A nyári napok megmentői: pár perc alatt elkészítheted ezeket az ultranőies kontyokat

Ülj le a képzeletbeli fodrászszékbe, és engedd, hogy a stylistoddá váljunk! Nem kell minden alkalommal egy vagyont hagynod a fodrászodnál, amikor úgy érzed, sehogy sem áll a hajad. Sőt, szokj hozzá az érzéshez, hiszen a nyári párás vagy éppen száraz levegő nem tesz túl jót a hajad állagának. Ezekkel az egyszerű kontyokkal viszont könnyen változtathatsz ezen!
Egyszerű kontyok, a nyári napok megmentői
- Nem kell minden alkalommal levágatnod a hajad, ha beköszönt a nyár.
- Vannak olyan egyszerű feltűzési módok, melyekkel sokkal kellemesebb és izzadásmentesebb lesz a napod.
- Mutatjuk a TOP 4 kontyot.
Vágatni vagy nem vágatni? Ez itt kérdés!
Nem kell, hogy nyáron igent mondj a Jóbarátok Monicájának őrült frizurájára! Vannak megoldások, melyekkel simán rendbe szedheted a nyári időjárástól szétzilált loknijaidat. A tavasz a Rapunzeleknek szólt, elvégre ebben az évszakban igazi tavasztündér-fonatokat lehetett készíteni. Most viszont itt a nyár, ekkor pedig drasztikus lépésre szoktuk elszánni magunkat. Ilyenkor jönnek a „csak egy kicsit vágjunk a végéből – na jó, kicsit följebb, még följebb”-mondatok abban a bizonyos székben ülve. Ennek pedig mindig az a vége, hogy a nyarat egy short bobbal indítjuk. Ez is nagyon csodás, elvégre a nyári hajtrendeket érdemes követni, a bob pedig mindig divatos lesz. De ha nem akarod megcsonkítani a loknijaidat, akkor lehet ennél eggyel kevésbé drasztikus eszközhöz folyamodni: a gyors kontyhoz.
Gyors hajfelkötés okosan: TOP 4 pár perc alatt elkészíthető frizura
Ha az egyszerű, praktikus és gyors kontyok mellett döntesz, akkor csupán abba kell energiát fektetned, hogy elsajátítod a technikát. Utána már gyerekjáték lesz ezeket felváltva alkalmazni – sőt, ha ezeket használod, akkor még a reggeli rituáléidra is bőven lesz időd! Most olyan pár perces frizurákat hoztunk el, melyet minden hajtípuson lehet alkalmazni – félhosszú vagy hosszú hajakon. (Hiszen valljuk be, ha már egyszer rövid a hajad, akkor neked nincs szükséged ilyen élet- és izzadságmentő módszerekre.)
1. A hajcsatos konty
Válaszd ki a legszexibb és legbiztosabb hajcsatot ehhez a frizurához, ami tutira megtartja a hajzuhatagod. Ha hosszabb vagy dúsabb a hajkoronád, akkor itt valóban számít a méret: válassz eggyel nagyobb csatot. Ha ez megvan, akkor csavard fel, és hagyd, hogy néhány tincs kitörjön a fogak szorításából. Ezeket be is sütheted, és kedved szerint tűzheted el külön, hogy lágyabb végeredményt adjanak.
2. Dupla vagy semmi!
Ha olyan hosszú a hajad, mint Aranyhajnak, akkor jöhet a dupla vagy semmi elve! Csavard fel a hajad úgy, hogy a két elülső tincset a füledig szabadon hagyod. A felcsavart hajat két oldalról tűzd el egy-egy nagy csattal. A kilógó részt pedig kisebb tincsekbe sodorva add hozzá a kontyhoz. Ezzel igazán bohém hatást érhetsz el!
3. Alacsony konty
Ennek a rövidebb hajúak fognak nagyon örülni! Csupán annyit kell tenned, hogy alacsony lófarokba kötöd a hajad, majd a copf feletti részbe visszahajtod, a hajvégeket pedig betűröd, hogy kis fészket alkossanak. Összecsatolhatod a konty széleit, hogy jobban tartson a frizura – ezzel nemcsak tartósabb, hanem cukibb is lesz a végeredmény.
4. Francia konty
Ez az a hajviselet, mely igazi eleganciát és sikket sugároz. Ha ezt elsajátítod, akár királyi családtagnak is elmehetsz! Fogd össze a hajad, és tekerd felfelé a videón látható módon, majd úgy tűzd meg a felcsavart hajat, hogy felül becsiptetsz egy kis hajtincset, és azon keresztül bújtatod be újra a hajtűt. Az elején nehéznek tűnik, de ha megvan a technika, utána már könnyű lesz ezzel a módszerrel feltűzni a hajad!
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