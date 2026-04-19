5 tökéletes krimi, amit biztosan imádni fogsz, ha még nem láttad

A krimik világa mindig is különleges helyet foglalt el sok filmrajongó szívében. A rejtélyes gyilkosságok, összetett cselekménysorozatok, valamint izgalmas nyomozások, sötét titkok és váratlan fordulatok sokszor felejthetetlenné teszik ezeket a történeteket. Egy jól felépített krimi nemcsak szórakoztat, hanem végig gondolkodásra is késztet, miközben apránként megismerheted a valódi igazságot. Íme a legjobb krimifilmek a filmtörténelemből!
Egy krimirajongók számára az alábbi filmek kötelező darabnak számítanak, hiszen ebben a zsánerben igazi kultikus alkotások születtek. Összegyűjtöttünk 5 olyan krimifilmet, amelyek garantáltan beszippantanak, és még napokkal később is a hatásuk alatt leszel. Ha szereted a feszült hangulatot, az összetett karaktereket és a meglepő csavarokat, ezek a krimik biztosan nem fognak csalódást okozni!
Zodiákus
A Zodiákus David Fincher rendezése, amely valós történeten alapul, és a hírhedt sorozatgyilkos, a Zodiákus utáni hajszát mutatja be. A történet újságírók és nyomozók megszállottságát követi nyomon, akik évekig próbálják megfejteni a rejtélyes üzeneteket, amelyeket a gyilkos hátrahagyott. Jake Gyllenhaal alakítása hitelesen adja vissza az egyre jobban elmélyülő nyomozót.
Viharsziget
Martin Scorsese és Leonardo DiCaprio negyedik közös alkotása, a Viharsziget című krimi-thriller. A Dennis Lehane krimiíró 2003-as, azonos címet viselő regénye alapján készült film műfajának egyik legkiemelkedőbb képviselője, amely az első pillanatától az utolsóig megragadja a néző figyelmét a fojtogató légkörével. A végső csavar pedig teljesen új megvilágításba helyezi a történetet. A tökéletes pszichológiai krimi!
A bárányok hallgatnak
Egy fiatal FBI-ügynök egy veszélyes sorozatgyilkos segítségét kéri, hogy elfogjon egy másik gyilkost. Anthony Hopkins Hannibal Lecterként filmtörténelmet írt. A film feszültsége és atmoszférája máig utánozhatatlan, és a fordulatoknak sincs híján. Kötelező film a krimik szerelmeseinek!
Memento
Christopher Nolan filmjében együtt nyomozhatsz a főszereplőkkel, de vigyázz: nem lesz könnyű dolgod! A történetben Leonard Shelby életét egyetlen cél vezérli: megtalálni azt, aki megölte és megerőszakolta feleségét, hogy bosszút álljon szerette haláláért. Eddig inkább egy Liam Neeson-filmre tippelhetnél a sztori alapján, azonban a főszereplő egy furcsa betegségben szenved. Az amnéziának egy olyan formájában, amely lehetetlenné teszi, hogy emlékezzen a frissen szerzett információkra. Szépen fokozatosan mindenki gyanússá válik körülette és természetesen a sokkoló végkimenetel és fordulat sem maradhat el a film végéről.
Tőrbe ejtve
Daniel Craignek ezzel a filmmel végre sikerült kitörnie James Bond karakterének árnyékából. A Tőrbe ejtve nem csak remek krimi, hanem hangulatában is jól eltalált film lett. Az első rész történetében Benoit Blanc nyomozó (Daniel Craig) egy híres krimiíró halála után vizsgálódik, akit egy látszólag zárt szobában találnak holtan. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az áldozatnak rengeteg örököse van – természetesen mindegyikük saját titkokkal és motivációkkal rendelkezik. A Tőrbe ejtve emellett remekül dob fel újabb és újabb labdákat, amiket csak film végén csap le. Azóta két újabb résszel bővült a filmsorozat, mindkettő elérhető a Netflixen.
