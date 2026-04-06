2026. ápr. 6., hétfő

Jason Statham és Rosie Huntington-Whiteley megmutatták ritkán látott gyerekeiket: Jack már 8, Isabella pedig 4 éves

Horváth Angéla
2026.04.06.
Rosie Huntington-Whiteley húsvét alkalmából mutatta meg Jason Stathammel közös gyerekeiket: fiuk nyolcéves, lányuk pedig négy.

A 38 éves modell, Rosie Huntington-Whiteley ritkán posztol családi fotókat, most azonban az ünnep miatt kivételt tett: a képeken gyermekei, Jack és Isabella is szerepelnek. A család a húsvéti hétvégét a londoni otthonukban töltötte. Az alábbi fotón Jason Statham van a nyuszis jelmezben. Rosie az ünnepi asztalt is megmutatta: a fehér terítőt kacsákkal, nyulakkal és bárányos díszekkel dobta fel.

Forrás: Instagram

A család nemcsak otthon ünnepelt. Elutaztak a Cotswoldsba is, az Estelle Manor nevű luxusszállodába, ahol egy éjszaka ára 800 font (350.000 Ft) körül van. Innen is több képet osztoltak. A fotók mellé Rosie mindössze annyit írt: „Húsvéti tojások”.

Rosie Huntington-Whiteley és Jason Statham szerelme 16 éve tart

Rosie Huntington-Whiteley és Jason Statham 2010 óta alkotnak egy párt, 2016-ban jegyezték el egymást. Korábban többször is elmondták, hogy nem sietnek az esküvővel, inkább megvárják, amíg a gyerekeik nagyobbak lesznek.

Rosie Huntington-Whiteley and Jason Statham at the "Shelter" London Premiere held at Cineworld Leicester Square on January 20, 2026 in London, England. (Photo by Lia Toby/Variety via Getty Images)

A modell nemrég az ausztrál Vogue-nak beszélt a kapcsolatukról. Azt mondta, számára nincs megnyugatóbb, mint hogy kiegyensúlyozott a kapcsolatuk. Jason Statham kiegyensúlyozott, megfontolt, és nem hagyja magát megtéveszteni. A színésszel közös szenvedélyük is van, ez pedig a lakberendezés. Szerinte párja ízlése kifogástalan, sokat tanult tőle az építészetről és a bútorokról.

A modell azt is elárulta, hogy a család a jövőben az angol vidékre, a New Forest közelébe költözne. A környéken egy díjlovas iskola is működik, és Rosie szerint ez ideális hely lenne a gyerekek számára, ahol szabadabban élhetnek, fára mászhatnak és közelebb lehetnek a természethez.

Így telt a húsvét Harry hercegéknél: Meghan Markle ismét megmutatta Archie-t és Lilibetet

Meghan Markle ritka bepillantást engedett a családi életükbe: húsvétvasárnap videókon mutatta meg, hogyan ünnepelt Archie herceg és Lilibet hercegnő Kaliforniában.

Meghalt a TV2 egykori sztárja, a Nagy Ő szereplője: Lovas Annabella rejtélyes körülmények között vesztette életét

A Kanári-szigeteken találták meg Lovas Annabella holttestét, az azonosítás azonban csaknem egy évig tartott. A hatóságok kizárták az idegenkezűséget, halálának körülményei azonban továbbra sem tisztázottak.

Gyereket vár a Harry Potter sztárja − Fotó

A Ginny Weasley karakterét megformáló színésznő második gyerekét várja. A Harry Potter sztárja, Bonnie Wright az Instagramon tette közzé boldogságát.

 

 

