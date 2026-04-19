Csokoládés proteintorta egy meglepő hozzávalóval – Büntetlen élvezet lisztmentesen

A beach body és az egészség legnagyobb ellensége a fehér liszt és a cukor. Amikor diétára vagy egészséges életmódra adjuk a fejünket, sokunk csak sóvárogva nézik a süteményeket, édességeket, az egészséges verzióktól pedig borsódzik a hátuk. Ez nem csoda, hisz sok diétás recept mind ízében, mind állagában a fűrészport idézi meg, de kivételek mindig akadnak. Ezúttal egy különleges csokoládétorta receptjét hoztuk el neked, ami liszt helyett egy egészen meglepő hozzávalóval turbózza fel a diétádat.

Ez a csokoládétorta nemcsak ízlelőbimbódat, de proteinraktáraidat is felturbózza.

Csokitorta lisztmentesen, fehérjedúsan Fehér liszt helyett egy kellemes ízű hüvelyes adja a sütemény alapját.

Ez a csokoládétorta ízletes, egészséges alternatívája a kalóriabombáknak.

Süssünk lisztmentesen – Mégis hogyan?

A liszt alapeleme az emberi táplálkozásnak, így sokan el sem tudják képzelni étrendjüket nélküle, pedig sokan remekül megvannak az elhagyásával. Még az édes élvezeteknek sem kell búcsút inteni, mivel számos remek, annál meglepőbb alternatívája létezik a fehér lisztnek, ami még egészséges is.

Nincs ez másképp ezzel a csokoládétortával sem, ahol a lisztet egy szokatlan összetevő helyettesíti: a fejtett bab. Ez elsőre meglepő lehet, ám a semleges ízű hüvelyes nem ismeretlen összetevője a cukrászatnak, hisz előszeretettel helyettesítik vele a gesztenyét, hogy a mochi édes babpüré-töltelékéről már ne is beszéljünk.

Mivel a bab az egyik legértékesebb proteinforrás, a szénhidrátdús liszt helyett tökéletes, alakbarát alternatívát képvisel, ami az izmok építésében is hasznos. A tojás további fehérjét nyújt, míg a banán és kakaó az édes íz mellett az antioxidánsokról és a vitaminokról gondoskodik. Az pedig, hogy mindezek mellett rendkívül könnyen elkészíthető ez a lisztmentes csokitorta, csak további érv amellett, hogy keverőtálat ragadjunk.

Lisztmentes csokoládétorta proteinnel

Az ilyen egyszerű receptekben az a legjobb, hogy bárki kedvére kombinálhatja őket, magvakkal, gyümölcsökkel.

Hozzávalók:

2 db banán

2 db tojás

2 ek cukrozatlan kakaópor

250 g fejtett bab (főtt vagy konzerv is megfelel)

1,5 tk sütőpor

Édesítő vagy növényi protein opcionálisan

Csokoládétorta elkészítése

1. Tegyük az összes hozzávalót egy turmixgépbe és aprítsuk, míg egy sima, egynemű tésztát nem kapunk.

2. Öntsük a lisztmentes tésztát egy sütőpapírral bélelt tortaformába.

3. Előmelegített sütőben 180 fokon, 35-40 perc alatt készre sül.

4. Ellenőrizzük hústűvel a tésztát, ha nem sült át, tegyük vissza pár percre.

5. Miután kivettük a sütőből, kihűlés után kakaóporral díszítjük a proteintortát.

Miért próbáljunk ki vegán, esetleg lisztmentes alternatívákat? Azért érdemes kipróbálni egy-egy vegán receptet, vagy kedvenc sütijeink liszt-, cukor- vagy mindenmentes verzióját, mert előhozza az ember kreativitását. Ugyanis ha egy megszokott hozzávalót elhagyunk, akaratlanul is rákényszerít minket arra, hogy a megszokott kereteken kívül gondolkodjunk. Hisz az igazán nagyszerű felfedezések így születnek.

