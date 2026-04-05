Tojásvadászat a kertben és gyomorkímélő fogások: így ünneplik a húsvétot a királyi család tagjai

Húsvét idején a világ egyik legismertebb családja is lelassít egy kicsit: Katalin hercegnéék ilyenkor elsősorban egymásra figyelnek és a közös élményeket helyezik előtérbe. Az ünnep így válik a nyugalom és az összetartozás időszakává.

A királyi család tagjai minden évben nagy hangsúlyt fektetnek a húsvéti ünnepekre.

Forrás: GettyImages

A királyi család tagjai komolyan veszik a húsvéti hagyományokat Bár a brit királyi család számára a húsvét nem olyan fontos ünnep mint a karácsony, azért nagy figyelmet fektetnek a hagyományok ápolására.

Szinte minden napra van valami programjuk a szentmisétől kezdve az ünnepi ebéden át a gyerekek tojásvadászatáig.

A menü azonban kevésbé megterhelő, mint nálunk magyaroknál: leginkább könnyed, egészséges fogásokat fogyasztanak.

A tavasz beköszöntével nemcsak a természet éled újjá, hanem a hagyományok is. Nincs ez másképp a brit királyi család esetében sem: bár a reflektorfény főképp a karácsonyra irányul, a húsvét is ugyanolyan fontos, csak épp sokkal visszafogottabb, intimebb hangulatban telik.

Bár tavaly Vilmos és Katalin szűkebb családi körben ünnepelt, idén lehet, hogy részt vesznek a szokásos istentiszteleten, amit minden évben a Szent György-kápolnában rendeznek meg és ahol pár éve a walesi hercegnő matchy-matchy szettben jelent meg a kis Lajos herceggel.

A szertartás során a mindenkori uralkodó személyesen ad át úgynevezett Maundy pénzt azoknak, akik kiemelkedő szolgálatot tettek a közösségükért. Ez a több évszázados hagyomány nem csupán egy gesztus, hanem mélyen gyökerező, szimbolikus tett, ami az alázatot és az adakozás fontosságát hangsúlyozza.

A következő nagy esemény a húsvéti vasárnapi ebéd, amikor az angol királyi család szokásai szerint hagyományos, könnyed fogások kerülnek az asztalra, mint a báránysült zöldségekkel, desszertként pedig némi gyümölcs sajttal.

Károly és Kamilla is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az ünnepekkor minőségi időt töltsön a családdal.

Forrás: GettyImages

Az étkezést gyakran egészítik ki klasszikus brit finomságokkal, mint például a fűszeres, mazsolás hot cross bun.

A királyi család szabályai között azonban némi játékosság is helyet kap: a fiatalabb generáció számára minden évben megszervezik a tojásvadászatot, amely során a palota apró népe a kertben elrejtett csokoládétojásokra vadászik.

Ez az egyszerű, mégis mókás program jó mutatja, hogy a nemesek életében is milyen fontos szerepet kapnak a hétköznapi, családias pillanatok. Bár az életük nagy eseményei gyakran a kirakatban zajlanak, ők is próbálják az átlagemberekhez hasonlóan megőrizni az ünnepek lényegét: a meghitt, szeretetteljes családi élményeket.