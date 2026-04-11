A Spice Girls sorsára jutott a NSYNC: nem sikerült Justin Timberlake bandájának az újraegyesülés

Komáromi Bence
2026.04.11.
Hiába terveztek ők is 30 éves jubileumi koncertet, a Spice Girlshöz hasonlóan az NSYNC tagjainak sem sikerült megegyeznie a részletekről. Elmarad Justin Timberlake fiúbandájának újraegyesülése.

Talán már kevesen emlékeznek rá, de Justin Timberlake mielőtt szólóelőadóként világhírnévre tett volna szert, egy fiúbanda frontembere volt. Ez volt az 'N Sync. A csapat tagjai 1995-ben kezdtek el közösen zenélni, majd 1996-tól 2001-ig végig koncertezték a világot. Bár rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tettek szert, Justin Timberlake többre vágyott és kilépett a csapatból. A rákövetkező évben pedig kiadta az első szólóalbumát, a Justifiedet.

Az NSYNC tagjai: Chris Kirkpatrick, Justin Timberlake, Joey Fatone, Lance Bass és JC Chasez
Justin Timberlake fiúbandája megszűnt a frontember kiválása után

A zenekar nem élte túl a kiválást és bár többször is voltak próbálkozásaik Timberlake nélkül, végül jó pár évre feladták az újraegyesülés álmát. 2026-ban azonban a Spice Girls-höz hasonlóan ők is megpróbálkoztak vele, hogy egy 30 éves jubileumi koncert erejéig összeálljanak. Ezt azonban hátráltatta Justin Timberlake betegsége, valamint néhány tag rosszallása. A The Sun ezzel kapcsolatban megkereste Joey Fatone-t, aki próbálta összehívni a fiúkat egy utolsó nagy bulira:

„Az emberek folyton azt kérdezgetik, hogy összeáll újra a zenekar? Történni fog végre valami? Nem, sajnos nem. Próbáltam megoldani? Igen. Többen is akartuk? Igen. Mégis vannak, akik nincsenek benne? Igen. Néhány srác akarja, néhány meg talán nem. Justin most fejezte be egy turnéját és Lyme-kórban szenved, a többiek pedig tartanak tőle, hogy nem tudnánk megszólítani már a fiatalokat. Azonban én őszintén azt mondom: készen állok! Ha kell, bármikor újra színpadra állok!" – árulta el az énekes.

Ha egy kicsit nosztalgiáznál, akkor hallgasd meg a fiúk egyik legismertebb dalát, amit most a Deadpool harmadik része újra a slágerlisták tetejére helyezett:

