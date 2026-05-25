Záporral, zivatarral és erős széllel tör be hazánkba a hidegfront

A hosszú hétvége utolsó napján, pünkösdhétfőn is kánikula várható, csapadék sehol sem valószínű. A hét közepén azonban megváltozik az idő, jön a hidegfront.

A hét közepe hidegfrontot hoz

Hétfőn és kedden napos idő várható, a délutáni órákban 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek, így igazi nyári, strandolásra csábító idő ígérkezik. A szél élénk lesz. Szerdán azonban hidegfront vonul át felettünk, amelyet egyre erősödő északnyugati szél kísér. Elsősorban az északkeleti, később a nyugati és délnyugati országrészeken fordulhat elő zápor, zivatar. A front ellenére még marad a meleg, több helyen továbbra is 30 fok közelében tetőzik a hőmérséklet. Csütörtökre azonban 24-25 fok köré mérséklődik a hőmérséklet − írja a Köpönyeg.

Ma az UV-sugárzáson a fókusz: a napvédelem elengedhetetlen

Ma az ország több részén elérheti, sőt meg is haladhatja a 7-es UV-indexet a napsugárzás erőssége, ami már nagyon erős kategóriának számít. A déli órákban (11 és 15 óra között) különösen fontos a védekezés:

viseljünk kalapot, napszemüveget, vállat takaró ruházatot

használjunk magas faktorszámú fényvédőt

lehetőség szerint keressük az árnyékot.

Nagyon érzékeny bőrtípus esetén akár 15–20 perc alatt is kialakulhat bőrpír − figyelmeztet a HungaroMet.

