Tányértörés, menyasszonyrablás – Esküvői szokások és babonák itthon és a nagyvilágban

Valami régi, valami új, valami kék, valami kölcsön... A szerencsés házasság titka, hogy ez mind egyszerre legyen a menyasszonyon. Ismerős? Bár a viktoriánus korig visszanyúló hagyomány angolszász eredetű, ma már a magyar menyasszonyok is ügyelnek rá, hogy a felsoroltak közül ki ne maradjon bármelyik. De vannak magyar hagyományok, esküvői szokások és babonák is szép számmal. Lássuk, hogy megy férjhez egy magyar menyasszony, és hogyan ünnepelnek a világ más népei!

Az esküvői szokások célja a hagyományőrzés és a közösség erősítése.

A magyar esküvői szokások

A hagyományaink eredete nem mindig tiszta, de hogy léteznek esküvői szokások, amelyek egyetlen esküvőről sem hiányozhatnak, azt az alábbi néhány bizonyítja.

1. Tisztaság és maga az élet

A hagyományok szerint a a menyasszonyi ruha szerencsét hoz az arának, a vőlegény viszont nem láthatja azt az oltár előtt, különben balszerencsében lesz része a párnak. Régi babona az is, hogy a mátka az esküvő napjáig nem próbálhatja fel a ruháját és a kiegészítőket együtt.

2. A gyöngyök jelentősége

Az esküvői babonák szerint fontos szerepe volt a nyakláncnak is: bizonyos helyeken úgy vélték, ha gyöngysort visel a menyasszony, nem ejt majd könnyeket a leendő férje miatt. Máshol viszont tiltották ezt az ékszert: attól tartottak, hogy túl sokat sír majd az asszony és boldogtalan lesz a házasság.

3. Számít a napja

A régi hiedelmek az esküvő megtartásának napjára is kiterjedtek. Ezek szerint a szombati lakodalom szerencsétlenséget hozott a házasulandó párra, a szerdai azonban boldogságot. A hétfő és a keddi frigy is jót jelentett: előbbi egészséget, utóbbi gazdagságot ígért.

4. Asszonnyá változtak

Régen a menyasszonynak kontyot készítettek, amire fejkendőt vagy főkötőt tettek, tehát az asszonyokat megillető jelképet. Innen ered a bekötötték a fejét kifejezést. A kontyolásnak nevezett szokásban a nyoszolyóasszony és a többi idősebb női rokon is részt vett.

5. A tányértörés mit jelent?

Szerencsehozó szokás a tányértörés is: a lagzi során a friss házaspár közösen töri össze az arra kijelölt tálat, majd a vendégek a szerte hulló darabok számából jósolják meg a frigy boldogságát. Minél több a szilánk, annál örömtelibb lesz a nász.