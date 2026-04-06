Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 6., hétfő Bíborka, Vilmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
outfit

Az iskolás éned ujjongani fog: újra visszatér a 90-es évek legmeghatározóbb trendje

outfit réteges öltözködés 90-es évek
Nagy Kata
2026.04.06.
A divat körforgása néha olyan érzést kelt, mintha a gardróbunkban kísérelnénk meg egy időutazást. Most épp a 90-es évek egyik megosztó trendje kerül újra reflektorfénybe: a ruha a nadrág fölött kombináció egyszerre nosztalgikus és meglepően modern.

A 90-es évek divatja tele volt olyan őrült kombinációkkal, amikről senki nem gondolta volna, hogy újra trendik lesznek: a ruha a nadrág fölött pontosan ilyen! Egy kicsit bohém, egy kicsit merész és egy kicsit indokolatlan, de mi pont ezért szeretjük! Idén pedig ez a megosztó trend a tavaszi outfited legizgalmasabb eleme lehet! 

Margot Robbie a 90-es évek egyik meghatározó trendjében
Margot Robbie is előszeretettel viseli a 90-es évek megosztó trendjét. 
Forrás:  Instagram/@andrewmukamal

A 90-es évek rétegezős trendje újra meghódítja az utcai divatot 

  • Újra visszatér a ruha a nadrág felett trend. 
  • Az igazi it girlök már egy ideje viselik, de újabban az utcai divatba is kezd beférkőzni. 
  • Megmutatjuk, hogyan viselheted, ha te is szívesen kipróbálnád! 

Volt valami a 90-es évek levegőjében, ami miatt a divatban teljesen más szabályok diktáltak, mint bármikor máskor: olyan indokolatlan trendek hódítottak, mint a csíkszemöldök, a cuminyaklánc és a kreppelt haj, és mi úgy hordtuk őket, mintha legalábbis kötelező lenne. 

Így visszatekintve kitüntetést adnánk annak, aki a Nickelodeon és VivaTV ruhatáráért volt felelős, ugyanis ők elhitették velünk, hogy teljesen rendben van egymáshoz egyáltalán nem passzoló ruhadarabokat magunkra húznunk, amitől úgy festettünk, mintha felkaptuk volna az első kéznél lévő szettet, hogy fogadjuk a pizzafutárt.

Garcelle Beauvais-Nilon during "I, ROBOT" World Premiere - Arrivals at Mann Village Theatre in Westwood, California, United States. (Photo by Gregg DeGuire/WireImage)
A 90-es években minden menő tinilány ilyen szetteket húzott magára. 
Forrás: WireImage

Nos, ez a trend újra visszatér, de természetesen jóval kifinomultabb és ízlésesebb verzióban, mint anno a 90-es években

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 6: Guiomar Machaz attending the Munthe show during Copenhagen Fashion Week SS26, is seen wearing a light-wash denim Munthe blouse, called Luxa Top, with a stand, mandarin-style, collar and half-placket closure, patch chest pockets, and a boxy, cropped silhouette; a pair of full-length, wide-leg light blue denim trouser by Munthe, called Lecube Pants, with a double hem at the end; overlaying the denim she is wearing a black transparent tulle Munthe dress, called Lazo dress, with an all-over gold floral pattern with metallic gold thread and a wide lace trim at the bottom; she carries a Roluke bag by Munthe, a soft leather bag in khaki with a quilted floral pattern; her blond hair is slicked back; she wears a pair of slim, oval metal-frame glasses; a pair of chandelier earrings composed of cascading faux pearl beads that form a ribbon shape during Copenhagen Fashion Week day three on August 6, 2025 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Moritz Scholz/Getty Images)
Farmerrel ez a trend vagány és bohém hatást kelt. 
Forrás: Getty Images Europe

A ruha a nadrág fölött stílus lényege, hogy hangulatban összepasszoló, lenge felsőt passzints a farmeredhez, vagy az öltönynadrágodhoz. 

Ha jól csinálod, a végeredmény teljesen más lesz, mint 30 évvel ezelőtt: sikkes, kifinomult és végtelenül stílusos.

A kifutókon és a hírességeken is egyre gyakrabban látni ezt a réteges megoldást, többek között Kendall Jenner és Michelle Wiliams is előszeretettel viseli. Ez a trend egy outfitben ötvözi a réteges öltözködést és a kreatív stylingot, ami különösen jól működik az átmeneti időszakban.

Elegáns verzióban is működik ez a trend. 
Forrás: baobab

Ha még kezdő vagy és nem akarsz túlzásba esni, akkor bemelegítésként indíts egy bővebb farmerrel és egy csipkés tunikával, ami egyszerre kelt lezser és vagány hatást anélkül, hogy feszengened kellene benned. Ha már haladónak mondhatod magad, akkor pedig tégy próbát pár szatén darabbal, ami egy öltönynadrággal elegáns, míg egy farmerrel izgalmas hatást kelt. 

Ha érdekelnek a friss divattrendek, olvasd el ezeket a cikkeket is: 

Tesióráról a kifutóra: trendi lett az apuka sneaker, és most minden divatdiktátor csajszi ezt viseli

A divatikonok mostanság ott veszik a cipőjüket, ahol a sátrukat. Hailey Biebertől Bella Hadidig mindenki az apuka sneakereket viseli, és ez lesz 2026 legmegosztóbb trendje!

5 divattrend, ami nem hiányozhat egy New York-i cool girl ruhatárából, így a tiédből sem

Ha New York it girljei imádják, akkor az egész világ imádni fogja! Mutatjuk azt az 5 divattrendet, amely kötelező egy vagány, bevállalós ruhatárban. Itt az ideje, hogy az utcai divat a saját kifutód legyen!

Vagány és stílusos: így viseld a hámot a hétköznapokban

2026 divatja a maximalizmusról szól. A szegecses derékövek, szíjak és hámok népszerűbbek, mint valaha. Mutatjuk, hogyan hordhatod stílusosan a hétköznapokban is!

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
