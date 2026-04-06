Bonnie Wright, a Harry Potter Ginny Weasley-je a közösségi médiában jelentette be, hogy nemsokára kétgyerekes édesanya lesz. A kommentelők a színésznővel együtt örülnek a gyermekáldásnak.

Bonnie Wright a második gyerekét várja.

Forrás: Getty Images North America

Bonnie Wright az Instagramon jelentette be, hogy terhes

„Két baba van az ölemben” − írta és hozzátette, második gyereke ősszel jön a világra. Evanna Lynch, aki Luna Lovegoodot alakította a Harry Potter-filmekben, az elsők között reagált a jó hírre − szúrta ki a Bors.

Négy éve házas, egy fia van

A 35 éves, Ginny Weasley szerepét megformáló színésznő 2022. március 19-én ment férjhez Andrew Lococóhoz a kaliforniai San Juan Capistrano-i Ökológiai Központban. A házasságkötésük bensőséges ceremónia volt. Első gyermekük, Elio Ocean Wright Lococo 2023. szeptember 19-én született.

