Igénytelen és lepukkant: a premierjén alázta meg feleségét Adam Sandler − Fotó

Azon már meg sem lepődünk, ha minden lesifotón kosaras nadrágban és hosszú pólóban látjuk Adam Sandlert. Azt viszont, úgy tűnik, már kevésbé nézik jó szemmel a rajongók, ha a felesége premierjén is ugyanilyen stílusban jelenik meg.

Adam Sandler nem túl ünnepélyes öltözetet választott a felesége premierjére.

Adam Sandler elkísérte feleségét, Jackie Sandlert a premierjére, viszont ruhát már nem sikerült megfelelően kiválasztania az alkalomra.

A színész a vörös szőnyeges eseményen kapucnis kosaras pulcsiban és színes sneakerben jelent meg.

A rajongók nem nézték jó szemmel, hogy Sandler nem tiszteli meg a felesége munkáját.

Premierre vagy kosármeccsre készült Adam Sandler?

Adam Sandler felesége, Jackie Sandler épp az új filmjét, az Office Romance-ot, vagyis a Munkahelyi románcot ünnepelte férjével. Az új romkom Jennifer Lopez és Brett Goldstein főszereplésével készült, melyben a két munkamániás főnök egymásba habarodik.

Május 26-án volt a film premierje, a Netflixtől elbocsátott Adam Sandler viszont úgy döntött, hogy vörös szőnyeg ide, paparazzók oda, ő bizony nem vesz fel öltönyt. Ez még nem is lenne olyan gáz, elvégre öltöny nélkül is lehet prezentálhatóan kinézni – Sandler viszont az ünnepélyes alkalomra egy színes sneaker, egy rikító kék nadrág és egy narancssárga Knickses pulcsi mellett tette le a voksát. Kicsit eltévesztette a házszámot, hiszen nem egy kosármeccsre, és nem is egy barbecuepartira volt hivatalos, hanem a felesége premierjére…

A rajongók teljesen kiakadtak

Az internet mindezt nem is hagyhatta szó nélkül. A Redditen hosszú viták alakultak ki, egyesek „nagyon gáznak”, mások „megalázónak” tartják a színész megjelenését. Elvégre szerintük az teljesen oké, hogy a saját filmjeinek promotálására így öltözködik, viszont a felesége munkáját megtisztelhette volna egy kicsit kevésbé igénytelen kinézettel.

Volt olyan kommentelő is, aki (félig-meddig) a védelmébe kelt, mondván, hogy „ő egy férfi, a férfiak pedig azt viselnek, amit csak akarnak”. Erre viszont más azt válaszolta:

Helyesbítsünk: ő egy gazdag férfi. Ez nagy különbség. Ha én ilyen ruhában mennék egy exkluzív rendezvényre, biztosan elküldenének.

És valljuk be, ez valóban így van.