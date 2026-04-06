Meghalt a TV2 egykori sztárja, a Nagy Ő szereplője: Lovas Annabella rejtélyes körülmények között vesztette életét

A 32 éves realityszereplő tavaly tűnt el. Lovas Annabella után nyomozni kezdtek, a kutatások során során pedig egy nehezen megközelíthető szurdokban emberi maradványokra találtak a hatóságok.

Lovas Annabella holttestét a Kanári-szigeteken találták meg

Lovas Annabella halála: A Nagy Ő szereplőjének azonosítása közel egy évig tartott

Lovas Annabella, A Nagy Ő 2021-es évadának egykori szereplője tragikus körülmények között vesztette életét. A fiatal nő holttestére a Kanári-szigeteken, a Berriel-szurdok egyik természetes medencéjében találtak rá 2024. március 6-án. Az azonosítása nem volt egyszerű. A maradványok állapota, a vízben töltött idő, valamint a személyes tárgyak hiánya miatt sem az ujjlenyomatok, sem más szokásos módszerek nem vezettek eredményre. Bár a tetoválások alapján már korábban is felmerült, hogy Annabelláról lehet szó, ezt sokáig nem tudták egyértelműen bizonyítani - írja a Borsonline.

Az áttörést végül a fogazat vizsgálata hozta meg. „A fogazat olyan, mint egy ujjlenyomat: egyedi jellegzetességei vannak, és az egyik legellenállóbb a környezeti hatásokkal szemben” – mondta Pablo Fernandez Sala rendőrfőnök.

A helyszín megközelítése is komoly kihívást jelentett a hatóságok számára. A szurdok nehéz terepviszonyai miatt a nyomozók nem tudták pontosan rekonstruálni, mi történhetett a nővel az utolsó óráiban. „Kollégáim megpróbálták elérni a természetes medencét, hogy helyszíni vizsgálatot végezzenek, de ez gyakorlatilag lehetetlennek bizonyult” – nyilatkozta a tiszt.

A rendőrség kizárta, hogy bűncselekmény történt volna, ugyanakkor a halál pontos oka továbbra sem ismert. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az ügyet, és igyekeznek feltárni a tragédia körülményeit. A nyomozók feltételezése szerint Annabella nem azon a helyen hunyt el, ahol rátaláltak, a testét valószínűleg a heves esőzések és áradások sodorhatták a szurdokba.

Lovas Annabella élete az utóbbi években tele volt nehézséggel. Egy rákbetegség után – amely komoly pszichés következményekkel is járt – Gran Canariára költözött. Később anyagi nehézségekkel küzdött, és a feltételezések szerint egy időre hajléktalanná is válhatott. Eltűnését 2024 novemberében jelentették.