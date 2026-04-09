2026. ápr. 9., csütörtök

Bruce Willis lánya, Rumer Willis visszavágott a gyűlölködőknek - Videó

Komáromi Bence
2026.04.09.
Az akciófilmsztár lányát korábban rengeteg támadás érte, miután bevallotta, hogy a mai napig szoptatja a hároméves kislányát. Rumer Willis azonban a jelek szerint nem vette zokon a kritikákat, olyan videót posztolt, amelyben megmutatta, hogy a támadások ellenére is anyatejjel táplálja a gyermekét.

Rumer Willis továbbra is kiáll a döntése mellett. A nepobébi korábban többször is hangot adott annak a véleményének, hogy senkinek nincs joga beleszólni abba, hogyan neveli a kislányát. Bruce Willis legidősebb lánya egy szoptatós videóval jelezte, hogy bárki bármit mondd, ő továbbra is szívesen táplálja ily módon a gyermekét.

Rumer Willis gyereknevelési módszereit többször is kritika érte az elmúlt hetekben
Forrás: Northfoto

Rumer Willis továbbra is szívesen szoptatja a hároméves kislányát

Ahogy arról korábban lapunk elsők közt számolt be, Rumer Willis egyedülálló édesanyaként neveli kislányát, Louettát és közben meg kell küzdenie azokkal a kommentelőkkel is, akik folyamatosan beleszólnak a gyereknevelési módszereibe. Nemrég akkor került a támadások kereszttüzébe, amikor kiderült, hogy anyatejjel táplálja a hároméves gyermekét. Több ezer kritikus kommentett kapott az egyik fotója, amelyen megosztotta a követőivel, ahogy szoptatja a kislányát. Rumer azonban ahelyett, hogy visszavonulót fújt volna, inkább felvette a kesztyűt a kéretlen tanácsokkal szemben.

