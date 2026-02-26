Bruce Willis lánya a nehézségeiről vallott: Rumer kíméletlen kritikát kapott − Videó

Úgy tűnik, hogy egyre nagyobb a baj a súlyos beteg akciósztár családjában, most a legidősebb lánya, Rumer Willis vallott nehéz anyagi helyzetéről és arról, hogy nem leányálom az egyedülálló anyaság.
Rumer Willisnek nincs segítsége
Bruce Willis lánya egyedül neveli kétéves kislányát, mióta az exével, Derek Richard Thomasszal szakítottak. „4 munkahelyen dolgozom, hogy eltartsam a lányomat. Én vagyok az egyetlen pénzkereső a családunkban. Nem valami hatalmas vagyonkezelői alapból élek és a szüleimtől sem kapok pénzt. Az idő nagy részében segítség nélkül nevelem őt” − írta a 37 éves Rumer Willis az egyik bejegyzésében. A rajongók egy része a sorokat olvasva azonnal aggodalmát fejezte ki Bruce Willis családjáért és többen már azt feltételezik, hogy minden pénzük ráment az akciósztár betegségének kezelési költségeire. A színész egy ideje külön otthonban él, és már a családtagjait se ismeri fel.
Rumer Willis és Derek Richard Thomas lánya 2023-ban született, a színésznő és a férfi 2024 augusztusában szakítottak.
„Van egy tartalékod, a családod, amely mindig ott lesz melletted”
Mások azonban úgy vélik, Rumernek nincs oka panaszra, ugyanis családja mindig védőhálót jelent számára. „Van egy tartalékod, a családod, amely mindig ott lesz melletted, ha anyagi nehézségekbe kerülsz. A családod nem fogja hagyni, hogy eladósodj, hogy hajléktalanná válj. Az, hogy ezt nem ismered el, azt az érzést kelti azokban, akiknek nincs tartalékuk, hogy arrogáns vagy, ugyanis a privilégiumaidat magától értetődőnek veszed” – fogalmazott egy kommentelő. Rumer Willis, akit többen nepo babynek neveztek, az Instagram-sztorijában erre a felvetésre is részletesen reagált.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: