Jason Statham és Rosie Huntington-Whiteley megmutatták ritkán látott gyerekeiket: Jack már 8, Isabella pedig 4 éves

A 38 éves modell, Rosie Huntington-Whiteley ritkán posztol családi fotókat, most azonban az ünnep miatt kivételt tett: a képeken gyermekei, Jack és Isabella is szerepelnek. A család a húsvéti hétvégét a londoni otthonukban töltötte. Az alábbi fotón Jason Statham van a nyuszis jelmezben. Rosie az ünnepi asztalt is megmutatta: a fehér terítőt kacsákkal, nyulakkal és bárányos díszekkel dobta fel.

Jason Statham és Rosie Huntington-Whiteley megmutatták ritkán látott gyerekeiket

A család nemcsak otthon ünnepelt. Elutaztak a Cotswoldsba is, az Estelle Manor nevű luxusszállodába, ahol egy éjszaka ára 800 font (350.000 Ft) körül van. Innen is több képet osztoltak. A fotók mellé Rosie mindössze annyit írt: „Húsvéti tojások”.

Rosie Huntington-Whiteley és Jason Statham szerelme 16 éve tart

Rosie Huntington-Whiteley és Jason Statham 2010 óta alkotnak egy párt, 2016-ban jegyezték el egymást. Korábban többször is elmondták, hogy nem sietnek az esküvővel, inkább megvárják, amíg a gyerekeik nagyobbak lesznek.

A modell nemrég az ausztrál Vogue-nak beszélt a kapcsolatukról. Azt mondta, számára nincs megnyugatóbb, mint hogy kiegyensúlyozott a kapcsolatuk. Jason Statham kiegyensúlyozott, megfontolt, és nem hagyja magát megtéveszteni. A színésszel közös szenvedélyük is van, ez pedig a lakberendezés. Szerinte párja ízlése kifogástalan, sokat tanult tőle az építészetről és a bútorokról.

A modell azt is elárulta, hogy a család a jövőben az angol vidékre, a New Forest közelébe költözne. A környéken egy díjlovas iskola is működik, és Rosie szerint ez ideális hely lenne a gyerekek számára, ahol szabadabban élhetnek, fára mászhatnak és közelebb lehetnek a természethez.

