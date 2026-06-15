Viták akkor is lehetnek egy kapcsolatban, ha te magad vagy a nyugalom szigete. Hiszen az együttélés arról szól, hogy egy vagy több emberhez kell igazodnod, vagyis figyelembe kell venned a másik preferenciáit is. A veszekedést viszont lehet jól is csinálni, íme a tippek.

Az egészséges veszekedést is meg lehet tanulni.

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Veszekedés párkapcsolatban – Lehet jól is csinálni A veszekedés minden emberi kapcsolatban természetes jelenség.

Ha megtanultok egészségesen vitázni, akkor sokkal bensőségesebb és őszintébb lesz a kapcsolatotok.

Mutatjuk a TOP 5 tippet, melyekkel egészségessé lehet tenni a vitatkozást.

Csak apró viták vagy párkapcsolati probléma?

Egy párkapcsolatban a szenvedély és a harag is intenzíven jelenhet meg, a fontos az, ahogyan kezeljük. Az apró viták könnyen fordulhatnak megoldatlan sémává, ahol nap mint nap előjönnek ugyanazok a problémák. Ebből a párkapcsolati válságból pedig csak nagy odafigyeléssel lehet kikerülni.

Párkapcsolati kommunikáció

Az élet minden területén fontos, hogy megtanuljunk jól veszekedni, de ez a párkapcsolati kommunikáció terén még fontosabb. A viták ugyanis nem ördögtől valóak, hiszen ha kellően asszertívan csináljuk, akkor sokkal nyíltabb és bensőségesebb kapcsolat jöhet létre. Ellenkező esetben, ha a felgyülemlett érzelmeket magadban tartod, és csenddel bünteted a párodat, az csak romboló hatású lehet.

Persze, vannak esetek, amikor a veszekedés inkább toxikusságra utal. A karmikus szerelmet pedig sokszor összetéveszthetjük traumakötéssel vagy egyenesen Stockholm-szindrómával. Ilyen esetekben bár nehéz megtenni, de egyértelműen ki kell lépni a bántalmazó kapcsolatból.

Hogyan lehet jól veszekedni párkapcsolatban? Most azonban nem a szélsőséges helyzeteket vizsgáljuk, hanem azokat vitás helyzeteket, amik minden kapcsolatban megjelennek. Fontos, hogy jól tudjuk kezelni ezeket, ha ugyanis megtanulunk egészségesen vitázni, akkor minden a helyére kerülhet.

1. Ne engedd, hogy az érzelmeid vegyék át az uralmat

Vita közben könnyen előfordulat, hogy a racionalitásnak és a logikának búcsút mondasz, és az érzelmeid veszik át az irányítást. „Amikor vitatkozunk, az agyban az amygdala nevű terület aktiválódik, ami a stresszhormonok szintéjnek emelkedését okozza. Ez a reakcióinkat inkább érzelmi, mint logikai alapúvá teszi, ami megzavarhatja a nyílt és logikus kommunikációs képességünket” – magyarázza Kate Moyle, szex-és párkapcsolati pszichoterapeuta. Vagyis próbálj meg a tényekbe kapaszkodni, és valamennyire objektívan átadni azt, hogy számodra mi okozott kellemetlenséget vagy fájdalmat.