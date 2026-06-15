Döbbenetes vallomás: Horváth Éva örök életére rokkant marad

Horváth Éva 2024 novemberében szenvedett súlyos motorbalesetet Balin. Felépülésének történetét Fejős Évával közösen írt könyvében, a Bye, bye, tűsarok!-ban dolgozta fel. A kötet epilógusából kiderül, hogy a korábbi műtétek ellenére Éva bokája nem megfelelő helyzetben rögzült. Az állapotán egy újabb operáció segíthetne, ehhez azonban szét kellene bontani a már összeforrt csontokat, majd ismét csontpótlásra és újabb rögzítésre lenne szükség. Horváth Éva nem akarja még egyszer végigélni a műtétekkel járó megpróbáltatásokat.

Horváth Éva nem vállalja az újabb műtétet, ami helyrehozhatná a lábát

Forrás: Borsonline

Horváth Éva lába rosszul forrt össze

„Ami eddig szépen összecsontosodott, azt ki kell bontani. Újra csontpótlás, új rögzítés, hogy a talp végre vízszintben álljon. Egy pillanatra minden emlékem visszatér. A műtők. A csavarok. A csípőből kivett csontdarabok. Az a hosszú út, amin végigmentem. És közben hirtelen nagyon tisztán tudom a választ. Nem. Nem akarom még egyszer végigcsinálni. Nem akarok újra hónapokra eltűnni az életemből. Nem akarom megint azt, hogy kórház, műtét, korrekciók, és közben megint ne legyek ott anyaként” – idézte Horváth Évát a Blikk.

Éva jelenleg lábmerevítőt visel, valamint nyújtással és más rehabilitációs módszerekkel próbál javítani az állapotán. A célja az, hogy idővel ismét teljesen le tudja tenni a talpát a földre.

Mozgássérült-igazolványt kellett igényelnie

Az egykori szépségkirálynő azt is elárulta, hogy az orvosi dokumentumai alapján mozgássérültnek minősül. A zárójelentésekban az áll, hogy a lába járásra alkalmatlan, de az amputációt megúszta, a baktériumot sikerült kiirtani, és bicegve ugyan, de járni is tud.

A baleset pillanataira Éva egyáltalán nem emlékszik, és úgy gondolja, már nem is fog kiderülni, hogy pontosan mi történt azon a novemberi napon.

„Ez az információ soha nem is fog visszatérni. Ilyenkor az embernek a szervezetében van egy olyan természetes mechanizmus, ami védi őt az ilyen hatalmas traumáktól, és ezeket az agyunk ilyenkor kitörli” – mondta Horváth Éva, akinek időközben a párkapcsolata is véget ért.

Ezeket olvastad már?