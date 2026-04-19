5 mondat, ami elhagyja a boldogtalan gyerekek száját: minden szülőnek tudnia kell erről

A kisebbeket nem mindig veszik komolyan a felnőttek, azonban fontos felismerni azokat a mondatokat, amelyeket a boldogtalan gyerekek ejtenek ki a szájukon rendszeresen, hiszen csak azért, mert még a gyerekkorukat élik, nem jelenti azt, hogy nekik nem lehetnek nehezebb napjaik.

Egy boldogtalan gyerek a kiejtett szavakkal árulhatja el magát.

Forrás: Shutterstock

5 mondat, ami elhagyja a boldogtalan gyerek száját

Szülőnek lenni kemény dió, legfőképp akkor, ha a gyereknevelés mellett megannyi más kötelességük is van, gondolunk itt a munkára, a házimunkára vagy a számlák rendezésére. A rohanós hétköznapok azt eredményezhetik, hogy a már iskolába járó gyerekek, legfőképp a kamaszok érzelmi világának ápolására és megértésére sokkal kevesebb energia marad, hiszen a szülők azt hihetik, hogy ők már nagyobbak és önállóbbak, így nem igényelnek annyi figyelmet, mint az életük első pár évében, azonban ez nincs így. Sőt, a gyerekeknek időbe telik, mire megtanulják, hogy fejezzék ki úgy magukat, ahogyan a felnőttek, így gyakran olyan mondatokkal jelzik, hogy valami nincs rendben, amelyeket a szülők könnyedén figyelmen kívül hagyhatnak. Az emberi kapcsolatokkal foglalkozó YourTango honlap összegyűjtött olyan mondatokat, amiket a szomorú gyerekek rendszeresen kimondanak.

„Nem érdekel”

Ha a gyerekek ezt mondják egy felnőttnek, az elsőre úgy hangozhat, mintha nem is próbálkoznának, ezért a szülő könnyen figyelmen kívül hagyhatja a szavaikat anélkül, hogy ténylegesen meghallgatná. Ha viszont a mélyére ásunk, rá kell ébrednünk, hogy ilyenkor nemcsak közömbösséget fejeznek ki, hanem azt próbálják közölni, hogy túlterheltnek és lelkileg kimerültnek érzik magukat. Akár az iskolai nyomás akár a barátaikkal kapcsolatos személyes dolgok miatt vannak elkeseredve, a közönyre támaszkodnak, hogy megvédjék magukat attól, hogy sebezhetőek legyenek vagy a felnőtteknek csalódást okozzanak. Nem tudják, hogyan birkózzanak meg a helyzettel, ezért inkább teljesen bezárkóznak.