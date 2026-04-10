Testamentumok-sorozat: így kapcsolódik A szolgálólány meséje történetéhez – Minden, amit tudnod kell

Hajdu Viktória
2026.04.10.
Ha kimaradt A szolgálólány meséje most pótolhatod 5 perc alatt. Íme a történet, amit tudnod kell a Testamentumok előtt.

A disztópikus sorozatok rajongói örülhetnek, hisz visszatért a Disney + műsorára a Testamentumok (The Testaments), amely új fejezetet nyit Margaret Atwood sötét és nyugtalanító univerzumában. A világsikerű A szolgálólány meséje (The Handmaid’s Tale)  történetét viszi tovább – de egy teljesen új perspektívából. Viszont van egy jó hírünk azoknak is, akik esetleg nem nézték végig az eredeti hat évadot: az új széria önmagában is követhető. Egy kis háttértudás azonban nem árt, mert Gilead világa tele van drámával, árulással és olyan fordulatokkal, amelyek mellett a hétköznapi tinédzserproblémák szinte nyári tábornak tűnnek. 

A Testamentumok a Disney+-ra érkezik hetente 1 résszel.
  • A Testamentumok és A szolgálólány meséje történetét folytatja egy új generáció szemszögéből.
  • A sztori középpontjában June lánya, Hannah áll, aki már Gilead rendszerében nőtt fel.
  • A sorozat megmutatja, hogyan kezd lázadni a fiatal generáció a totalitárius rendszer ellen.

Miről szólt A szolgálólány meséje?

A történet egy alternatív, disztópikus Amerikában játszódik, ahol egy véres polgárháború után létrejön a totalitárius állam, Gilead. A társadalom szigorúan vallási alapokra épül, és a nők minden alapvető jogukat elveszítik. Az alacsony születésszám miatt a termékeny nőket szolgálólányokká teszik, akiknek egyetlen feladatuk marad: gyermeket szülni a hatalmon lévő parancsnokok családjának.

A történet főhőse June Osborne, akit elszakítanak férjétől és lányától, majd szolgálólányságra kényszerítik egy magas rangú családnál. A sorozat során June lassan, de biztosan a rendszer egyik legveszélyesebb ellenségévé válik. Titokban szervezi a lázadást, és más szolgálólányokat is arra ösztönöz, hogy álljanak ellen a brutális rendszernek.

Közben férje, Luke Kanadába menekül, ahol a Mayday nevű ellenállási mozgalommal próbálja felvenni a harcot Gilead ellen. June pedig minden erejével azon dolgozik, hogy egyszer újra láthassa a lányát.

Innentől a történet spoilert tartalmaz!

Hogyan ér véget a történet?

Hat évadon át tartó dráma, veszteségek és részleges győzelmek után a történet egy látványos csapással zárul. June segít megszervezni egy merényletet, amelyben több bostoni parancsnok is életét veszti. Ez komoly csapást mér Gilead vezetésére, és az amerikai erők végül felszabadítják Bostont.

A happy end azonban messze van. Bár June és Luke újra találkoznak, hamarosan ismét külön utakon folytatják a harcot. Ráadásul June legnagyobb küldetése – idősebb lánya, Hannah megmentése – továbbra sem jár sikerrel. A lány Gileadban marad, és úgy nevelik, hogy egyszer egy idős parancsnok felesége legyen.

És pontosan innen indul a történet következő fejezete.

Miről szól a Testamentumok?

A Testamentumok négy évvel az eredeti sorozat eseményei után veszi fel a fonalat. A középpontban Hannah áll, aki már tinédzserként él Gileadban, bár itt már Agnes néven ismerik.

A lány semmit sem tud a valódi múltjáról. Nem emlékszik a szüleire, és fogalma sincs arról, hogy a világ egykor teljesen más volt. Számára Gilead szabályai jelentik a valóságot: a lányok elit iskolába járnak, ahol arra készítik fel őket, hogy engedelmes feleségek legyenek a rendszer vezetői számára.

Ha ez nem hangzik túl vidám tinédzserkornak, az azért van, mert nem is az.

Agnes és barátnői egy olyan társadalomban nőnek fel, ahol a történelemről, politikáról vagy tudományról szinte semmit sem tanulnak. Ehelyett háztartásvezetést és „feleségi kötelességeket” oktatnak nekik – mert Gilead szerint ennyi bőven elég egy nőnek.

Az új generáció lázadása

A történet akkor kezd igazán felpörögni, amikor megérkezik az iskolába egy kívülálló lány, Daisy. Ő Kanadából érkezik, és önként lép be Gilead rendszerébe, hogy Pearl Girlként – vagyis leendő „Auntként” – szolgáljon. Csakhogy Daisy valójában komoly titkot rejteget.

Ahogy Agnes és Daisy barátsága egyre mélyül, a lányok lassan ráébrednek arra, hogy a világ, amelyben élnek, tele van hazugságokkal. És ha egy tinédzser rájön, hogy az egész rendszere hamis… nos, abból általában forradalom szokott lenni.

A sorozat a Disney+-on látható, hetente érkező új részekkel. 

