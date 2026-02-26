Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Bruce Willis lánya a nehézségeiről vallott: Rumer kíméletlen kritikát kapott − Videó

2026.02.26.
Bruce Willis lánya azt állítja, négy helyen dolgozik, hogy eltartsa a kislányát. Rumer Willis aggasztó részleteket osztott meg a mindennapi nehézségeiről.

Úgy tűnik, hogy egyre nagyobb a baj a súlyos beteg akciósztár családjában, most a legidősebb lánya, Rumer Willis vallott nehéz anyagi helyzetéről és arról, hogy nem leányálom az egyedülálló anyaság. 

Rumer Willis egyedül neveli lányát, Lue-t.
Rumer Willisnek nincs segítsége

Bruce Willis lánya egyedül neveli kétéves kislányát, mióta az exével, Derek Richard Thomasszal szakítottak. „4 munkahelyen dolgozom, hogy eltartsam a lányomat. Én vagyok az egyetlen pénzkereső a családunkban. Nem valami hatalmas vagyonkezelői alapból élek és a szüleimtől sem kapok pénzt. Az idő nagy részében segítség nélkül nevelem őt” − írta a 37 éves Rumer Willis az egyik bejegyzésében. A rajongók egy része a sorokat olvasva azonnal aggodalmát fejezte ki Bruce Willis családjáért és többen már azt feltételezik, hogy minden pénzük ráment az akciósztár betegségének kezelési költségeire. A színész egy ideje külön otthonban él, és már a családtagjait se ismeri fel

Rumer Willis és Derek Richard Thomas lánya 2023-ban született, a színésznő és a férfi 2024 augusztusában szakítottak

 „Van egy tartalékod, a családod, amely mindig ott lesz melletted”

Mások azonban úgy vélik, Rumernek nincs oka panaszra, ugyanis családja mindig védőhálót jelent számára. „Van egy tartalékod, a családod, amely mindig ott lesz melletted, ha anyagi nehézségekbe kerülsz. A családod nem fogja hagyni, hogy eladósodj, hogy hajléktalanná válj. Az, hogy ezt nem ismered el, azt az érzést kelti azokban, akiknek nincs tartalékuk, hogy arrogáns vagy, ugyanis a privilégiumaidat magától értetődőnek veszed” – fogalmazott egy kommentelő. Rumer Willis, akit többen nepo babynek neveztek, az Instagram-sztorijában erre a felvetésre is részletesen reagált.

Bruce Willis lánya négy helyen dolgozik, hogy eltartsa a kislányát Rumer Willis aggasztó részleteket osztott meg a mindennapi nehézségeiről. #life #BruceWillis #RumerWillis #Hollywood #sztárhírek

