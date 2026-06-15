Palvin Barbi megmutatta hatalmas pocakját: már nem lehet sok a baba érkezéséig - Fotó

Szombat hajnalban a 2026-os labdarúgó-világbajnokság harmadik házigazdája is megkezdte szereplését. Az Egyesült Államok válogatottja 4–1-re győzte le Paraguay csapatát a Los Angeles-i SoFi Stadionban rendezett nyitómérkőzésén. A találkozó számos világsztárt vonzott. A nézőtéren Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Brad Pitt, és Justin Bieber mellett Palvin Barbara és Dylan Sprouse is ott volt. A házaspár a VIP-páholyból követte a mérkőzést.

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse a foci-vb-n

Forrás: Instagram

Palvin Barbara pocakja nagyott nőtt, a hatodik hónapban lehet

A magyar modell hosszú ujjú, fekete felsőt viselt, amely szabadon hagyta pocakját. Már nem lehet messze a Palvin-Sprous-baba érkezése, a modell hasa sokat nőtt a legutóbbi fotók óta, a hatodik-hetedik hónapban lehet.

Palvin Barbi

Forrás: Instagram

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