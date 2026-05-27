Népszerű rizst hívnak vissza: figyelmeztetnek, ha ilyet vettél, eszedbe se jusson megenni

A Geovita srl által gyártott, SUNCLAD márkájú sushi rizsben a határértéket messze meghaladó MOAH- származékot, azaz ásványiolaj-koncentrációt mutattak ki, ami egészségre ártalmas. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság már felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, a termékvisszahívás már megtörtént.

Forrás: NKFH/Nemzeti Kereskedelem és Fogyasztóvédelem

Sushi rizsre vonatkozik a termékvisszahívás

Az Olaszországban gyártott rizs egy holland importőrön keresztül érkezett hazánkba, a termék vélhetően több háztartásba is eljutott.

A visszahívott termék adatai:

Termék megnevezése: Shinode Original Premium Sushi Rice

Márka: SUNCLAD

Kiszerelése: 1 kg

Minőségét megőrzi: 2027.04.04.

Gyártó: Geovita srl (Olaszország)

Beszállító: Asia Express Food B.V. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: Határértéket meghaladó ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom

Ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének (MOAH) csomagolóanyagokból, gépek kenőanyagaiból, illetve feldolgozási segédanyagokból kerülhetnek az élelmiszerekbe. Két típusuk van: a MOSH nem károsítja az emberi egészséget, azonban a MOAH esetén egészségkárosító hatások merülhetnek fel, annak geotoxikus hatása miatt.

Az említett sushi rizsben a MOSH koncentrációja 763,8±305,5 mg/kg – ppm, míg a MOAH: mértéke 3,6±1,5 mg/kg – ppm volt.

Amennyiben a fent megjelölt termékből vásároltál, az NKFH arra kér, hogy semmiképp se edd meg.

