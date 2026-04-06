Hatalmasat változik az időjárás − Erős széllel, mínuszokkal fokokkal tér vissza a hideg

A magasabban fekvő helyeken viharos széllökésekre lehet számítani, a hét közepéig az ország minden részét eléri a hidegfront: záporok és zivatarok rondíthatnak bele már a húsvéthétfő délutáni időjárásba.

Erős széllel érkezik a hidegfront: hűvösebb lesz az időjárás.

Húsvét után változik az időjárás, hidegfront érkezik

Már ma délután sem lesz ragyogó napsütés, sőt, sok helyen már hajnalban is esett. A következő napokban, bár kisüt a nap, a korábbinál jóval hűvösebb lesz. A viharos északi szél a hét közepére enyhül, ám pénteken hajnalban 1 fokig is csökkenhet a hőmérséklet − írja a Köpönyeg. Az előrejelzések szerint sarkvidéki hideg áramlik hazánkba, a hét második felében igazán zord lesz az időjárás, a fagyzugos helyeken akár -3, -4 fokig is lehűlhet a levegő.

