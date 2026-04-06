Rumer Willis kiáll a döntése mellett: egy olyan videót osztott meg, amelyen hároméves lányát szoptatja

Bruce Willis lánya köszöni, de nem kér tanácsokat. Rumer Willis úgy véli, ahhoz, hogy mikor és meddig szoptatja lányát, senkinek semmi köze.

Rumer Willis az Instagramon megosztott videójával reagált azokra a kritikákra, amelyeket azért kapott, mert még mindig szoptatja hároméves kislányát, Louettát.

Rumer Willis köszöni, de nem kér tanácsokat.
Forrás: Getty Images North America
  • Rumer Willis videóban reagált a kritikákra.
  • A felvételen hároméves lányát, Louettát szoptatja.
  • Üzenetében hangsúlyozta: nem kér mások véleményéből.
  • Gyermeke 2023 áprilisában született, apja Derek Richard Thomas.

Rumer Willis: Sorry not sorry

Rumer Willis mostani posztjával azoknak a követőinek üzen, akik helytelenítik, hogy még mindig szoptatja Louettát. A bejegyzésben visszautal egy 2023-as TikTok-videóra, amelyben arról van szó, hogy mindenki maradjon a saját hatáskörén belül. Willis a videóhoz mindössze ennyit fűzött hozzá: Sorry not sorry.

A színésznő gyermeke, Louetta 2023 áprilisában született, édesapja a zenész Derek Richard Thomas, akivel Rumer 2024-ben szakított.

Nem először köszörülik rajta a nyelvüket a kommentelők

Számtalan támadást kapott a közösségi médiában Rumer Willis akkor is, miután elárulta, hogy egyedül neveli kislányát, Louettát, és a híres szülei segítsége nélkül, a saját keresetéből gazdálkodik. A kommentelők kikezdték, miután arról beszélt, hogy mennyire megterhelő fizikailag és anyagilag is a gyereknevelés. „Akkor most tisztázzuk a helyzetet, mivel úgy tűnik, elég sok tájékozatlan és durva ember kommentelte a bejegyzésemet. Rengeteget, konkrétan négy helyen dolgozom, hogy eltartsam a lányomat. Egyedül. Nem egy vagyonkezelői alapból élek, és a szüleimtől sem kapok pénzt. Az idő nagy részében nincs segítségem. Szóval, miért nem gondolkoztok el egy pillanatra, mielőtt ítélkeznétek és bármit feltételeznétek?”– írta nemrégiben Bruce Willis lánya.

