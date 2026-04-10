Két részre szakadhat a királyi család? Váratlan szövetségesekre lelt a bukott András herceg

belső feszültség királyi család családi viszály András herceg
Komáromi Bence
2026.04.10.
Megdöbbentő információk derültek ki a királyi családról. Napvilágot látott, hogy két magasrangú családtag is tartja a kapcsolatot a jogfosztott András herceggel. Az elemzők attól félnek, hogy két részre szakadhat a dinasztia.

Hiába vált jogfosztottá András herceg és kellett elhagynia eddigi lakóhelyét, úgy látszik, hogy még nem mondott le róla a királyi család minden tagja. A héten ugyanis kiderült, hogy a testvérei, Anna brit királyi hercegnő és a Eduárd herceg a mai napig tartják a kapcsolatot vele. Sőt, annak ellenére, hogy a Marsh Farmra száműzték Andrást, napvilágot látott, hogy Anna hercegnő felajánlotta az öccse számára a Gatcombe Park-i birtokát, végül azonban III. Károly király utasításai alapján a szerény Sandringhami birtokra kellett költöznie a bukott hercegnek.

Anna hercegnő továbbra is tartja a kapcsolatot András herceggel
Anna hercegnő továbbra is tartja a kapcsolatot András herceggel 
András herceg botrányai

  • Szexuális abúzusok gyanúja, Jeffrey Epsteinhez fűződő barátság, sőt még bizalmas információk kiszivárogtatása is szerepel a bukott herceg renoméjában.
  • Februárban letartóztatták, ha pedig elítélik, akkor akár életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat.
  • Az elmúlt hónapokban napvilágot látott vádak miatt András herceg jelenléte terhessé vált a királyi család számára.
  • Az uralkodónak nem volt más választása, a tavalyi évben megfosztotta rangjaitól és a nevétől az öccsét. Emellett felszólította, hogy hagyja el az eddigi otthonát, amely egy kacsalábonforgó palota volt, amelyet az adófizetők tartottak fent a számára.
  • Kiderült, hogy a kitagadás óta Andrew Mountbatten-Windsor naponta hívogatja a bátyját és próbálja visszanyerni a kegyét.
  • András herceg húsvéthétfőn költözött be új otthonába, ahol biztonsági szolgálat vigyáz rá és egy kisebb létszámú személyzet szolgáltatja a kényelmét.
  • A helyszín biztosítása azért volt fontos, mert pár nappal korábban tüntetők egy csapata bemászott a kerítésen és szidalmazták a korábbi herceget.
  • Április elején megdöbbentő információk láttak napvilágot arról, hogy továbbra is vannak szövetségesei Andrásnak a palota falain belül.

András herceg váratlan szövetségesre lelt a testvéreiben

Bár a saját lányai sem keresik a jogfosztott herceg kegyeit és vele együtt az exfelesége, Sarah Ferguson is elvesztette a pozícióját a királyi családban, továbbra is van két rokon, aki vigyáz Andrásra. A Page Six információi alapján Anna hercegnő és az öccse, Eduárd herceg a mai napig gondoskodnak a bukott hercegről. Kiderült, hogy II. Erzsébet királyné lánya még karácsonykor is felhívta az öccsét, hogy ne legyen magányos. Sőt, Eduárd herceg a húsvéti ünnepek alatt odáig merészkedett, hogy személyesen látogatta meg András herceg új otthonát. Ez a viselkedés kisebb bonyodalmat okozott a királyi családban, miután Károly király és a trónörökös, Vilmos herceg is elhatárolódott a botrányba keveredő családtagjuktól. Azonban úgy látszik, hogy nem olyan egyértelmű a családi dinamika, mint ahogy kívülre mutatni kívánja az uralkodó dinasztia.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu