Tojásvadászat a kertben és gyomorkímélő fogások: így ünneplik a húsvétot a királyi család tagjai

Nagy Kata
2026.04.05.
A húsvéti időszak a megújulásról és a hagyományokról szól, amik a monarchia világában is fontos szerepet kapnak. A királyi család tagjai minden évben követik azokat a tradíciókat, amelyek évszázadok óta meghatározzák az ünnepeket – mutatjuk, melyek ezek!

Húsvét idején a világ egyik legismertebb családja is lelassít egy kicsit: Katalin hercegnéék ilyenkor elsősorban egymásra figyelnek és a közös élményeket helyezik előtérbe. Az ünnep így válik a nyugalom és az összetartozás időszakává.

A királyi család tagjai húsvéti ünneplés közben
A királyi család tagjai minden évben nagy hangsúlyt fektetnek a húsvéti ünnepekre. 
A királyi család tagjai komolyan veszik a húsvéti hagyományokat 

  • Bár a brit királyi család számára a húsvét nem olyan fontos ünnep mint a karácsony, azért nagy figyelmet fektetnek a hagyományok ápolására. 
  • Szinte minden napra van valami programjuk a szentmisétől kezdve az ünnepi ebéden át a gyerekek tojásvadászatáig. 
  • A menü azonban kevésbé megterhelő, mint nálunk magyaroknál: leginkább könnyed, egészséges fogásokat fogyasztanak. 

A tavasz beköszöntével nemcsak a természet éled újjá, hanem a hagyományok is. Nincs ez másképp a brit királyi család esetében sem: bár a reflektorfény főképp a karácsonyra irányul, a húsvét is ugyanolyan fontos, csak épp sokkal visszafogottabb, intimebb hangulatban telik. 

Bár tavaly Vilmos és Katalin szűkebb családi körben ünnepelt, idén lehet, hogy részt vesznek a szokásos istentiszteleten, amit minden évben a Szent György-kápolnában rendeznek meg és ahol pár éve a walesi hercegnő matchy-matchy szettben jelent meg a kis Lajos herceggel. 

A szertartás során a mindenkori uralkodó személyesen ad át úgynevezett Maundy pénzt azoknak, akik kiemelkedő szolgálatot tettek a  közösségükért. Ez a több évszázados hagyomány nem csupán egy gesztus, hanem mélyen gyökerező, szimbolikus tett, ami az alázatot és az adakozás fontosságát hangsúlyozza. 

A következő nagy esemény a húsvéti vasárnapi ebéd, amikor az angol királyi család szokásai szerint hagyományos, könnyed fogások kerülnek az asztalra, mint a báránysült zöldségekkel, desszertként pedig némi gyümölcs sajttal.

King Charles III and Queen Camilla, holding a posy of flowers presented to her by a young well-wisher, prepare to depart after attending the Easter Sunday church service at St George's Chapel in Windsor Castle on 20th April 2025 in Windsor, United Kingdom. Easter Sunday is the focal point of the Royal Family's Easter celebrations.
Károly és Kamilla is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az ünnepekkor minőségi időt töltsön a családdal. 
 Az étkezést gyakran egészítik ki klasszikus brit finomságokkal, mint például a fűszeres, mazsolás hot cross bun.

A királyi család szabályai között azonban némi játékosság is helyet kap: a fiatalabb generáció számára minden évben megszervezik a tojásvadászatot, amely során a palota apró népe a kertben elrejtett csokoládétojásokra vadászik. 

Ez az egyszerű, mégis mókás program jó mutatja, hogy a nemesek életében is milyen fontos szerepet kapnak a hétköznapi, családias pillanatok. Bár az életük nagy eseményei gyakran a kirakatban zajlanak, ők is próbálják az átlagemberekhez hasonlóan megőrizni az ünnepek lényegét: a meghitt, szeretetteljes családi élményeket. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
