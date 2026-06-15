Viták akkor is lehetnek egy kapcsolatban, ha te magad vagy a nyugalom szigete. Hiszen az együttélés arról szól, hogy egy vagy több emberhez kell igazodnod, vagyis figyelembe kell venned a másik preferenciáit is. A veszekedést viszont lehet jól is csinálni, íme a tippek.
Veszekedés párkapcsolatban – Lehet jól is csinálni
- A veszekedés minden emberi kapcsolatban természetes jelenség.
- Ha megtanultok egészségesen vitázni, akkor sokkal bensőségesebb és őszintébb lesz a kapcsolatotok.
- Mutatjuk a TOP 5 tippet, melyekkel egészségessé lehet tenni a vitatkozást.
Csak apró viták vagy párkapcsolati probléma?
Egy párkapcsolatban a szenvedély és a harag is intenzíven jelenhet meg, a fontos az, ahogyan kezeljük. Az apró viták könnyen fordulhatnak megoldatlan sémává, ahol nap mint nap előjönnek ugyanazok a problémák. Ebből a párkapcsolati válságból pedig csak nagy odafigyeléssel lehet kikerülni.
Párkapcsolati kommunikáció
Az élet minden területén fontos, hogy megtanuljunk jól veszekedni, de ez a párkapcsolati kommunikáció terén még fontosabb. A viták ugyanis nem ördögtől valóak, hiszen ha kellően asszertívan csináljuk, akkor sokkal nyíltabb és bensőségesebb kapcsolat jöhet létre. Ellenkező esetben, ha a felgyülemlett érzelmeket magadban tartod, és csenddel bünteted a párodat, az csak romboló hatású lehet.
Persze, vannak esetek, amikor a veszekedés inkább toxikusságra utal. A karmikus szerelmet pedig sokszor összetéveszthetjük traumakötéssel vagy egyenesen Stockholm-szindrómával. Ilyen esetekben bár nehéz megtenni, de egyértelműen ki kell lépni a bántalmazó kapcsolatból.
Hogyan lehet jól veszekedni párkapcsolatban?
Most azonban nem a szélsőséges helyzeteket vizsgáljuk, hanem azokat vitás helyzeteket, amik minden kapcsolatban megjelennek. Fontos, hogy jól tudjuk kezelni ezeket, ha ugyanis megtanulunk egészségesen vitázni, akkor minden a helyére kerülhet.
1. Ne engedd, hogy az érzelmeid vegyék át az uralmat
Vita közben könnyen előfordulat, hogy a racionalitásnak és a logikának búcsút mondasz, és az érzelmeid veszik át az irányítást. „Amikor vitatkozunk, az agyban az amygdala nevű terület aktiválódik, ami a stresszhormonok szintéjnek emelkedését okozza. Ez a reakcióinkat inkább érzelmi, mint logikai alapúvá teszi, ami megzavarhatja a nyílt és logikus kommunikációs képességünket” – magyarázza Kate Moyle, szex-és párkapcsolati pszichoterapeuta. Vagyis próbálj meg a tényekbe kapaszkodni, és valamennyire objektívan átadni azt, hogy számodra mi okozott kellemetlenséget vagy fájdalmat.
2. Kerüld a sárdobálást
Ezt könnyen elérheted azzal, hogy nem „te”-vel kezdődő mondatokat fogalmazol meg, hanem inkább átteszed egyes szám első személybe a fókuszt. Vagyis „én úgy éreztem, hogy…”, „ez az én olvasatomban…”, és a többi.
3. Nem kell mindig felhozni a múltat
Ideje elengedned! Ami megtörtént, az megtörtént. Főleg, ha már a múltbéli hibákat többször is megbeszéltétek. Ha ezek még mindig feljönnek, akkor még mindig bántanak téged. Vagyis ha mindenképpen fel akarod hozni a múltbéli problémákat, akkor azt is kommunikálni kell, hogy miért került elő újra a téma. Ne csak sárdobálás miatt említsd, így ugyanis az aktuális konfliktust sem tudjátok megoldani.
4. Hallgasd meg őt is, és fejezd ki nyíltan, hogyha nem értesz valamit
A konfliktusok nagy részében egy apróságon csúsznak el a dolgok. Ha valamit félrekommunikáltatok, vagy csak másképp értelmeztek egy jelenséget, akkor könnyen előfordulhatnak félrecsúszások. Ez még nem azt jelenti, hogy a másik szándékosan akart megbántani. Hallgasd meg az ő értelmezését is, és fejezd ki őszintén, hogy számodra mi volt a konfliktusban a zavaró. Ha ezt megérti, akkor nem az a fontos, hogy megváltoztasd a világnézetét és az értelmezéseit, hanem hogy rájöjjön arra, hogy ez neked rosszul esik, vagyis legközelebb figyelni fog arra, hogy azt másképp csinálja.
5. Panaszkodás helyett arra hívd fel a figyelmet, hogy a jövőben ez másképp legyen
Az előzőekből következik az, hogy a mostani konfliktust sem tudjátok már megváltoztatni, vagyis már ez is a múlthoz tartozik. A viták arra jók, hogy megértsük, a jelenlegi konfliktus miért esik rosszul nekünk. Vagyis ne panaszkodj, hanem kérd meg, hogy legközelebb tartsa szem előtt ezeket.
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