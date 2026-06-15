Katalin hercegné szívhez szóló gesztussal tisztelgett Diana hercegné emléke előtt

Katalin hercegné egy pasztellkék ruhára szavazott a 2026-os Trooping the Colour ünnepségen, és elegáns megjelenésével ismét lenyűgözte a divatrajongókat világszerte. A hercegné egy új, Catherine Walker által tervezett kabátruhát viselt, amely letisztult szabásával és finom részleteivel azonnal magára vonta a figyelmet – ráadásul egy különös apropója is volt a ruhaválasztásnak!

Katalin hercegné kék ruhában tisztelgett Diana hercegné emléke előtt.

Forrás: Northfoto

Katalin hercegné pasztellkék Catherine Walker kabátruhában jelent meg a 2026-os Trooping the Colour ünnepségen.

A ruhaválasztás sokak szerint Diana hercegné 1987-es, hasonló stílusú Catherine Walker ruhájára utalt.

A hercegné ezzel a finom gesztussal valószínűleg néhai anyósa, Diana hercegné emléke előtt tisztelgett.

Katalin hercegné Diana hercegnére emlékezett

A lágy vállvonal és a karcsúsított fazon erősen idézte az 1980-as évek divatját, a királyi család szakértői pedig azonnal felfedezték a különleges hasonlóságot Diana hercegné 1987-es ruhájával. Az archív felvételek alapján úgy tűnik, hogy Katalin hercegné választása nem volt véletlen: Diana hercegné 1987-ben egy szinte teljesen azonos stílusú, szintén Catherine Walker által készített ruhában jelent meg. A hasonlóság miatt sokan úgy értelmezték, hogy Katalin ezzel a finom részlettel néhai Diana hercegné emléke előtt tisztelgett.

Princess Kate turned heads at Trooping the Colour in a powder-blue Catherine Walker ensemble that echoed a look Princess Diana wore to Easter Sunday services in Windsor in 1987. Diana, also dressed by Catherine Walker, was accompanied by four-year-old Prince William – who… pic.twitter.com/QPh0fzkVJa — HELLO! Canada (@HelloCanada) June 13, 2026

Ez már a második alkalom, hogy Katalin a Trooping the Colour eseményen Diana hercegné stílusát idézi meg. Katalin egy Juliette Botterill által készített elbűvölő kalappal egészítette ki megjelenését, testszínű magas sarkút és elegáns lógó fülbevalót viselt, haját pedig egy sikkes kontyba tűzte.

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