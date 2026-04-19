2026. ápr. 19., vasárnap

Simon Benedek
2026.04.19.
Ti mit csináltok az ágyban közvetlenül lefekvés előtt? Egy friss kutatás szerint bizonyos szokások súlyos betegségektől kímélik meg az együtt alvó párokat.

Teljesen természetes, hogy a párok eltérően élik meg a testiséget egy kapcsolatban. Egy kutatás azonban arra jutott, hogy egy bizonyos tevékenység az ágyban súlyos betegségeket előzhet meg!

  • Az összebújás csökkenti a stresszt és a szorongást.
  • A lefekvés előtti ölelkezés erősíti az érzelmi kötődést.
  • Párkapcsolati problémákat is mérsékelheti a testi közelség.
Párkapcsolat az ágyban: súlyos betegségeket előzhet meg az összebújás

Egy új kutatás szerint, a párkapcsolatban az összebújás nem csupán romantikus gesztus. A rendszeres ölelkezés komoly hatással lehet az egészségünkre is. A Journal of Social and Personal Relationships folyóiratban megjelent tanulmány szerint azok a párok, akik lefekvés előtt fizikailag közel vannak egymáshoz, kevésbé stresszesek, nem szoronganak és érzelmileg is biztonságosabbnak érzik a párkapcsolatukat.

Erről szólt a kutatás

Az Auburn University kutatói 143 heteroszexuális, együtt alvó pár adatait elemezték. Vizsgálták a fizikai közelséget az elalvás kezdetén, a stressz szintjét, az érzelmi bizonytalanságot és az alvászavarokat is. A kutatásból kiderült, hogy azok a párok, akik közel feküdtek egymáshoz, ritkábban tapasztaltak párkapcsolati problémákat és alacsonyabb stressz-szinttel és szorongással rendelkeztek.

Bár a testközelség nem javította közvetlenül az alvás minőségét, az ölelkezés elősegítette az oxitocin (a kötődésért, bizalomért és társas kapcsolatokért felelős szeretethormon) termelődését, ami csökkenti a szorongást és erősíti az érzelmi kötődést. A kutatók szerint a lefekvés előtti ölelkezés egy egyszerű, mégis hatékony módja a párkapcsolati biztonság növelésének.

„Akár együtt, akár külön alszanak a párok, ne hagyják ki az ölelést lefekvés előtt” – javasolja Wendy Troxel klinikai szakpszichológus. „Már néhány perc fizikai közelség is mélyítheti a kapcsolatot, csökkentheti a stresszt, és hozzájárulhat a súlyos mentális betegségek elkerüléséhez”.

Így alszanak a párok

A tanulmány szerint a legtöbb pár hasonló pozícióban alszik, de 36,3 százalék nem érintkezik fizikailag az éjszaka folyamán. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a nem szexuális jellegű testi érintés kulcsfontosságú a párkapcsolati biztonság és a stressz csökkentése szempontjából. Josh R. Novak, a tanulmány társszerzője hozzátette: „Az ölelkezés nemcsak a párkapcsolat állapotát tükrözheti, hanem segíthet a fenntartásában vagy javításában, miközben csökkenti a stresszt és a szorongást”.

