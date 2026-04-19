III. Károly király megható beszéddel tiszteleg édesanyja, II. Erzsébet előtt 100. születésnapján

III. Károly király különleges módon emlékezik meg édesanyjáról, II. Erzsébet királynőről, aki április 21-én ünnepelné 100. születésnapját. A brit uralkodó a hírek szerint egy előre rögzített, személyes hangvételű beszéddel fordul majd a nemzethez, amelyben nemcsak a néhai királynő életét és örökségét idézi fel, hanem saját uralkodói elköteleződését is megerősíti.
- II. Erzsébet királynő április 21-én lenne 100 éves
- III. Károly király beszéddel emlékezik meg édesanyjáról
- Az üzenetben a királynő örökségét és uralkodását méltatja
- A király saját szolgálati elköteleződését is megerősíti
- A centenárium alkalmából további eseményeket is szerveznek Londonban
- A brit király és Kamilla királyné április végén az Egyesült Államokba utaznak
II. Erzsébet királynő április 21-én lenne 100 éves
A 77 éves király kedden, április 21-én teszi közzé üzenetét, amelyben édesanyja hét évtizeden át tartó uralkodását és példamutató szolgálatát méltatja. II. Erzsébet 2022. szeptember 8-án, 96 éves korában hunyt el a skóciai Balmoral kastélyban, és halála óta is meghatározó alakja maradt a brit közéletnek.
Királyi források szerint Károly beszéde nemcsak megemlékezés lesz, hanem egyfajta személyes fogadalom is: az uralkodó ezzel kívánja megerősíteni elkötelezettségét a nemzet és a Nemzetközösség szolgálata mellett.
A brit uralkodó trónra lépésének első időszaka korántsem volt zökkenőmentes: az elmúlt években egészségügyi problémákkal, köztük daganatos betegséggel küzdött, miközben családi feszültségekkel is szembe kellett néznie – különösen kisebbik fia, Harry herceg és öccse, a bukott András herceg körüli botrányok miatt.
A király beszédében édesanyja öröksége mellett saját uralkodói értékeit is hangsúlyozza
Egy, a The Mirror által idézett bennfentes szerint a király ugyan nehézségekkel indította uralkodását, de számos eredményt is fel tud mutatni. Mint fogalmazott, Károly rendkívül pozitívan állt a kihívásokhoz, miközben folytatta kezeléseit és aktív maradt közéleti szerepvállalásában. Az elmúlt időszakban több jelentős utazást tett, találkozott két pápával, és megünnepelte a King’s Trust – korábbi nevén Prince’s Trust – fennállásának 50. évfordulóját. Emellett több történelmi jelentőségű külföldi látogatáson is részt vett.
A király beszéde egyben lehetőséget ad arra is, hogy hangsúlyozza azokat az értékeket, amelyek mentén uralkodni kíván: a tisztességet, a szolgálatot és mások jólétének előtérbe helyezését. Az üzenet célja, hogy méltó módon tisztelegjen egy rendkívül jól megélt élet előtt, miközben a jövőre nézve is irányt mutat.
II. Erzsébet centenáriuma alkalmából nemcsak ez az üzenet hangzik majd el: az évforduló környékén több nyilvános eseményt és egy különleges fogadást is szerveznek a Buckingham-palotában, amelyen várhatóan a királyi család vezető tagjai is részt vesznek, Károly király és Kamilla királyné társaságában.
Április végén III. Károly és Kamilla Amerikába utazik
A megemlékezések után a királyi pár az Egyesült Államokba utazik hivatalos állami látogatásra. A látogatást Donald Trump amerikai elnök rendezi április 27. és 30. között. A program részeként a király és a királyné részt vesz egy állami vacsorán a Fehér Házban, valamint Károly beszédet mond az amerikai Kongresszusban is.
A látogatás különös jelentőséggel bír, hiszen az Egyesült Államok idén ünnepli függetlenségének 250. évfordulóját. A Buckingham-palota közleménye szerint az eseménysorozat célja, hogy megünnepelje az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti történelmi kapcsolatokat és a jelenlegi kétoldalú együttműködést.
Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán közzétett bejegyzésében örömét fejezte ki a látogatás kapcsán. Mint írta, feleségével, Melaniával megtiszteltetés számukra, hogy vendégül láthatják a királyi párt, és külön kiemelte, hogy az állami vacsora április 28-án kerül majd megrendezésre a Fehér Házban. Hozzátette: nagyra becsüli Károly királyt, és várakozással tekint a közös programok elé.
