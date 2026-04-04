Az idei nyár időjárása nem olyan lesz, mint az eddigiek: már tudjuk, mire kell számítani

Véget ért a Csendes-óceán térségében évekig tartó La Niña időszaka, és közben gyorsan erősödik az El Niño jelenség. A szakértők szerint akár rendkívül erős, úgynevezett szuper El Niño is kialakulhat, amely világszerte befolyásolhatja az idei nyár időjárását.

A meteorológusok a jelenlegi modelleket korábbi, hasonló átmeneti időszakok adataival vetették össze, hogy megbecsüljék a 2026-os nyár várható alakulását. Az elemzések szerint Észak-Amerikában jellegzetes légköri mintázat alakul ki: Kelet-Kanada és az Egyesült Államok keleti része fölött alacsonyabb légnyomás, míg nyugaton magasabb nyomás uralkodhat. Ez a felállás az északi és keleti területeken az átlagosnál hűvösebb, vagy ahhoz közeli nyarat vetít előre. Ezzel szemben a nyugati, északnyugati és déli régiókban melegebb idő valószínűsíthető. A csapadék eloszlása is eltérően alakulhat: az északkeleti és délnyugati térségekben több eső eshet, míg a csendes-óceáni északnyugati partvidéken és a déli államokban szárazabb időszak jöhet.

Európában is kettős kép rajzolódik ki. A nyugati országrészben az Atlanti-óceán felől érkező hűvösebb légtömegek miatt a hőmérséklet inkább az átlag körül alakulhat. Ugyanakkor a csapadék mennyisége több modell szerint a kontinens nagy részén meghaladhatja a megszokott értékeket. Ez elsősorban a délnyugat-európai és az Atlanti-óceán keleti térségében kialakuló alacsony nyomású rendszerek hatásával magyarázható.

A szakértők már korábban is jelezték, hogy erős El Niño kialakulása várható, és egyre több jel utal arra, hogy a jelenség gyorsan erősödik. Ahhoz, hogy szuper El Niñóról beszélhessünk, a tengerfelszín hőmérsékletének tartósan legalább 2 Celsius-fokkal kell meghaladnia a sokéves átlagot. A jelenlegi becslések szerint a folyamat a 2026–2027-es télre érheti el csúcspontját, amikor a légköri hatások is a legerősebbek lehetnek.

Az El Niño egyik ismert következménye, hogy visszafogja az atlanti hurrikánszezont. A jelenség növeli a légnyomást, erősíti a szélsebesség- és szélirány-változásokat, stabilabbá teszi a légkört az Atlanti-óceán felett, ami megnehezíti a viharok kialakulását és erősödését. A hosszabb távú előrejelzések szerint szeptemberben az Atlanti-óceán fő hurrikánképződési térségében magasabb légnyomás és kevesebb csapadék várható, ami mérsékeltebb viharszezont vetít előre. Ugyanakkor a szakemberek hangsúlyozzák: még a legerősebb El Niño időszakokban sem zárható ki teljesen a trópusi ciklonok kialakulása.

Magyarországra ezek a jelenségek változékony nyarat hoznak. A nyugat-európai hűvösebb légtömegek időnként a Kárpát-medencébe is betörhetnek, ami mérsékelheti a tartós hőséget, ugyanakkor a melegebb periódusok sem maradnak el. A csapadék eloszlása egyenetlen lehet: záporokkal, zivatarokkal tarkított időszakok váltakozhatnak szárazabb, naposabb napokkal. Ez a nyár nem a hosszantartó kánikuláról szól, hullámzó, időnként szélsőség időjárásra kell számítanunk.

