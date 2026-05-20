Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 20., szerda Bernát, Felícia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
virág

Ki lehet ültetni az orchideát a kertbe? A kertész elárulta, melyik fajta élheti túl a sokkot

123rf -
virág Orchidea kert
Nem lehetetlen, de azért vannak szabályok. Mielőtt kiültetnéd az orchideádat a kertbe, van egy fontos szabály, amit jobb nem figyelmen kívül hagyni.

Az orchidea sokaknál afféle lakásdíva. Elegáns, kissé kényes, és hajlamos megsértődni, ha egy fokkal hidegebb a szoba a kelleténél. Épp ezért elsőre merész ötletnek tűnhet a kérdés: ki lehet ültetni az orchideát a kertbe? A kertészek szerint igen, de nagyon nem mindegy, melyiket tesszük ki.

Bizonyos orchidea fajták a kertedben is jól érezhetik magukat.
Bizonyos orchidea fajták a kertedben is jól érezhetik magukat. 
Forrás:  123rf

Orchidea a kertben? A kertész válaszol

  • Nem minden orchidea alkalmas kerti tartásra, a legtöbb szobanövényként ismert faj nem bírja jól a kinti időjárást.
  • Léteznek télálló orchideák, amelyek megfelelő körülmények között a kertben is megélnek.
  • A túl sok napfény, a pangó, állott víz és a rossz talaj gyorsan tönkreteheti a növényt.

A legtöbb otthonban megtalálható lepkeorchidea (Phalaenopsis) például sajnos nem rajong a magyar időjárásért. Ez a trópusi szépség már egy-egy hűvösebb éjszakától is rossz passzba kerülhet, így őt jobb a nappali sztárjaként megtartani.

Viszont nem csak ez az egy faj létezik!

Bizonyos télálló orchideafajták, például a kerti papucsorchideák vagy néhány földi orchidea megfelelő árnyékos, nedvesebb környezetben akár a kertben is boldogan növekedhetnek. A kertészek szerint a félárnyékos hely és a jó vízelvezetés kulcskérdés, mert az orchidea ugyan szeret inni, de „vizes zokniban” állni már kevésbé.

Szóval mielőtt lelkesen kiköltöztetnéd a kedvenc virágodat a kertbe, előbb nézd meg, pontosan milyen fajta lakik nálad. Mert míg egyes orchideák imádják a friss levegőt, mások számára ez nagyjából olyan élmény lenne, mintha egy wellnesshétvége helyett sátorozni küldenék ki őket novemberben.

Ezek is érdekelhetnek:

Nem virágzik a leandered? Valószínű, te is EZT a hibát követted el – Mutatjuk a megoldást

Szép, dús bokor, virágok nélkül? Lehet, hogy pont azt teszed a leandereddel, amit nem kellene.

Egyetlen hozzávalóval megváltoztathatod a hortenziád színét – A kertészek erre esküsznek

Mesebeli virágot szeretnél? Nem kell varázslat a kék vagy rózsaszín hortenziához! Csak egy apró változtatás a földben, és jöhet a meglepetés.

Elpusztíthatatlan nyári virágok a balkonládába: ezek tényleg mindent túlélnek

Egy takaros virágos erkély a város közepén is megadhatja számodra a természet közelségének élményét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu