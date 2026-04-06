Így telt a húsvét Harry hercegéknél: Meghan Markle ismét megmutatta Archie-t és Lilibetet

brit királyi család Meghan Markle húsvét Harry herceg
Horváth Angéla
2026.04.06.
Meghan Markle ritka bepillantást engedett a családi életükbe: húsvétvasárnap videókon mutatta meg, hogyan ünnepelt Archie herceg és Lilibet hercegnő Kaliforniában.

Meghan Markle és Harry herceg gyerekei, Archie és Lilibet tojásokat és ajándékokat kerestek a kertben, és kézművekedtek is az ünnepek alatt. 

Harry herceg és Meghan Markle gyerekei, Archie és Lilibet nagyon élvezték a húsvéti ajándékkeresést
Harry herceg és Meghan Markle gyerekei, Archie és Lilibet nagyon élvezték a húsvéti ajándékkeresést
Harry herceg és Meghan Markle húsvétja: így élveztét a gyerekek sz ünnepet

A 44 éves Meghan Markle húsvét alkalmából több rövid videót is megosztott közösségi oldalán, amelyeken hatéves fiuk, Archie és négyéves lányuk, Lilibet látható. Az ünnepet otthon töltötték szűk családi körben, távol a nyilvánosságtól. Lilibet legkedvesebb ajándéka egy rózsaszín plüssnyuszi lett, Archie pedig örömmel próbálta ki a The Dinomazing Egg Decorator nevű, tojásfestő játékot. A hercegné a bejegyzéshez mindössze annyit írt: „Boldog húsvétot!”

 

Miközben Harry herceg és Meghan Markle Kaliforniában ünnepelt, a brit királyi család tagjai Angliában gyűltek össze. Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekeikkel – György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel – két év után először vettek részt a windsori húsvéti istentiszteleten. A család a Szent György-kápolnában csatlakozott III. Károly királyhoz, Kamilla királynéhoz és a királyi család többi tagjához. Vilmosék az előző két évben kihagyták az eseményt: 2024-ben és 2025-ben inkább szűk körben ünnepeltek, miután Katalin hercegnénél rákbetegséget diagnosztizáltak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu