Szinglik figyelem! Az univerzum elárulta a legnagyobb titkot: itt találkozol az igaz szerelemmel!

Gyermekkorunk óta vágyunk az igaz szerelemre, hiszen a mesékből megtanultuk, hogy az igaz szerelem csókja a legerősebb mágia az egész világon. De mi van akkor, ha ez a bizony igaz szerelem csak nem akar jönni? Vagy ami rosszabb, Danira és Petire is azt hitted, hogy ő lesz az igazi, de aztán mindketten jöttek a „nem a te hibát, hanem az enyém” lepattintással? (Elnézést minden Danitól és Petitől!) Ne aggódj, ennek most vége! Ugyanis most a legnagyobb titokra derül fény!

Az igaz szerelem végre rád talál!

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Hol vagy már, igaz szerelem?

Ha a párkeresés ingoványos és szürke mezsgyéjén állsz már régóta, akkor tudod, milyen nehéz megtalálni azt a bizonyos Nagy Őt. Bár egyesek szerint nem csak egyetlen igaz szerelem létezik, azért mi még szeretnénk hinni a tündérmesékben!

Várod hogy a szőke herceg belibbenjen a hófehér lován és megcsókoljon? Hát ha te lennél Hófehérke, akkor jó sokáig várhatnál abban az üvegkoporsóban, ugyanis az a fránya megmentő csók csak nem akart jönni! Csak Dani és Peti próbálkozott – és talán Józsi is és Máté is, de ki emlékszik már rájuk –, de a katalepsziás tetszhalottság állapotából csak nem ébresztettek fel.

Hiába hitted azt Daniról szakítás után, hogy ő volt az igazi, valójában a Nagy Ő még nem kopogtatott az ajtódon, hiszen az univerzum szeret megváratni. Sőt, némely csillagjegyeknek annyira szereti húzni az agyát, hogy ők csak negyven fölött találkoznak az igazival!

Legyen vége a szingli életnek!

Az biztos, hogy az igazi megtalálása nehéz feladat, de nem szabad feladni a reményt, mert eljön a várva várt pillanat! Amikor pedig végre megtalálod a végzeted, akkor nem fogjátok egymást elengedni! Szinte olyanok lesztek, mint a görög mítoszban az összetapadt szerelmesek, az androgün-testek.

De lássuk, hol várhatod a szőke herceg felbukkanását!

Kos (március 21. – április 19.)

Ideje többet járnod könyvtárba, ugyanis ott leledzik a leendő kedvesed! Kapj fel egy könyvet, és csábítsd el őt a tudásoddal és a káprázatos tekinteteddel!

Bika (április 20. – május 20.)

Szereted a koncerteket? Helyes! A leendő pasid is! Elég hasonló a zenei ízlésetek, úgyhogy ideje megvenni azokat a jegyeket!