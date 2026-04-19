III. Károly király megható beszéddel tiszteleg édesanyja, II. Erzsébet előtt 100. születésnapján

III. Károly király különleges módon emlékezik meg édesanyjáról, II. Erzsébet királynőről, aki április 21-én ünnepelné 100. születésnapját. A brit uralkodó a hírek szerint egy előre rögzített, személyes hangvételű beszéddel fordul majd a nemzethez, amelyben nemcsak a néhai királynő életét és örökségét idézi fel, hanem saját uralkodói elköteleződését is megerősíti.

III. Károly király megható beszéddel készül II. Erzsébet királynő születésének 100. évfordulójára.

II. Erzsébet királynő április 21-én lenne 100 éves

III. Károly király beszéddel emlékezik meg édesanyjáról

Az üzenetben a királynő örökségét és uralkodását méltatja

A király saját szolgálati elköteleződését is megerősíti

A centenárium alkalmából további eseményeket is szerveznek Londonban

A brit király és Kamilla királyné április végén az Egyesült Államokba utaznak

A 77 éves király kedden, április 21-én teszi közzé üzenetét, amelyben édesanyja hét évtizeden át tartó uralkodását és példamutató szolgálatát méltatja. II. Erzsébet 2022. szeptember 8-án, 96 éves korában hunyt el a skóciai Balmoral kastélyban, és halála óta is meghatározó alakja maradt a brit közéletnek.

Királyi források szerint Károly beszéde nemcsak megemlékezés lesz, hanem egyfajta személyes fogadalom is: az uralkodó ezzel kívánja megerősíteni elkötelezettségét a nemzet és a Nemzetközösség szolgálata mellett.

A brit uralkodó trónra lépésének első időszaka korántsem volt zökkenőmentes: az elmúlt években egészségügyi problémákkal, köztük daganatos betegséggel küzdött, miközben családi feszültségekkel is szembe kellett néznie – különösen kisebbik fia, Harry herceg és öccse, a bukott András herceg körüli botrányok miatt.

Egy, a The Mirror által idézett bennfentes szerint a király ugyan nehézségekkel indította uralkodását, de számos eredményt is fel tud mutatni. Mint fogalmazott, Károly rendkívül pozitívan állt a kihívásokhoz, miközben folytatta kezeléseit és aktív maradt közéleti szerepvállalásában. Az elmúlt időszakban több jelentős utazást tett, találkozott két pápával, és megünnepelte a King’s Trust – korábbi nevén Prince’s Trust – fennállásának 50. évfordulóját. Emellett több történelmi jelentőségű külföldi látogatáson is részt vett.

A király beszéde egyben lehetőséget ad arra is, hogy hangsúlyozza azokat az értékeket, amelyek mentén uralkodni kíván: a tisztességet, a szolgálatot és mások jólétének előtérbe helyezését. Az üzenet célja, hogy méltó módon tisztelegjen egy rendkívül jól megélt élet előtt, miközben a jövőre nézve is irányt mutat.

II. Erzsébet centenáriuma alkalmából nemcsak ez az üzenet hangzik majd el: az évforduló környékén több nyilvános eseményt és egy különleges fogadást is szerveznek a Buckingham-palotában, amelyen várhatóan a királyi család vezető tagjai is részt vesznek, Károly király és Kamilla királyné társaságában.