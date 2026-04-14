Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 14., kedd Tibor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
HBO

Eufória-kritika: a botrányos sorozat kifulladt és már Zendaya sem menti meg

northfoto - JLPPA / Bestimage
HBO eufória kritika
Hajdu Viktória
2026.04.14.
Négy év várakozás után visszatért az Eufória, de a harmadik évad inkább fáradt botrányshow lett, mint generációs mestermű. Figyelem, az Eufória-kritika spoilert tartalmaz!

Négy év hosszú idő egy tévésorozat életében. Ennyi idő alatt trendek jönnek-mennek, színészekből világsztárok lesznek, és a közönség is mást vár el. Pont ezért volt különösen érdekes kérdés, mit kezd majd az Eufória (Euphoria) a harmadik évadával. A válasz röviden: sok mindent próbált, de keveset talált el. Íme az Eufória-kritika a 3. évadról!

Eufória-kritika: minden az új évadról. 
Forrás: northfoto

Eufória-kritika: amikor már Jacob Elordi sármja se viszi el a show-t

  • Az Euphoria harmadik évada négy év után tért vissza, de a várakozást aligha igazolja.
  • A karakterek felnőttek, de a történet sokszor üres és túldramatizált.
  • Talán az év legrosszabb visszatérését láthattuk. 

A 2019-ben indult sorozat annak idején villámcsapásként érkezett a popkultúrába. A neonfényes vizualitás, a tabudöntögető témák és a brutálisan őszinte generációs hangulat miatt azonnal kultikus státuszba került. Drogok, mentális problémák, szexualitás és identitás. Mindezt olyan stílusban, ami egyszerre volt művészi és provokatív.

A harmadik évad azonban már egészen más hangulatban érkezik. Négy év várakozás után a sorozat nem robban vissza, inkább csak csendben visszasétál a képernyőre.

Eufória 3. évad: felnőttek gyerekproblémákkal 

Az egyik legnagyobb változás az időugrás. A karakterek immár felnőttek, ami legalább megszünteti azt a furcsa helyzetet, hogy harmincas színészek játszanak középiskolásokat. Ez elméletben új irányt adhatna a történetnek, hiszen a szereplők most már valódi, „felnőtt problémákkal” néznek szembe.

A gyakorlatban viszont ez csak részben működik.

Rue története továbbra is a sorozat legerősebb része. Zendaya elképesztő intenzitással játssza még mindig a drogfüggőséggel küzdő karaktert, aki ezúttal egy egészen abszurd, félkrimis történetszálba keveredik a drogkereskedelem világában. A sztori néha már-már groteszk, máskor kifejezetten feszült, és időnként még fekete humor is felvillan benne.

Ezek azok a pillanatok, amikor az Eufória emlékeztet arra, hogy miért lett valaha ekkora jelenség. Csakhogy ezek a pillanatok ritkák és már Zendaya se húzza fel a sztorit. 

Az Eufória-szereplők régi problémái ugyanis most még feltűnőbbek

A karakterek gyakran inkább látványos esztétikai elemek, mint valódi emberek. Gyönyörű képek, lassított felvételek, drámai zene – minden megvan, ami vizuálisan lenyűgözővé teszi a sorozatot. Csak éppen a történet és a karakterfejlődés marad el.

Cassie például továbbra is egy végtelen melodráma közepén létezik. A karakter influenszerkarrierről álmodik, miközben OnlyFans-tartalmak készítésével próbál kitörni a saját bizonytalanságaiból. A történetszál azonban nem igazán halad sehova – inkább csak újabb ürügy arra, hogy a sorozat provokatív jeleneteket mutasson. Na meg persze, hogy még több okunk legyen nem szimpatizálni Sydney Sweeney-vel

Nate karaktere sem fejlődik igazán. Jacob Elordi továbbra is karizmatikus, és minden jelenetben erős jelenléte van, de a karakter lényegében ugyanaz maradt: dühös, toxikus és érzelmileg teljesen zárt. Az egykor fenyegetően komplex figura most inkább egy egydimenziós antagonistának hat és valljuk be, ez alól még az Üvöltő szelekben nyújtott alakítása sem tudja feloldozni. 

A mellékszereplők közül többen szinte teljesen háttérbe szorulnak. Jules például – aki korábban a sorozat egyik legérdekesebb karaktere volt – alig kap valódi történetszálat. Lexi továbbra is a „normális barát” szerepében lebeg a káosz közepén, de a karakterével a sorozat szinte semmit sem kezd.

Az egész évad egyik legnagyobb problémája, hogy mintha nem tudná, mit akar mondani

A történetszálak szétesnek, a karakterek külön világokban léteznek, és a sorozat gyakran inkább hangulatkollázsnak tűnik, mint koherens történetnek.

Sam Levinson továbbra is mestere a provokációnak. A kamera folyamatosan keresi a sokkoló képeket, a szélsőséges helyzeteket és a tabutémákat. Csakhogy ami néhány éve még merésznek és frissnek hatott, az most már inkább önismétlésnek tűnik.

A sorozat egyszerre próbál kritikát megfogalmazni a szexualizált médiakultúráról és közben ugyanazokat az eszközöket használja, amelyeket elvileg bírál. Ez az ellentmondás most sokkal feltűnőbb, mint valaha.

Közben az is érződik, hogy a szereplők karrierje már messze túlnőtt a sorozaton. Zendaya Hollywood egyik legnagyobb sztárja lett, Jacob Elordi szintén egyre keresettebb, és több szereplő is komoly filmes projektekben dolgozik. Az Eufória viszont mintha még mindig ugyanazt a karakterdrámát próbálná újra és újra eljátszani.

A végeredmény egy furcsa, kissé fáradt évad. Nem teljesen rossz – Zendaya alakítása például még mindig elképesztően erős –, de a sorozat már messze van attól az energiától és frissességtől, ami egykor a popkultúra egyik legizgalmasabb produkciójává tette.

Értékelés: 10/4

Az Eufória harmadik évada olyan, mint egy hajnalig tartó buli vége. A zene még szól, a fények még villognak, de mindenki érzi, hogy a varázs már rég elmúlt.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
