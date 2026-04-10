20 perces mogyorós tészta, ha vinnél egy kis extrát a fogyókúrába

A fogyókúrás ételekről sokaknak még mindig a lemondás jut az eszükbe, pedig egy jól összeállított fogás lehet egyszerre tápláló, diétás és élvezetes is. A mogyorós tészta például csupa olyan hozzávalót tartalmaz, ami hosszan tartó jóllakottságérzést nyújt, miközben könnyíti az emésztést. Ha van húsz perced, és kedveled az egzotikus ízeket, ezt a diétás tésztaételt mindenképp érdemes kipróbálnod!
Diétabarát mogyorós tészta, amit képtelenség nem imádni
- Rendkívül gazdag rostokban, így hosszabban eltelít.
- Gyorsan elkészül, ezért ideális a rohanós hétköznapokra.
- A krémes, mégis könnyű szósz egzotikus ízeitől lesz igazán különleges ez a gyors tészta.
A közhiedelemmel ellentétben a tészta nem ellenség, ha fogyókúráról van szó. Mint mindenben, a kulcs itt is a minőségi és tudatosan megválogatott alapanyagokon van. A teljes kiőrlésű tészta rosttartalma például remekül támogatja az optimális bélműködést, miközben segít a teltségérzet fenntartásában. A zöldségek növelik az étel tápanyag- és rosttartalmát, miközben minimális kalóriával fűszerezik meg. A diétás tészta igazi sztárja azonban a mogyoróvaj. A benne található mogyoró hatása nemcsak az emésztésre terjed ki, egészséges zsírjai az epe működését is segítik.
Gyors vacsorarecept: mogyorós tészta
Hozzávalók (2-3 adaghoz):
- 250 g teljes kiőrlésű tészta
- 4 bögre fagyasztott zöldség, amit otthon találsz
- fél bögre natúr mogyoróvaj
- negyed bögre csökkentett nátriumtartalmú szójaszósz
- 2 ek citromlé
- 1 gerezd fokhagyma, lereszelve
- 1 tk méz
- fél tk őrölt pirospaprika
- 2 ek apróra vágott sótlan földimogyoró vagy kesudió
- 2 ek aprított friss metélőhagyma és/vagy koriander
- 2 tk szezámolaj
A diétás tészta elkészítése:
Forralj fel egy nagy fazék vizet, majd főzd meg benne a teljes kiőrlésű tésztát a csomagoláson jelzett ideig. Érdemes ebben az esetben 1 perccel túllépni az al dente határát. Mielőtt leszűrnéd a tésztát, vegyél ki a főzőlevéből egy bögrényit. Közben párold meg kicsit a fagyasztott zöldségeket, de csak annyira, hogy még megmaradjon a textúrájuk. Egy nagy tálban keverd össze a mogyoróvajat, a szójaszószt, a citromlevet, a fokhagymát, a mézet és a pirospaprikát. Adj hozzá fél bögrényi főzővizet, és keverd simára. Ezután forgasd össze a zöldséget, a tésztát és a szószt. Ha túl sűrűnek érzed, adj hozzá még egy kevés főzővizet.
Tálaláskor szórd meg földimogyoróval vagy kesudióval, de mehet rá bátran egy kis friss metélőhagyma vagy koriander is. Jó étvágyat hozzá!
Ez a gyors tésztarecept tökéletes bizonyíték arra, hogy a fogyókúra nem feltétlenül az élvezetek megvonásáról szól. Egy jól felépített, rostban gazdag és ízekben bővelkedő étel ráadásul nemcsak a testednek, de a lelkednek is jó teszt. Hosszú távon pedig csak így lesz fenntartható a tudatosabb étkezés.
