Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 7., kedd Herman

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
brit királyi család

Károly király gesztusa mindent elárult: Sarolta hercegnő fontos szerepet kaphat a jövőben

brit királyi család magabiztosság Sarolta hercegnő
Horváth Angéla
2026.04.07.
Sarolta hercegnő viselkedése alapján úgy tűnik, új, látványosabb szerep vár rá a királyi családban – és ezt még Károly király is elismerte.

A windsori Szent György-kápolnában tartott ünnepi istentiszteleten a tízéves Sarolta hercegnő határozott fellépésével tűnt ki a királyi család tagjai közül.

Sarolta hercegnő és édesanyja, Katalin hercegné húsvétkor
Forrás: Getty Images

Húsvétkor mindenkit Vilmos herceg és Katalin hercegné egyetlen lányára figyelt. Az eseményen a királyi család több magas rangú tagja is részt vett, Károly király és Kamilla királyné is ott volt. A tízéves hercegnő egy elegáns, teveszőrszínű, Catherine Walker által készített kabátot viselt, és már a templomhoz vezető úton feltűnt a rajongóknak, hogy különösen magabiztosan mozog a reflektorfényben.

 

Judi James testbeszéd-szakértő szerint Sarolta hercenő viselkedése egyértelműen arra utal, hogy új szerepet kapott a királyi családban. Mint mondta, a kislány végig a csoport élén haladt, és láthatóan szívesen vállalt magára feladatokat: mosolygott és integetett a tömegnek. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Károly király egy finom gesztussal reagált minderre: amikor találkoztak, gyengéden megsimogatta unokája vállát, ez pedig egyfajta elismerésként értelmezhető. Érdekes, hogy Katalin hercegné ezúttal követte a lányát, nem vezette.

A hercegnő közben testvéreire is odafigyelt: a 12 éves György herceg és a 7 éves Lajos herceg mellett maradt végig, azt a benyomást keltette, mintha egyszerre irányítaná és védené is őket. Judi James szerint Sarolta hercegnő magabiztossága fontos dologra utal: a királyi család átalakulóban van, és a fiatal hercegnő a jövőben egyre hangsúlyosabb szerepet kaphat. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
