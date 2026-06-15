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2026. jún. 15., hétfő Jolán, Vid

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Szinglik figyelem! Az univerzum elárulta a legnagyobb titkot: itt találkozol az igaz szerelemmel!

Northfoto - Walt Disney Productions
horoszkóp igaz szerelem Nagy Ő csillagjegy
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Lehet, hogy nem is számítottál rá! Most viszont eláruljuk: már előre meg van írva a csillagokban, hogy hol találod meg a nagy Ő-t! Vedd elő a szebb ruháidat, és vonzd be az igaz szerelem auráját! Az univerzum üzenete most egyértelműbb, mint valaha!

Gyermekkorunk óta vágyunk az igaz szerelemre, hiszen a mesékből megtanultuk, hogy az igaz szerelem csókja a legerősebb mágia az egész világon. De mi van akkor, ha ez a bizony igaz szerelem csak nem akar jönni? Vagy ami rosszabb, Danira és Petire is azt hitted, hogy ő lesz az igazi, de aztán mindketten jöttek a „nem a te hibát, hanem az enyém” lepattintással? (Elnézést minden Danitól és Petitől!) Ne aggódj, ennek most vége! Ugyanis most a legnagyobb titokra derül fény!

az igaz szerelem eljövetele – kézfogás
Az igaz szerelem végre rád talál!
Forrás: Shutterstock

Hol vagy már, igaz szerelem?

Ha a párkeresés ingoványos és szürke mezsgyéjén állsz már régóta, akkor tudod, milyen nehéz megtalálni azt a bizonyos Nagy Őt. Bár egyesek szerint nem csak egyetlen igaz szerelem létezik, azért mi még szeretnénk hinni a tündérmesékben!

Várod hogy a szőke herceg belibbenjen a hófehér lován és megcsókoljon? Hát ha te lennél Hófehérke, akkor jó sokáig várhatnál abban az üvegkoporsóban, ugyanis az a fránya megmentő csók csak nem akart jönni! Csak Dani és Peti próbálkozott – és talán Józsi is és Máté is, de ki emlékszik már rájuk –, de a katalepsziás tetszhalottság állapotából csak nem ébresztettek fel.

Hiába hitted azt Daniról szakítás után, hogy ő volt az igazi, valójában a Nagy Ő még nem kopogtatott az ajtódon, hiszen az univerzum szeret megváratni. Sőt, némely csillagjegyeknek annyira szereti húzni az agyát, hogy ők csak negyven fölött találkoznak az igazival!

Legyen vége a szingli életnek!

Az biztos, hogy az igazi megtalálása nehéz feladat, de nem szabad feladni a reményt, mert eljön a várva várt pillanat! Amikor pedig végre megtalálod a végzeted, akkor nem fogjátok egymást elengedni! Szinte olyanok lesztek, mint a görög mítoszban az összetapadt szerelmesek, az androgün-testek.

De lássuk, hol várhatod a szőke herceg felbukkanását!

Kos (március 21. – április 19.)

Ideje többet járnod könyvtárba, ugyanis ott leledzik a leendő kedvesed! Kapj fel egy könyvet, és csábítsd el őt a tudásoddal és a káprázatos tekinteteddel!

Bika (április 20. – május 20.)

Szereted a koncerteket? Helyes! A leendő pasid is! Elég hasonló a zenei ízlésetek, úgyhogy ideje megvenni azokat a jegyeket!

Ikrek (május 21. – június 20.)

Eljött a kellő inspiráció az edzéshez! A kedvesed ugyanis egy fitneszteremben fog beléd botlani! Vedd fel a legbombázóbb edzőruhád, és vesd rá magad!

Rák (június 21. – július 22.)

Ennek most örülni fogsz: te, aki amúgy is imádsz utazni, egy nem várt kiránduláson fogod megtalálni az igazit! Meglehet, hogy a nyelvtudásodat sem árt csiszolni!

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Hát igen, hivatalosan a munkahelyi afférok tiltólistán vannak, de ezt a szívnek nem lehet csak úgy megparancsolni! Amikor pedig belép az ajtón az új kollégád, egyből érezni fogod a megnövekedett pulzusszámot!

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Fesztiválozol? Jól teszed! A herceged ott vár rád a sátrad közelében! Úgyhogy jól nézd meg, hogy hova telepszel le vele a kedvenc fesztiválodon!

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

Gondoltad volna, hogy a nagy Ő épp abban a boltban jön majd szembe veled, ahol nap mint nap vásárolsz? Ezután talán még gyakrabban betévedsz majd a kedvenc üzletedbe...

Skorpió (október 23. – november 21.)

Helló, te moziimádó! A filmvetítések sötétjében fog kézen ragadni a szerelem! És elsöprőbb lesz, mint valaha!

Nyilas (november 22. – december 21.)

Bár orvoshoz senki nem szeret járni, most lesz benne valami pozitív is! Épp ott pillantod meg végre a nagy Ő-t, aki nemsokára az oltárnál fogja fogni a kezed.

Bak (december 22. – január 19.)

Reméljük, szeretsz színházba járni! Az biztos, hogy többet kellene ott megfordulnod, elvégre nem várt szerelem vár rád a világot jelentő deszkák közelében!

Vízöntő (január 20. – február 18.)

Te mint a szabadság szelleme, egy sétán fogsz rálelni a kedvesedre. Hagyd, hogy a lágy szellő belekapjon a loknijaidba, a leendő szerelmed pedig ámulni-bámulni fog a látványon!

Halak (február 19. – március 20.)

Lepd meg magad egy csokor virággal! Nemcsak azért, mert megérdemled, hanem azért is, mert a virágárus üzlete meglepetéseket rejtegethet, no, meg persze a leendő férjedet!

Csillagjegyek a sors útján: helyszínek, ahol megtalálod az igazit

Mire vársz még? Az univerzum üzenetét most olyan kristálytisztán lehet érteni, mint még soha! Irány ezekre a helyekre, hogy végre kikelj Hófehérke üvegkoporsójából! De vigyázz, mert a nagy boldogságba fejest kell ugrani!

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