Az iskolás éned ujjongani fog: újra visszatér a 90-es évek legmeghatározóbb trendje

A 90-es évek divatja tele volt olyan őrült kombinációkkal, amikről senki nem gondolta volna, hogy újra trendik lesznek: a ruha a nadrág fölött pontosan ilyen! Egy kicsit bohém, egy kicsit merész és egy kicsit indokolatlan, de mi pont ezért szeretjük! Idén pedig ez a megosztó trend a tavaszi outfited legizgalmasabb eleme lehet!

Margot Robbie is előszeretettel viseli a 90-es évek megosztó trendjét.

Forrás: Instagram/@andrewmukamal

A 90-es évek rétegezős trendje újra meghódítja az utcai divatot Újra visszatér a ruha a nadrág felett trend.

Az igazi it girlök már egy ideje viselik, de újabban az utcai divatba is kezd beférkőzni.

Megmutatjuk, hogyan viselheted, ha te is szívesen kipróbálnád!

Volt valami a 90-es évek levegőjében, ami miatt a divatban teljesen más szabályok diktáltak, mint bármikor máskor: olyan indokolatlan trendek hódítottak, mint a csíkszemöldök, a cuminyaklánc és a kreppelt haj, és mi úgy hordtuk őket, mintha legalábbis kötelező lenne.

Így visszatekintve kitüntetést adnánk annak, aki a Nickelodeon és VivaTV ruhatáráért volt felelős, ugyanis ők elhitették velünk, hogy teljesen rendben van egymáshoz egyáltalán nem passzoló ruhadarabokat magunkra húznunk, amitől úgy festettünk, mintha felkaptuk volna az első kéznél lévő szettet, hogy fogadjuk a pizzafutárt.

A 90-es években minden menő tinilány ilyen szetteket húzott magára.

Forrás: WireImage

Nos, ez a trend újra visszatér, de természetesen jóval kifinomultabb és ízlésesebb verzióban, mint anno a 90-es években.

Farmerrel ez a trend vagány és bohém hatást kelt.

Forrás: Getty Images Europe

A ruha a nadrág fölött stílus lényege, hogy hangulatban összepasszoló, lenge felsőt passzints a farmeredhez, vagy az öltönynadrágodhoz.

Ha jól csinálod, a végeredmény teljesen más lesz, mint 30 évvel ezelőtt: sikkes, kifinomult és végtelenül stílusos.

A kifutókon és a hírességeken is egyre gyakrabban látni ezt a réteges megoldást, többek között Kendall Jenner és Michelle Wiliams is előszeretettel viseli. Ez a trend egy outfitben ötvözi a réteges öltözködést és a kreatív stylingot, ami különösen jól működik az átmeneti időszakban.

Elegáns verzióban is működik ez a trend.

Forrás: baobab

Ha még kezdő vagy és nem akarsz túlzásba esni, akkor bemelegítésként indíts egy bővebb farmerrel és egy csipkés tunikával, ami egyszerre kelt lezser és vagány hatást anélkül, hogy feszengened kellene benned. Ha már haladónak mondhatod magad, akkor pedig tégy próbát pár szatén darabbal, ami egy öltönynadrággal elegáns, míg egy farmerrel izgalmas hatást kelt.