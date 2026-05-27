2026. máj. 27., szerda Hella

Népszerű rizst hívnak vissza: figyelmeztetnek, ha ilyet vettél, eszedbe se jusson megenni

Bába Dorottya
2026.05.27.
A határértéket meghaladó ásványolajokkal való szennyezettség mutatható ki az említett rizsben. A termékvisszahívást az NKFH jelentette be.

A Geovita srl által gyártott, SUNCLAD márkájú sushi rizsben a határértéket messze meghaladó MOAH- származékot, azaz ásványiolaj-koncentrációt mutattak ki, ami egészségre ártalmas. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság már felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, a termékvisszahívás már megtörtént.

Forrás: NKFH/Nemzeti Kereskedelem és Fogyasztóvédelem (a kép illusztráció)

Az Olaszországban gyártott rizs egy holland importőrön keresztül érkezett hazánkba, a termék vélhetően több háztartásba is eljutott.

A visszahívott termék adatai:

Termék megnevezése: Shinode Original Premium Sushi Rice
Márka: SUNCLAD
Kiszerelése: 1 kg
Minőségét megőrzi: 2027.04.04.
Gyártó: Geovita srl (Olaszország)
Beszállító: Asia Express Food B.V. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: Határértéket meghaladó ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom

Ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének (MOAH) csomagolóanyagokból, gépek kenőanyagaiból, illetve feldolgozási segédanyagokból kerülhetnek az élelmiszerekbe. Két típusuk van: a MOSH nem károsítja az emberi egészséget, azonban a MOAH esetén egészségkárosító hatások merülhetnek fel, annak geotoxikus hatása miatt.

Az említett sushi rizsben a MOSH koncentrációja 763,8±305,5 mg/kg – ppm, míg a MOAH: mértéke 3,6±1,5 mg/kg – ppm volt.

Amennyiben a fent megjelölt termékből vásároltál, az NKFH arra kér, hogy semmiképp se edd meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
