Ki lehet ültetni az orchideát a kertbe? A kertész elárulta, melyik fajta élheti túl a sokkot

Az orchidea sokaknál afféle lakásdíva. Elegáns, kissé kényes, és hajlamos megsértődni, ha egy fokkal hidegebb a szoba a kelleténél. Épp ezért elsőre merész ötletnek tűnhet a kérdés: ki lehet ültetni az orchideát a kertbe? A kertészek szerint igen, de nagyon nem mindegy, melyiket tesszük ki.

Bizonyos orchidea fajták a kertedben is jól érezhetik magukat.

Orchidea a kertben? A kertész válaszol

Léteznek télálló orchideák, amelyek megfelelő körülmények között a kertben is megélnek.

A túl sok napfény, a pangó, állott víz és a rossz talaj gyorsan tönkreteheti a növényt.

A legtöbb otthonban megtalálható lepkeorchidea (Phalaenopsis) például sajnos nem rajong a magyar időjárásért. Ez a trópusi szépség már egy-egy hűvösebb éjszakától is rossz passzba kerülhet, így őt jobb a nappali sztárjaként megtartani.

Viszont nem csak ez az egy faj létezik!

Bizonyos télálló orchideafajták, például a kerti papucsorchideák vagy néhány földi orchidea megfelelő árnyékos, nedvesebb környezetben akár a kertben is boldogan növekedhetnek. A kertészek szerint a félárnyékos hely és a jó vízelvezetés kulcskérdés, mert az orchidea ugyan szeret inni, de „vizes zokniban” állni már kevésbé.

Szóval mielőtt lelkesen kiköltöztetnéd a kedvenc virágodat a kertbe, előbb nézd meg, pontosan milyen fajta lakik nálad. Mert míg egyes orchideák imádják a friss levegőt, mások számára ez nagyjából olyan élmény lenne, mintha egy wellnesshétvége helyett sátorozni küldenék ki őket novemberben.

