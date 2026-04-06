katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
ginny weasley harry potter bonnie wright babavárás
A Ginny Weasley karakterét megformáló színésznő második gyerekét várja. A Harry Potter sztárja, Bonnie Wright az Instagramon tette közzé boldogságát.

Bonnie Wright, a Harry Potter Ginny Weasley-je a közösségi médiában jelentette be, hogy nemsokára kétgyerekes édesanya lesz. A kommentelők a színésznővel együtt örülnek a gyermekáldásnak. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 02: Bonnie Wright speaks onstage during the "Harry Potter" panel at Los Angeles Comic Con at Los Angeles Convention Center on December 02, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Chelsea Guglielmino/Getty Images)
Bonnie Wright az Instagramon jelentette be, hogy terhes 

„Két baba van az ölemben” −  írta és hozzátette, második gyereke ősszel jön a világra. Evanna Lynch, aki Luna Lovegoodot alakította a Harry Potter-filmekben, az elsők között reagált a jó hírre − szúrta ki a Bors.

Négy éve házas, egy fia van

A 35 éves, Ginny Weasley szerepét megformáló színésznő 2022. március 19-én ment férjhez Andrew Lococóhoz a kaliforniai San Juan Capistrano-i Ökológiai Központban. A házasságkötésük bensőséges ceremónia volt. Első gyermekük, Elio Ocean Wright Lococo 2023. szeptember 19-én született. 

Rumer Willis kiáll a döntése mellett: egy olyan videót osztott meg, amelyen hároméves lányát szoptatja

Bruce Willis lánya köszöni, de nem kér tanácsokat. Rumer Willis úgy véli, ahhoz, hogy mikor és meddig szoptatja lányát, senkinek semmi köze.

Van valami, ami nélkül SOHA nem utazik külföldre a királyi család egy tagja sem − És mind remélik, hogy nem lesz szükség rá

A protokoll betartása egy tragédiát követően lett kötelező. A brit királyi család tagjai minden hivatalos utazásukra magukkal visznek egy fekete ruhát, hogy ha valaki meghalna, azonnal át tudjanak öltözni.

Szoboszlai Dominik kislánya a húsvét legcukibb nyuszija: Buzsik Borka friss fotót posztolt

Húsvét alkalmából egy kedves, családi pillanatot osztott meg Buzsik Borka: kislányukat puha nyuszis jelmezbe öltöztette. A fotó elvarázsolta a követőket.

 

