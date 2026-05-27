Aggasztó hírt közölt a Palota: rosszabbul van a hercegnő, nagyon súlyos az állapota

Haakon norvég koronaherceg arról számolt be, hogy felesége, Mette-Marit tüdőbetegsége miatt már oxigénpótlásra szorul. A koronahercegnő már a hónap elején már úgy jelent meg egy eseményen, hogy légzést segítő eszközt viselt.

Mette-Marit évek óta tüdőfibrózissal küzd

Az 52 éves Haakon koronaherceg elmondta, hogy Mette-Marit állapota az elmúlt időszakban jelentősen romlott. A koronahercegnő évek óta tüdőfibrózissal küzd, amely egy progresszív, a tüdőszövet hegesedésével járó betegség, amitől fokozatosan romlanak a légzési funkciók, jelenleg pedig nincs ismert gyógymódja.

„A koronahercegnő súlyos beteg, az állapota az utóbbi időben jelentősen romlott. Aggódom az egészsége miatt. Minden nap plusz oxigént kap, és ez segít neki egy kicsit , de ez nem végleges megoldás” − idézi az Express. A norvég palota korábban közölte, hogy a koronahercegnőnél megkezdődtek a tüdőátültetés előkészületei, ugyanis az jelentheti az egyetlen hosszú távú lehetőséget.

Mette-Maritnál 2018-ban diagnosztizálták a betegséget, azóta csökkentette a hivatalos szereplései számát.

Mette-Marit neve az Epstein-fájlokban is feltűnt

Az Epstein-fájlokból eddig 3,5 millió oldal nyilvános, amelyek tartalmazzák a norvég koronahercegné és Epstein összes bizarr üzenetét. Köztük nem egy teljesen döbbenetes, sok ezekből Mette-Marit fiával kapcsolatos. A koronahercegnő 29 éves fiát, Marius Borg Høibyt 38 különböző ügyben vádolják. Ezek között nemi erőszak, szexuális zaklatás és testi sértés is szerepel. Høiby a négy nemi erőszak vádpontjában ártatlannak vallotta magát. Ugyanakkor elismerte bűnöségét több közlekedési szabálysértésben, súlyos kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményben és a távoltartási tilalom megszegésében, valamint súlyos testi sértéssel való fenyegetésben.

