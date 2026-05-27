Ha ILYEN gyógyszereket szedsz, különösen légy óvatos a kánikulában: szervkárosodás, kiszáradás, hőguta lehet a következmény

Vannak olyan, sokak által naponta szedett gyógyszerek, amelyek fokozhatják a rosszullét, a kiszáradás vagy akár a szervkárosodás kockázatát kánikulában. Egyes készítmények ugyanis befolyásolhatják a szervezet hőszabályozását, az izzadást vagy a folyadékháztartást is.

Kockázatot jelenthetnek azok a gyógyszerek is, amelyek álmosságot okoznak.

Ezek a gyógyszerek okozhatnak problémát hőségben

A hét elejétől kezdve Európa-szerte kánikula van, ezért a brit egészségügyi hatóság figyelmeztet, mely gyógyszerek szedésénél szükséges nagyobb odafigyelés. Többféle gyógyszercsoport is befolyásolhatja a szervezet természetes hőleadását. Ide tartoznak a béta-blokkolók, amelyeket magas vérnyomás és egyes szívbetegségek kezelésére alkalmaznak. Hasonló hatásúak lehetnek az orrdugulásgátlók, valamint bizonyos allergiagyógyszerek. Számos készítmény fokozhatja a kiszáradás veszélyét. A vízhajtók, bizonyos hashajtók és egyes cukorbetegség elleni gyógyszerek növelik a folyadékvesztést a vizeleten vagy a székleten keresztül. Emellett néhány antidepresszáns, túlzott izzadást idézhet elő, ami szintén dehidratációhoz vezethet. Bizonyos gyógyszerek közvetlenül emelhetik a testhőmérsékletet is. Ilyenek például az antipszichotikumok.

Külön kockázatot jelenthetnek azok a gyógyszerek is, amelyek álmosságot okoznak (szorongásoldók, némelyik fájdalomcsillapító) mivel ezek csökkenthetik a koncentrációt és a reakcióidőt.

Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az érintettek kevésbé figyelnek a megfelelő folyadékbevitelre vagy arra, hogy ne tartózkodjanak a napon. A kiszáradás miatt bizonyos gyógyszerek a belső szervek vérellátását is ronthatják, ami növelheti a szervkárosodás kockázatát. Ilyenek többek között az ibuprofenhez vagy naproxenhez hasonló gyulladáscsökkentők, a vérhígítók, a magas vérnyomás kezelésére alkalmazott készítmények, több cukorbetegség elleni gyógyszer.

Kánikulában különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, valamint az, hogy a betegek minden gyógyszermódosítást egészségügyi szakemberrel egyeztessenek.

A tárolásra is oda kell figyelni

Fontos a gyógyszerek előírásszerű tárolása is: az antibiotikumok, vízhajtók és antidepresszánsok ugyanis magas hőmérsékleten veszítenek a hatékonyságukból. Az pedig mindig kísérjük figyelemmel, hogy nem járt-e még le a gyógyszerünk. Ha igen, azt ne szedjük be, mert nem csak hatástalan, de veszélyes is lehet.

A lejárt gyógyszereket tilos a háztartási szemétbe dobni, a gyógyszertárakban lehet leadni azokat.

