Gyászol az Emily Párizsban stábja: progresszív ALS-betegségben hunyt el a sorozat színésze

69 éves korában meghalt Pierre Deny. A francia színészt az Emily Párizsban sorozatból ismerhették a magyar nézők.

Pierre Deny az Emily Párizsban sorozatban Louis de Léont alakította. A színész gyors lefolyású és súlyos amiotrófiás laterális szklerózisban (ALS) szenvedett, halálhírét családja erősítette meg.

Meghalt az Emily Párizsban színésze.
Pierre Deny az Emily Párizsban sorozat 3. és 4. évadában szerepelt

Pierre Denyt a Netflix népszerű romantikus sorozatának a harmadik és negyedik évadában láthattuk. A történetben Louis de Léont, a JVMA divatóriás vezérigazgatóját alakította. Karaktere Nicholas de Leon, vagyis Paul Forman figurájának apja volt. Nicholas Emily legjobb barátnőjének, Mindy Chennel járt, akit Ashley Park elevenített meg az Emily Párizsban sorozatban, amelynek most a 6., egyben utolsó évadát forgatják

ALS-ben halt meg a színész

Pierre Deny hétfőn hunyt el a súlyos idegrendszeri betegség, az ALS szövődményei miatt. A színész lányai közleményben tudatták a halálhírt − írja a  The Sun

Mi az az ALS? 

Az ALS kortól, nemtől, életmódtól függetlenül bárkinél jelentkezhet. Az ALS kezdeti tünetei eleinte enyhék és nehezen felismerhetők, ezért sokan csak később szembesülnek a diagnózissal. Eric Dane is ALS betegségben szenvedett és abban halt meg és ALS-sel diagnosztizálták Stephen Hawkingot is, aki csodával határos módon 76 évig élt. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
