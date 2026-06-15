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Nagy az öröm: második gyermekét várja a gyönyörű magyar modell, Kafi Rea Milla

gólyahír Kafi Rea Milla terhesség
Life.hu
2026.06.15.
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Hamarosan bővül Kafi Rea Milla családja: az Ázsia Expresszből is ismert modell bejelentette, hogy ismét várandós. Első kisfia, Jonatán még csak most lesz egyéves.

Kafi Rea Milla, a szomáliai származású modell videóban jelentette be követőinek, hogy Jonatán első születésnapját kismamaként ünnepli. Mint mondta, az utóbbi időben azért jelentkezett ritkábban a közösségi oldalain, mert a várandósság minden energiáját felemésztette.

Kafi Rea Milla második gyermekét várja
Kafi Rea Milla második gyermekét várja
Forrás: Instagram

A modell jelenleg terhessége harmadik hónapjában jár, hamarosan belép a második trimeszterbe. A baba nemét egyelőre nem tudják. Férjével, Patrikkal kifejezetten örülnek annak, hogy kicsi lesz a korkülönbség a gyerekek között, eredetileg is így tervezték.

Kafi Rea Milla kórházba került a rosszullétek miatt

A modell – első terhességéhez hasonlóan – nehezen viselte a várandósság kezdeti időszakát. Olyan súlyos rosszullétek gyötörték, hogy időnként felkelni sem tudott, napokon keresztül sem ételt, sem folyadékot nem tudott magához venni. Állapota miatt végül kórházi kezelésre szorult. Néhány nap alatt jobban lett, azóta pedig valamelyest enyhültek a panaszai, úgy érzi, a legnehezebb időszakon már túljutott. 

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