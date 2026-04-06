Rumer Willis kiáll a döntése mellett: egy olyan videót osztott meg, amelyen hároméves lányát szoptatja

Rumer Willis az Instagramon megosztott videójával reagált azokra a kritikákra, amelyeket azért kapott, mert még mindig szoptatja hároméves kislányát, Louettát.

Rumer Willis köszöni, de nem kér tanácsokat.

Rumer Willis videóban reagált a kritikákra.

A felvételen hároméves lányát, Louettát szoptatja.

Üzenetében hangsúlyozta: nem kér mások véleményéből.

Gyermeke 2023 áprilisában született, apja Derek Richard Thomas.

Rumer Willis: Sorry not sorry

Rumer Willis mostani posztjával azoknak a követőinek üzen, akik helytelenítik, hogy még mindig szoptatja Louettát. A bejegyzésben visszautal egy 2023-as TikTok-videóra, amelyben arról van szó, hogy mindenki maradjon a saját hatáskörén belül. Willis a videóhoz mindössze ennyit fűzött hozzá: Sorry not sorry.

A színésznő gyermeke, Louetta 2023 áprilisában született, édesapja a zenész Derek Richard Thomas, akivel Rumer 2024-ben szakított.

Nem először köszörülik rajta a nyelvüket a kommentelők

Számtalan támadást kapott a közösségi médiában Rumer Willis akkor is, miután elárulta, hogy egyedül neveli kislányát, Louettát, és a híres szülei segítsége nélkül, a saját keresetéből gazdálkodik. A kommentelők kikezdték, miután arról beszélt, hogy mennyire megterhelő fizikailag és anyagilag is a gyereknevelés. „Akkor most tisztázzuk a helyzetet, mivel úgy tűnik, elég sok tájékozatlan és durva ember kommentelte a bejegyzésemet. Rengeteget, konkrétan négy helyen dolgozom, hogy eltartsam a lányomat. Egyedül. Nem egy vagyonkezelői alapból élek, és a szüleimtől sem kapok pénzt. Az idő nagy részében nincs segítségem. Szóval, miért nem gondolkoztok el egy pillanatra, mielőtt ítélkeznétek és bármit feltételeznétek?”– írta nemrégiben Bruce Willis lánya.

