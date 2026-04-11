„Lajos hercegből sosem lesz tartalék" – Katalin hercegné anyatigrisként védi a gyermekeit

Komáromi Bence
2026.04.11.
A királyi család szakértője, Jennie Bond szerint Katalin hercegné mindent megtesz annak érdekében, hogy a legkisebb fia ne jusson Harry herceg sorsára. Úgy neveli Lajos herceget, hogy sose érezze magát tartaléknak.

Lajos herceg április 23-án betölti a 8 éves kort. A királyi család legelevenebb tagjának számtalan vidám pillanatot köszönhetünk, ugyanis ha megjelenik egy rendezvényen, biztos, hogy ellopja a show-t. Hamarosan újra lehetősége lesz erre, ugyanis összegyűlik az egész család a Győzelem Napja alkalmából. A szakértők szerint azonban egyre több kihívással fognak találkozni az ifjú herceg szülei, ahogy idősödik a kisfiú.

Sarolta hercegnő, Katalin hercegné, György herceg, Lajos herceg és Vilmos herceg húsvétkor
Forrás: Getty Images

Mit jelent a tartalék kifejezés a királyi családban?

  • Alapvetően a másodszülött szerepét jelenti, aki örökli a trónt, ha a legidősebb testvérrel történne valami.
  • Harry herceg hozta a köztudatba a szót, miután a botránykönyvének a Spare (Tartalék) szót választotta. Utalva ezzel arra, hogy egész életében csak második volt és úgy is tekintettek rá a bátyja, Vilmos herceg mellett.
  • A könyvében arra is utalt, hogy a tartalék pozíció történelmileg nehéz sorsot jelent és nem kapott elég figyelmet, mivel mindenki a legidősebb testvérre koncentrált.
  • Bár Katalin hercegné gyermekei közül Lajos herceg a harmadszülött, azonban sokan őt tartják György herceg tartalékjának. Ez azonban a gyakorlatban már nem igaz, ugyanis egy 2013-as törvény alapján Sarolta hercegnő az első olyan női családtag, aki nem veszítette el a trónöröklési sorban a helyét. Jelenleg ő a harmadik a trón várományosai között az édesapja és a bátyja után, Lajos pedig a negyedik.

Katalin hercegné odafigyel rá, hogy Sarolta hercegnő és Lajos herceg sose érezzék magukat tartaléknak

Nemrég Jennie Bond a királyi család életrajzírója arról beszélt egy interjú során, hogy Katalinéknál nem fordulhat elő, hogy valamelyik gyermek kitaszítottnak, vagy maradéknak érezze magát, ugyanis az édesanya szándékosan odafigyel rá, hogy soha többet ne fordulhasson elő az, ami Harry herceggel történt.

„Ahogy Lajos herceg egyre idősebbé válik, tudatosodni fog benne, hogy a bátyjából egyszer király lesz. Éppen ezért nehéz helyzetbe kerül Katalin hercegné és Vilmos herceg, akik egy háztartásban élnek majd három tinédzserrel, akik közül egy trónörökös lesz, ketten pedig csak tartalékok. Nem irigylem ezt a családi dinamikát. Miután napvilágra került, hogy Harry herceg hogyan élte meg a gyerekkorát, Katalin hercegné céljául tűzte ki, hogy náluk ez ne fordulhasson elő. Otthon arra törekszik, hogy mind a három gyermeke egyenlő bánásmódban részesüljön. Kiskoruktól kezdve nemet mondott a kivételezésre és rengeteg időt és energiát fordít arra, hogy a gyerekek ugyanannyi szeretetet és törődést kapjanak. Fokozatosan készíti fel őket a későbbi szerepükre, emellett ugyanabba az iskolába járatta őket és folyamatosan jelen volt az életükben" – árulta el a szakértő. Bond szerint Katalin egyáltalán nem részesíti a gyerekeket királyi bánásmódban, ugyanúgy leckét kell írniuk és fára mászhatnak, ha éppen ahhoz kapnak kedvet. Az elmúlt években többször is lencsevégre kapták a családot, amint a házukhoz közeli erdőben túrázgattak, vagy éppen mocskos ruhában sétáltak haza egy-egy kinti program után. A szakértő szerint ez lehetővé teszi, hogy György, Sarolta és Lajos normális gyerekkort élhessenek.

