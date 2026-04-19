5 tökéletes krimi, amit biztosan imádni fogsz, ha még nem láttad

A krimik világa mindig is különleges helyet foglalt el sok filmrajongó szívében. A rejtélyes gyilkosságok, összetett cselekménysorozatok, valamint izgalmas nyomozások, sötét titkok és váratlan fordulatok sokszor felejthetetlenné teszik ezeket a történeteket. Egy jól felépített krimi nemcsak szórakoztat, hanem végig gondolkodásra is késztet, miközben apránként megismerheted a valódi igazságot. Íme a legjobb krimifilmek a filmtörténelemből!

A Viharsziget az egyik legjobb krimi a filmtörténelemben. Leonardo DiCaprio játssza benne a főszereplő gyomozót.

Forrás: Northfoto

Egy krimirajongók számára az alábbi filmek kötelező darabnak számítanak, hiszen ebben a zsánerben igazi kultikus alkotások születtek. Összegyűjtöttünk 5 olyan krimifilmet, amelyek garantáltan beszippantanak, és még napokkal később is a hatásuk alatt leszel. Ha szereted a feszült hangulatot, az összetett karaktereket és a meglepő csavarokat, ezek a krimik biztosan nem fognak csalódást okozni!

Zodiákus

A Zodiákus David Fincher rendezése, amely valós történeten alapul, és a hírhedt sorozatgyilkos, a Zodiákus utáni hajszát mutatja be. A történet újságírók és nyomozók megszállottságát követi nyomon, akik évekig próbálják megfejteni a rejtélyes üzeneteket, amelyeket a gyilkos hátrahagyott. Jake Gyllenhaal alakítása hitelesen adja vissza az egyre jobban elmélyülő nyomozót.

Viharsziget

Martin Scorsese és Leonardo DiCaprio negyedik közös alkotása, a Viharsziget című krimi-thriller. A Dennis Lehane krimiíró 2003-as, azonos címet viselő regénye alapján készült film műfajának egyik legkiemelkedőbb képviselője, amely az első pillanatától az utolsóig megragadja a néző figyelmét a fojtogató légkörével. A végső csavar pedig teljesen új megvilágításba helyezi a történetet. A tökéletes pszichológiai krimi!

A bárányok hallgatnak

Egy fiatal FBI-ügynök egy veszélyes sorozatgyilkos segítségét kéri, hogy elfogjon egy másik gyilkost. Anthony Hopkins Hannibal Lecterként filmtörténelmet írt. A film feszültsége és atmoszférája máig utánozhatatlan, és a fordulatoknak sincs híján. Kötelező film a krimik szerelmeseinek!