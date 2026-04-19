Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 19., vasárnap Emma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
centenárium

III. Károly király megható beszéddel tiszteleg édesanyja, II. Erzsébet előtt 100. születésnapján

centenárium II. Erzsébet királynő III. Károly II. Erzsébet halála III. Károly király II. Erzsébet
Rideg Léna
2026.04.19.
Különleges pillanat előtt áll a brit királyi család. II. Erzsébet királynő születésének 100. évfordulóján III. Károly nemcsak megemlékezik édesanyjáról, hanem egy személyes hangvételű beszédben erősíti meg saját uralkodói küldetését is.

III. Károly király különleges módon emlékezik meg édesanyjáról, II. Erzsébet királynőről, aki április 21-én ünnepelné 100. születésnapját. A brit uralkodó a hírek szerint egy előre rögzített, személyes hangvételű beszéddel fordul majd a nemzethez, amelyben nemcsak a néhai királynő életét és örökségét idézi fel, hanem saját uralkodói elköteleződését is megerősíti.

III. Károly király megható beszéddel készül II. Erzsébet királynő születésének 100. évfordulójára.
Forrás: Getty Images Europe
  • II. Erzsébet királynő április 21-én lenne 100 éves
  • III. Károly király beszéddel emlékezik meg édesanyjáról
  • Az üzenetben a királynő örökségét és uralkodását méltatja
  • A király saját szolgálati elköteleződését is megerősíti
  • A centenárium alkalmából további eseményeket is szerveznek Londonban
  • A brit király és Kamilla királyné április végén az Egyesült Államokba utaznak

II. Erzsébet királynő április 21-én lenne 100 éves

A 77 éves király kedden, április 21-én teszi közzé üzenetét, amelyben édesanyja hét évtizeden át tartó uralkodását és példamutató szolgálatát méltatja. II. Erzsébet 2022. szeptember 8-án, 96 éves korában hunyt el a skóciai Balmoral kastélyban, és halála óta is meghatározó alakja maradt a brit közéletnek. 

Királyi források szerint Károly beszéde nemcsak megemlékezés lesz, hanem egyfajta személyes fogadalom is: az uralkodó ezzel kívánja megerősíteni elkötelezettségét a nemzet és a Nemzetközösség szolgálata mellett.

A brit uralkodó trónra lépésének első időszaka korántsem volt zökkenőmentes: az elmúlt években egészségügyi problémákkal, köztük daganatos betegséggel küzdött, miközben családi feszültségekkel is szembe kellett néznie – különösen kisebbik fia, Harry herceg és öccse, a bukott András herceg körüli botrányok miatt.

A király beszédében édesanyja öröksége mellett saját uralkodói értékeit is hangsúlyozza

Egy, a The Mirror által idézett bennfentes szerint a király ugyan nehézségekkel indította uralkodását, de számos eredményt is fel tud mutatni. Mint fogalmazott, Károly rendkívül pozitívan állt a kihívásokhoz, miközben folytatta kezeléseit és aktív maradt közéleti szerepvállalásában. Az elmúlt időszakban több jelentős utazást tett, találkozott két pápával, és megünnepelte a King’s Trust – korábbi nevén Prince’s Trust – fennállásának 50. évfordulóját. Emellett több történelmi jelentőségű külföldi látogatáson is részt vett.

A király beszéde egyben lehetőséget ad arra is, hogy hangsúlyozza azokat az értékeket, amelyek mentén uralkodni kíván: a tisztességet, a szolgálatot és mások jólétének előtérbe helyezését. Az üzenet célja, hogy méltó módon tisztelegjen egy rendkívül jól megélt élet előtt, miközben a jövőre nézve is irányt mutat.

II. Erzsébet centenáriuma alkalmából nemcsak ez az üzenet hangzik majd el: az évforduló környékén több nyilvános eseményt és egy különleges fogadást is szerveznek a Buckingham-palotában, amelyen várhatóan a királyi család vezető tagjai is részt vesznek, Károly király és Kamilla királyné társaságában.

Április végén III. Károly és Kamilla Amerikába utazik

A megemlékezések után a királyi pár az Egyesült Államokba utazik hivatalos állami látogatásra. A látogatást Donald Trump amerikai elnök rendezi április 27. és 30. között. A program részeként a király és a királyné részt vesz egy állami vacsorán a Fehér Házban, valamint Károly beszédet mond az amerikai Kongresszusban is.

A látogatás különös jelentőséggel bír, hiszen az Egyesült Államok idén ünnepli függetlenségének 250. évfordulóját. A Buckingham-palota közleménye szerint az eseménysorozat célja, hogy megünnepelje az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti történelmi kapcsolatokat és a jelenlegi kétoldalú együttműködést.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán közzétett bejegyzésében örömét fejezte ki a látogatás kapcsán. Mint írta, feleségével, Melaniával megtiszteltetés számukra, hogy vendégül láthatják a királyi párt, és külön kiemelte, hogy az állami vacsora április 28-án kerül majd megrendezésre a Fehér Házban. Hozzátette: nagyra becsüli Károly királyt, és várakozással tekint a közös programok elé.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Harry herceg és Meghan Markle miatt nem teljesült II. Erzsébet egyik utolsó kívánsága

Április 21-én ünnepelné 100. születésnapját II. Erzsébet királynő, akinek életének utolsó hónapjairól most újabb részletek láttak napvilágot. A beszámolók szerint az uralkodó egyik legfontosabb kívánsága Harry herceg és Meghan Markle távolléte miatt nem vált valóra.

II. Erzsébet királynő elsöprő győzelmet aratott: kiderült, kik a brit királyi család legkedveltebb és legkevésbé kedvelt tagjai

Érdekes kutatás látott napvilágot. A brit királyi család iránti érdeklődés továbbra sem csökken: a YouGov legfrissebb felmérése most megmutatja, kik állnak a népszerűségi rangsor elején, és kik azok, akik a lista végén végeztek.

Retteg a hazatéréstől Sarah Ferguson: tudja, hogy komoly bajban van

Sarah Ferguson hónapok óta visszavonultan él, és lapinformációk szerint fél hazatérni az Egyesült Királyságba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
