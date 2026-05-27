2026. máj. 27., szerda

Így néz ki most Atreyu a Végtelen történetből: rá sem lehet ismerni a 80-as évek gyerekszínészére

Kisfiú volt, amikor Noah Hathaway eljátszotta az egyik legmegindítóbb film főszerepét. A Végtelen történet óta azonban több mint 40 év telt el, a színész pedig sajnos nem az előnyére változott.

A félhosszú hajú, kissé egzotikus arcú 12 éves Noah Hathaway szinte berobbant a 80-as évek VHS-korszakába. Legalábbi Magyarországon, hiszen 1984-ben mutatták be a Végtelen történet című filmet. A ma már kultikus státuszba emelkedett alkotás három kiemelkedő eleme közül Atreyu bátorsága egy egész generációra átragadt. A színész fénye azonban az évek múlásával igencsak elhalványult.

Elképesztő, mennyit változott a Végtelen történet Atreyuja.
  • Noah Hathaway 12 évesen szerepelt a filmben.
  • Később nem futott be nagy színészi karriert.
  • Inkább a tánc, majd a harcművészetek világa vonzotta.

A Végtelen történet főszereplőjébe minden tinilány szerelmes volt

Noah Hathaway gyerekszínészként tinibálvány volt, mára azonban igencsak megváltozott. Eltűnt a selymes, hosszú haj, a gyermeki ártatlanság. Szinte, mintha nem is ugyanaz az ember lenne, aki egykor meglovagolta Falkort, a sárkányt, vagy aki képtelen volt kihúzni lovát a sárból − ezzel traumatizálva az összes kiskorú nézőt. A Végtelen történet gyerekszereplői persze mind felnőttek, de valahogy ő változott a legtöbbet.

Az Atreyut alakító amerikai színész a kultikus szerep után már soha sem tudta megismételni azt a tündöklő alakítást, amit gyerekszínészként a Végtelen történetben. Ez talán annak is köszönhető, hogy nem kötelezte el magát a színészet mellett. Egy ideig táncoktatóként dolgozott, de a harcművészet is érdekelte, két ágban is fekete övet szerzett, és egy ideig muay thai boxolóként versenyzett. Ugyanakkor motorversenyeken is indult, de épített chopperkeet is. 

Így néz ki 54 évesen Noah Hathaway:

