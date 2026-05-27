Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 27., szerda Hella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
kockázat

Ha ILYEN gyógyszereket szedsz, különösen légy óvatos a kánikulában: szervkárosodás, kiszáradás, hőguta lehet a következmény

kockázat gyógyszer kiszáradás
Life.hu
2026.05.27.
Bizonyos gyógyszerek szedésekor nagyobb odafigyelés kell a nyári hőség idején.

Vannak olyan, sokak által naponta szedett gyógyszerek, amelyek fokozhatják a rosszullét, a kiszáradás vagy akár a szervkárosodás kockázatát kánikulában. Egyes készítmények ugyanis befolyásolhatják a szervezet hőszabályozását, az izzadást vagy a folyadékháztartást is.

Kockázatot jelenthetnek azok a gyógyszerek is, amelyek álmosságot okoznak.
Kockázatot jelenthetnek azok a gyógyszerek is, amelyek álmosságot okoznak.
Forrás: Shutterstock

Ezek a gyógyszerek okozhatnak problémát hőségben

A hét elejétől kezdve Európa-szerte kánikula van, ezért a brit egészségügyi hatóság figyelmeztet, mely gyógyszerek szedésénél szükséges nagyobb odafigyelés. Többféle gyógyszercsoport is befolyásolhatja a szervezet természetes hőleadását. Ide tartoznak a béta-blokkolók, amelyeket magas vérnyomás és egyes szívbetegségek kezelésére alkalmaznak. Hasonló hatásúak lehetnek az orrdugulásgátlók, valamint bizonyos allergiagyógyszerek. Számos készítmény fokozhatja a kiszáradás veszélyét. A vízhajtók, bizonyos hashajtók és egyes cukorbetegség elleni gyógyszerek növelik a folyadékvesztést a vizeleten vagy a székleten keresztül. Emellett néhány antidepresszáns, túlzott izzadást idézhet elő, ami szintén dehidratációhoz vezethet. Bizonyos gyógyszerek közvetlenül emelhetik a testhőmérsékletet is. Ilyenek például az antipszichotikumok.

Külön kockázatot jelenthetnek azok a gyógyszerek is, amelyek álmosságot okoznak (szorongásoldók, némelyik fájdalomcsillapító) mivel ezek csökkenthetik a koncentrációt és a reakcióidőt.

Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az érintettek kevésbé figyelnek a megfelelő folyadékbevitelre vagy arra, hogy ne tartózkodjanak a napon. A kiszáradás miatt  bizonyos gyógyszerek a belső szervek vérellátását is ronthatják, ami növelheti a szervkárosodás kockázatát. Ilyenek többek között az ibuprofenhez vagy naproxenhez hasonló gyulladáscsökkentők, a vérhígítók, a magas vérnyomás kezelésére alkalmazott készítmények, több cukorbetegség elleni gyógyszer. 

Kánikulában különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, valamint az, hogy a betegek minden gyógyszermódosítást egészségügyi szakemberrel egyeztessenek. 

A tárolásra is oda kell figyelni

Fontos a gyógyszerek előírásszerű tárolása is: az antibiotikumok, vízhajtók és antidepresszánsok ugyanis magas hőmérsékleten veszítenek a hatékonyságukból. Az pedig mindig kísérjük figyelemmel, hogy nem járt-e még le a gyógyszerünk. Ha igen, azt ne szedjük be, mert nem csak hatástalan, de veszélyes is lehet

A lejárt gyógyszereket tilos a háztartási szemétbe dobni, a gyógyszertárakban lehet leadni azokat. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

A lejárt gyógyszer nemcsak hatástalan, de veszélyes is lehet

A lejárt gyógyszer fogyasztása azonban nemcsak hatástalan kezelést jelent, hanem egyes esetekben komoly egészségügyi kockázatot is hordoz – és ez nem reklámszöveg, hanem tényszerű figyelmeztetés.

Ne kövesd el ezt a hibát! Ha kávéval veszed be, semmit sem fog érni ez a vitamin

Súlyos hibát követnek el azok, akik a reggeli kapkodásban nem figyelnek oda a vitaminjaik helyes bevételére.

Orrsprayfüggőség – amikor a megoldásból probléma lesz

Az orrspray gyors segítséget nyújt nátha vagy allergia esetén, de túlzott használata könnyen függőséghez vezethet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu