Pasik, figyelem: egy felmérés szerint ez a legellenállhatatlanabb arcszőrzettípus

Jason Momoa, Chris Hemsworth, Jonathan Bailey vagy éppen Henry Cavill – az biztos, hogy a legszexibb pasik jelenleg a filmiparban, de az is közös bennük, hogy mindannyian a jellegzetes arcszőrzetükkel néznek ki a legcsábítóbban.

Melyik arcszőrzettípus lesz vajon a legszexibb?

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Arcszőrzettrendek férfiakon A férfiarcot ugyanúgy öltözteti az arcszőrzet, mint a nőket a smink.

Az arcszőrzetből különböző formák és divatok vannak, amik híres színészek vagy karakterek ismérvei is lehetnek.

Egy 2024-es kutatás felmérte, melyik a legszexibb arcszőrzettípus.

Egy másik kutatás ennek az eredménynek ellent mond, sőt az arcszőrzetet is elutasítja már trendként.

Arcszőrzet, ami öltöztet

Már előző cikkünkben is megírtuk, hogy a férfiaknál az arcszőrzet olyan, mint nőknél a smink. De nem mindegy, hogy milyen az arcszőrzet formája, vagy hogy mennyire ápolja azt az adott férfi. Gondoltad volna, hogy a nagy szakáll több baktériumot hordozhat, mint a kutyák bundája? Persze csak akkor, ha nem figyelsz oda a higiéniára.

Különböző formák

Az arcszőrzetből ugyanúgy vannak különböző formák, mint a frizurákból. Lehet például az az arcszőrzet csak sima bajusz. Persze ennek a formának is széles a spektruma, hiszen két végletként létezik a Charlie Chaplin-féle bajusz és a jó magyaros pöndörített bajusz is. De akár lehet Tony Stark-féle kecskeszakáll, sima borosta, vagy éppen hosszú vikingszakáll is azon a listán.

A kutatás szerint ez a legszexibb arcszőrzetforma

Egy 2024-es kutatásban 2000 embert kérdeztek meg a témáról, melynek meglepő eredménye lett.

A felmérés szerint ugyanis a legszexibb arcszőrzetforma a Chris Hemswort által is képviselt borosta. Természetesen meg tudjuk érteni, hiszen a már éppen nem felsértően szúró borosta kívánatos és szexi hanyagságot tükröz. Tulajdonképpen olyan, mintha az érzéki pasi mellett kelnél fel egy átbulizott éjszakán, aki amiatt nem borotválkozott meg, mert elvontad minden figyelmét.

A Chris Hemswort-féle borosta lett a felmérés győztese.

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A borosta 55%-kal nyert, a második helyen pedig a rövid szakáll győzött. Ami viszont a legmeglepőbb, hogy a bajusz végzett az utolsó helyen. A megkérdezettek között úgy látszik, nem volt Pedro Pascal-rajongó, hiszen a színész meg nem válna az ikonikus és egyébként nagyon is szexi bajuszától.