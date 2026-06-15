A nyári napok megmentői: pár perc alatt elkészítheted ezeket az ultranőies kontyokat

Ülj le a képzeletbeli fodrászszékbe, és engedd, hogy a stylistoddá váljunk! Nem kell minden alkalommal egy vagyont hagynod a fodrászodnál, amikor úgy érzed, sehogy sem áll a hajad. Sőt, szokj hozzá az érzéshez, hiszen a nyári párás vagy éppen száraz levegő nem tesz túl jót a hajad állagának. Ezekkel az egyszerű kontyokkal viszont könnyen változtathatsz ezen!

Ezekkel az egyszerű kontyokkal nem fog gondot okozni a hosszú haj nyáron.

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Egyszerű kontyok, a nyári napok megmentői Nem kell minden alkalommal levágatnod a hajad, ha beköszönt a nyár.

Vannak olyan egyszerű feltűzési módok, melyekkel sokkal kellemesebb és izzadásmentesebb lesz a napod.

Mutatjuk a TOP 4 kontyot.

Vágatni vagy nem vágatni? Ez itt kérdés!

Nem kell, hogy nyáron igent mondj a Jóbarátok Monicájának őrült frizurájára! Vannak megoldások, melyekkel simán rendbe szedheted a nyári időjárástól szétzilált loknijaidat. A tavasz a Rapunzeleknek szólt, elvégre ebben az évszakban igazi tavasztündér-fonatokat lehetett készíteni. Most viszont itt a nyár, ekkor pedig drasztikus lépésre szoktuk elszánni magunkat. Ilyenkor jönnek a „csak egy kicsit vágjunk a végéből – na jó, kicsit följebb, még följebb”-mondatok abban a bizonyos székben ülve. Ennek pedig mindig az a vége, hogy a nyarat egy short bobbal indítjuk. Ez is nagyon csodás, elvégre a nyári hajtrendeket érdemes követni, a bob pedig mindig divatos lesz. De ha nem akarod megcsonkítani a loknijaidat, akkor lehet ennél eggyel kevésbé drasztikus eszközhöz folyamodni: a gyors kontyhoz.

Gyors hajfelkötés okosan: TOP 4 pár perc alatt elkészíthető frizura Ha az egyszerű, praktikus és gyors kontyok mellett döntesz, akkor csupán abba kell energiát fektetned, hogy elsajátítod a technikát. Utána már gyerekjáték lesz ezeket felváltva alkalmazni – sőt, ha ezeket használod, akkor még a reggeli rituáléidra is bőven lesz időd! Most olyan pár perces frizurákat hoztunk el, melyet minden hajtípuson lehet alkalmazni – félhosszú vagy hosszú hajakon. (Hiszen valljuk be, ha már egyszer rövid a hajad, akkor neked nincs szükséged ilyen élet- és izzadságmentő módszerekre.)

1. A hajcsatos konty

Válaszd ki a legszexibb és legbiztosabb hajcsatot ehhez a frizurához, ami tutira megtartja a hajzuhatagod. Ha hosszabb vagy dúsabb a hajkoronád, akkor itt valóban számít a méret: válassz eggyel nagyobb csatot. Ha ez megvan, akkor csavard fel, és hagyd, hogy néhány tincs kitörjön a fogak szorításából. Ezeket be is sütheted, és kedved szerint tűzheted el külön, hogy lágyabb végeredményt adjanak.