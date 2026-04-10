Testamentumok-sorozat: így kapcsolódik A szolgálólány meséje történetéhez – Minden, amit tudnod kell

A disztópikus sorozatok rajongói örülhetnek, hisz visszatért a Disney + műsorára a Testamentumok (The Testaments), amely új fejezetet nyit Margaret Atwood sötét és nyugtalanító univerzumában. A világsikerű A szolgálólány meséje (The Handmaid’s Tale) történetét viszi tovább – de egy teljesen új perspektívából. Viszont van egy jó hírünk azoknak is, akik esetleg nem nézték végig az eredeti hat évadot: az új széria önmagában is követhető. Egy kis háttértudás azonban nem árt, mert Gilead világa tele van drámával, árulással és olyan fordulatokkal, amelyek mellett a hétköznapi tinédzserproblémák szinte nyári tábornak tűnnek.

A Testamentumok a Disney+-ra érkezik hetente 1 résszel.

Gilead története még messze nem ért vége − Megérkezett a Testamentumok A Testamentumok és A szolgálólány meséje történetét folytatja egy új generáció szemszögéből.

A sztori középpontjában June lánya, Hannah áll, aki már Gilead rendszerében nőtt fel.

A sorozat megmutatja, hogyan kezd lázadni a fiatal generáció a totalitárius rendszer ellen.

Miről szólt A szolgálólány meséje?

A történet egy alternatív, disztópikus Amerikában játszódik, ahol egy véres polgárháború után létrejön a totalitárius állam, Gilead. A társadalom szigorúan vallási alapokra épül, és a nők minden alapvető jogukat elveszítik. Az alacsony születésszám miatt a termékeny nőket szolgálólányokká teszik, akiknek egyetlen feladatuk marad: gyermeket szülni a hatalmon lévő parancsnokok családjának.

A történet főhőse June Osborne, akit elszakítanak férjétől és lányától, majd szolgálólányságra kényszerítik egy magas rangú családnál. A sorozat során June lassan, de biztosan a rendszer egyik legveszélyesebb ellenségévé válik. Titokban szervezi a lázadást, és más szolgálólányokat is arra ösztönöz, hogy álljanak ellen a brutális rendszernek.

Közben férje, Luke Kanadába menekül, ahol a Mayday nevű ellenállási mozgalommal próbálja felvenni a harcot Gilead ellen. June pedig minden erejével azon dolgozik, hogy egyszer újra láthassa a lányát.

Innentől a történet spoilert tartalmaz!

Hogyan ér véget a történet?

Hat évadon át tartó dráma, veszteségek és részleges győzelmek után a történet egy látványos csapással zárul. June segít megszervezni egy merényletet, amelyben több bostoni parancsnok is életét veszti. Ez komoly csapást mér Gilead vezetésére, és az amerikai erők végül felszabadítják Bostont.