Veszélyjelzést adtak ki ezekre a megyékre viharok miatt ma estére: csütörtökön érkezik a hidegfront

Szerdán országos hőség van, este azonban már a nyugati megyékben csapadék is lehet. Csütörtökön enyül a forróság, a hétvégére azonban újra visszatér a nagy meleg.

Az időjárás-előrejelzések estére csapadékot ígérnek a nyugati országrészre.

Forrás: Shutterstock

Így alakul az esti időjárás

A délutáni, esti órákban zivatarok alakulhatnak ki az ország egyes részein. Akár heves zivatarok kialakulására is van esély, emiatt narancssárga figyelmeztetés lépett életbe 3 megyében − írja a HungaroMet.

Csütörtökön jön a hidegfront

A szerdai kánikula után csütörtökre felfrissül a levegő: délután 21 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk, pénteken reggel 10, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap már 28-29 fok is lehet − tájékoztat a Köpönyeg.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: