Az idei nyár időjárása nem olyan lesz, mint az eddigiek: már tudjuk, mire kell számítani

2026. ápr. 6., hétfő

Jelentős változás zajlik a globális időjárási rendszerben, amely a nyári hónapokra is hatással lehet. A friss modellek alapján már kirajzolódik, milyen időre számíthatunk a régiónkban.

Véget ért a Csendes-óceán térségében évekig tartó La Niña időszaka, és közben gyorsan erősödik az El Niño jelenség. A szakértők szerint akár rendkívül erős, úgynevezett szuper El Niño is kialakulhat, amely világszerte befolyásolhatja az idei nyár időjárását.

A nyár időjárását idén az El Niño jelenség befolyásolja
A meteorológusok a jelenlegi modelleket korábbi, hasonló átmeneti időszakok adataival vetették össze, hogy megbecsüljék a 2026-os nyár várható alakulását. Az elemzések szerint Észak-Amerikában jellegzetes légköri mintázat alakul ki: Kelet-Kanada és az Egyesült Államok keleti része fölött alacsonyabb légnyomás, míg nyugaton magasabb nyomás uralkodhat. Ez a felállás az északi és keleti területeken az átlagosnál hűvösebb, vagy ahhoz közeli nyarat vetít előre. Ezzel szemben a nyugati, északnyugati és déli régiókban melegebb idő valószínűsíthető. A csapadék eloszlása is eltérően alakulhat: az északkeleti és délnyugati térségekben több eső eshet, míg a csendes-óceáni északnyugati partvidéken és a déli államokban szárazabb időszak jöhet.

Európában is kettős kép rajzolódik ki. A nyugati országrészben az Atlanti-óceán felől érkező hűvösebb légtömegek miatt a hőmérséklet inkább az átlag körül alakulhat. Ugyanakkor a csapadék mennyisége több modell szerint a kontinens nagy részén meghaladhatja a megszokott értékeket. Ez elsősorban a délnyugat-európai és az Atlanti-óceán keleti térségében kialakuló alacsony nyomású rendszerek hatásával magyarázható.

A szakértők már korábban is jelezték, hogy erős El Niño kialakulása várható, és egyre több jel utal arra, hogy a jelenség gyorsan erősödik. Ahhoz, hogy szuper El Niñóról beszélhessünk, a tengerfelszín hőmérsékletének tartósan legalább 2 Celsius-fokkal kell meghaladnia a sokéves átlagot. A jelenlegi becslések szerint a folyamat a 2026–2027-es télre érheti el csúcspontját, amikor a légköri hatások is a legerősebbek lehetnek.

Az idei nyár időjárása ebben lesz más, mint az eddigiek

Az El Niño egyik ismert következménye, hogy visszafogja az atlanti hurrikánszezont. A jelenség növeli a légnyomást, erősíti a szélsebesség- és szélirány-változásokat, stabilabbá teszi a légkört az Atlanti-óceán felett, ami megnehezíti a viharok kialakulását és erősödését. A hosszabb távú előrejelzések szerint szeptemberben az Atlanti-óceán fő hurrikánképződési térségében magasabb légnyomás és kevesebb csapadék várható, ami mérsékeltebb viharszezont vetít előre. Ugyanakkor a szakemberek hangsúlyozzák: még a legerősebb El Niño időszakokban sem zárható ki teljesen a trópusi ciklonok kialakulása.

Magyarországra ezek a jelenségek változékony nyarat hoznak. A nyugat-európai hűvösebb légtömegek időnként a Kárpát-medencébe is betörhetnek, ami mérsékelheti a tartós hőséget, ugyanakkor a melegebb periódusok sem maradnak el. A csapadék eloszlása egyenetlen lehet: záporokkal, zivatarokkal tarkított időszakok váltakozhatnak szárazabb, naposabb napokkal. Ez a nyár nem a hosszantartó kánikuláról szól, hullámzó, időnként szélsőség időjárásra kell számítanunk.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

A farm, ahol élünk copfos kislányának pokol lett az élete: Melissa Gilbert először szólalt meg férje letartóztatása óta

Melissa Gilbert a nyilvánosság elé állt férje, Timothy Busfield letartóztatás után. A színésznő szerint ez az időszak életük legnehezebb és legmegrázóbb fejezete.

Liz Hurley-nél is beütött a tavasz: egy szál bugyiban hempereg a nárciszok között – Fotó

Elizabeth Hurley egy igazán merész fotóval köszöntötte a tavaszt a közösségi oldalán. A 60 éves modell most sem bízott semmit a képzeletre.

Erzsébet királynő sötét titkai: András herceg ügyei mellett mást is eltussolt

Súlyos állítások láttak napvilágot a brit királyi család működéséről és a palota falai mögött zajló ügyekről. A beszámolók szerint Erzsébet királynő uralkodása alatt több botrányt is igyekeztek eltitkolni, hogy megóvják a monarchia hírnevét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
