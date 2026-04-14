Eufória-kritika: a botrányos sorozat kifulladt és már Zendaya sem menti meg

Négy év hosszú idő egy tévésorozat életében. Ennyi idő alatt trendek jönnek-mennek, színészekből világsztárok lesznek, és a közönség is mást vár el. Pont ezért volt különösen érdekes kérdés, mit kezd majd az Eufória (Euphoria) a harmadik évadával. A válasz röviden: sok mindent próbált, de keveset talált el. Íme az Eufória-kritika a 3. évadról!

Eufória-kritika: minden az új évadról.

Eufória-kritika: amikor már Jacob Elordi sármja se viszi el a show-t Az Euphoria harmadik évada négy év után tért vissza, de a várakozást aligha igazolja.

A karakterek felnőttek, de a történet sokszor üres és túldramatizált.

Talán az év legrosszabb visszatérését láthattuk.

A 2019-ben indult sorozat annak idején villámcsapásként érkezett a popkultúrába. A neonfényes vizualitás, a tabudöntögető témák és a brutálisan őszinte generációs hangulat miatt azonnal kultikus státuszba került. Drogok, mentális problémák, szexualitás és identitás. Mindezt olyan stílusban, ami egyszerre volt művészi és provokatív.

A harmadik évad azonban már egészen más hangulatban érkezik. Négy év várakozás után a sorozat nem robban vissza, inkább csak csendben visszasétál a képernyőre.

Eufória 3. évad: felnőttek gyerekproblémákkal

Az egyik legnagyobb változás az időugrás. A karakterek immár felnőttek, ami legalább megszünteti azt a furcsa helyzetet, hogy harmincas színészek játszanak középiskolásokat. Ez elméletben új irányt adhatna a történetnek, hiszen a szereplők most már valódi, „felnőtt problémákkal” néznek szembe.

A gyakorlatban viszont ez csak részben működik.

Rue története továbbra is a sorozat legerősebb része. Zendaya elképesztő intenzitással játssza még mindig a drogfüggőséggel küzdő karaktert, aki ezúttal egy egészen abszurd, félkrimis történetszálba keveredik a drogkereskedelem világában. A sztori néha már-már groteszk, máskor kifejezetten feszült, és időnként még fekete humor is felvillan benne.

Ezek azok a pillanatok, amikor az Eufória emlékeztet arra, hogy miért lett valaha ekkora jelenség. Csakhogy ezek a pillanatok ritkák és már Zendaya se húzza fel a sztorit.