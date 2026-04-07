Károly király gesztusa mindent elárult: Sarolta hercegnő fontos szerepet kaphat a jövőben

A windsori Szent György-kápolnában tartott ünnepi istentiszteleten a tízéves Sarolta hercegnő határozott fellépésével tűnt ki a királyi család tagjai közül.

Sarolta hercegnő és édesanyja, Katalin hercegné húsvétkor

Húsvétkor mindenkit Vilmos herceg és Katalin hercegné egyetlen lányára figyelt. Az eseményen a királyi család több magas rangú tagja is részt vett, Károly király és Kamilla királyné is ott volt. A tízéves hercegnő egy elegáns, teveszőrszínű, Catherine Walker által készített kabátot viselt, és már a templomhoz vezető úton feltűnt a rajongóknak, hogy különösen magabiztosan mozog a reflektorfényben.

Sarolta hercegnő fontos szerepeket kaphat a jövőben

Judi James testbeszéd-szakértő szerint Sarolta hercenő viselkedése egyértelműen arra utal, hogy új szerepet kapott a királyi családban. Mint mondta, a kislány végig a csoport élén haladt, és láthatóan szívesen vállalt magára feladatokat: mosolygott és integetett a tömegnek. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Károly király egy finom gesztussal reagált minderre: amikor találkoztak, gyengéden megsimogatta unokája vállát, ez pedig egyfajta elismerésként értelmezhető. Érdekes, hogy Katalin hercegné ezúttal követte a lányát, nem vezette.

A hercegnő közben testvéreire is odafigyelt: a 12 éves György herceg és a 7 éves Lajos herceg mellett maradt végig, azt a benyomást keltette, mintha egyszerre irányítaná és védené is őket. Judi James szerint Sarolta hercegnő magabiztossága fontos dologra utal: a királyi család átalakulóban van, és a fiatal hercegnő a jövőben egyre hangsúlyosabb szerepet kaphat.

