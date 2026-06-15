Goldie Hawn egy 5000 éves dizájntitokkal tette meséssé a teraszát − Így csináld utána

A terasz manapság inkább a ház, mint a kert része, ennél fogva pedig lakberendezés szempontjából is nagyobb figyelmet érdemel. Egy jól kialakított tér nemcsak szép, de hívogató is, épp, mint egy nappali a szabad ég alatt. Ebben mutat példát Goldie Hawn is, aki egy klasszikus, mégis trendi megoldással varázsolt hangulatos oázist.

Nemcsak Goldie Hawn, de a terasza is ragyogóan fest.

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Goldie Hawn titka, ami a teraszötletek közül az egyik legstílusosabb Egy több ezer éves technika, ami ősi, mégis megunhatatlan.

Nem véletlenül tér vissza újra és újra a természetes anyagok használata.

A rattan kerti bútor egyszerre teszi elegánssá és otthonossá a teraszt.

A régi és új elemek vegyítése adja a tér karakterét.

A 80 éves Goldie Hawn több videót is megosztott már a követőivel a teraszán ülve. A hozzánk hasonló lakberendezés-szerelemesek pedig mindig abban gyönyörködnek, hogy min ül. Goldie Hawn teraszának központi eleme ugyanis a fehér rattan kerti bútor, amely valójában nem modern találmány.

Egy ókori lakberendezési trend, ami újra hódít

A fonott bútorok története több mint 5000 évre nyúlik vissza, az ősi technika pedig most újra reneszánszát éli. Időről időre persze hatalmas trenddé válik a rattan kerti bútor, mint Freddie Mercury korábbi otthonában, de a 2026-os kert- és teraszötletek között most abszolút ez tarol.

A rattan egyik legnagyobb előnye, hogy természetes textúrája azonnal melegséget visz a térbe. Egy egyszerű terasz is pillanatok alatt barátságosabbá válik tőle, miközben könnyed, légies hangulatot teremt. Goldie Hawn egy fehér, fonott fotellel és puha, mintás párnákkal érte el ezt az elegáns, mégis laza összhatást.

A kulcs azonban nem csak a rattan kerti bútorban keresendő. A színésznő vintage hangulatú kiegészítőkkel – például kopottas asztallal, lámpával és dús zöld növényekkel – tette teljessé a teret. Ez a régi és új elemek közötti egyensúly adja a terasz karakterét.

Így csináld Goldie Hawn után!

Ha hasonló hatást szeretnél elérni, nem kell teljes átalakításban gondolkodnod. Már egyetlen jól megválasztott rattan kerti bútordarab is látványos változást hozhat. A világos színek tágasabb érzetet keltenek, a mintás párnák pedig feldobják az összképet, miközben praktikusak is, hiszen kevésbé látszanak meg rajtuk a használat nyomai. A növényeket semmiképp se feledd, hiszen ezek még egy városi környezetben is természetes keretet adnak a terasznak, és még inkább erősítik a nyaralós-pihenős hangulatot.