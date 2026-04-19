Heti karrier-és pénzhoroszkóp 2026. április 20–26.: a Bika végre áttörést érhet el, a Halakra pénzügyi fellendülés vár

Felgyorsulnak az események a munka és a pénzügyek terén: a Kosban együtt álló bolygók lendületet és feszültséget is hoznak, miközben a Bika hava stabilabb alapokra terel. A héten különösen fontos, hogy okosan reagálj a váratlan helyzetekre, és ne hagyd, hogy az indulatok felülírják a józan döntéseket. Íme, a jövő heti karrier-és pénzhoroszkóp!

Heti karrier-és pénzhoroszkóp 2026. április 20–26.

KOS

A Kosban járó Merkúr, Mars és Szaturnusz együttállása lendületessé teszi a hét kezdetét. Ám szerdán mindez feszültségbe torkollhat, ami elsősorban a munkahelyen kulminálhat egy vitában. Jutalomképpen az Ikrekbe lépő Vénusz és Uránusz anyagi gyarapodást hoznak.

BIKA

Hétfőn a Nap belép a Bikába. Ezzel elindul a te hónapod, ami minden területen kedvez neked. Péntek hajnalig még kapsz egy utolsó esélyt: bolygód, a Vénusz még utoljára együttáll az Uránusszal. Állj ki magadért! Nem mások rovására, csak saját érdekedben. Gyorsan lesz eredménye.

IKREK

Ha ingerlékenységet és türelmetlenséget tapasztalsz a hét során, akkor tudd, hogy komoly okod van erre! Pénteken hajnalban a Vénusz, vasárnap hajnalban az Uránusz lép az Ikrekbe. Vénusz szerencsét és pénzt, Uránusz megvilágosodást hoz neked.

RÁK

Szerdán kellemetlen fényszögek szerint te próbálod jelezni, hogy nem lesz ennek jó vége. A többiek azt mondják, hogy feleslegesen aggódsz. Majd már másnap kiderül, hogy jól tették volna, ha hallgatnak rád. A saját érdekedben te hallgass a megérzéseidre – munkahelyi feladatokban és pénzügyekben is.

OROSZLÁN

A Nap jegyváltása arra világít rá, hogy tisztelned kellene a főnöködet. Ha ez nem megy, akkor próbáld meg megérteni az ő szempontjait. Ha ez nem megy, akkor az állásoddal játszol, amit a szombati Nap-Plútó diszharmonikus fényszög is megerősít.

SZŰZ

Minőségi javulást hoz számodra a Nap hétfői jegyváltása. Innentől a kiszámíthatatlan tényezők ellenére egyre magabiztosabbnak érzed magadat. Amennyiben valamit halogatsz egy ideje, érdemes lépéseket tenned még péntek előtt. A karriered alakulása a tét.

MÉRLEG

Péntekig nehezedre esik, hogy okosan oszd be a pénzedet és egyéb erőforrásaidat. Hol aggódsz, hol legyintesz. Egyik sem célravezető. Középen kellene maradnod. Pénteken a Vénusz átlép az Ikrekbe, ami fantasztikus fellélegzést és sikereket hoz neked.

SKORPIÓ

Egész héten uralkodnod kell magadon. Ritkán van, hogy ilyen sok idegesítő emberrel kell zöldágra vergődnöd. Ez csak akkor fog menni, ha folyton emlékezteted magadat arra, hogy ők nem szándékosan ennyire korlátoltak. Péntektől jön a javulás...

NYILAS

A hétfői 3 bolygóegyüttállás felteszi a kérdést neked: mit kezdesz az extra energiáiddal, mibe fekteted. A céljaidtól szerdán eltéríthetnek kellemetlen fényszögek. Majd pénteken és szombaton újból optimistán látod a jelenedet és a jövődet – okod is van rá...

BAK

A Vénusz és az Uránusz felkavarják az állóvizet a munkahelyeden. Számítsd a következő napokban, hetekben fluktuációra! Ez nem ellened van. Inkább érted.

VÍZÖNTŐ

Kellemetlen Nap-Plútó fényszög lesz a Nap és a Plútó között szombaton. Téged ez már hétfőtől frusztrálni fog. Ha nem akarod minden napodat hajadat tépve tölteni, akkor legyél mindenkivel elnéző és megértő a munkahelyeden!

HALAK

Szokatlan, és pont emiatt nagy hatással van rád, ill. az pénzügyeidre a hétfői tripla bolygóegyüttállás, ami szerencsét, fellendülést hoz. Szerdán barátságtalan fényszögek arra intenek, hogy ne költsd el minden plusz pénzedet!