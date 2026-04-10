20 perces mogyorós tészta, ha vinnél egy kis extrát a fogyókúrába

A fogyókúrás ételekről sokaknak még mindig a lemondás jut az eszükbe, pedig egy jól összeállított fogás lehet egyszerre tápláló, diétás és élvezetes is. A mogyorós tészta például csupa olyan hozzávalót tartalmaz, ami hosszan tartó jóllakottságérzést nyújt, miközben könnyíti az emésztést. Ha van húsz perced, és kedveled az egzotikus ízeket, ezt a diétás tésztaételt mindenképp érdemes kipróbálnod!

Forrás: Shutterstock

Diétabarát mogyorós tészta, amit képtelenség nem imádni Rendkívül gazdag rostokban, így hosszabban eltelít.

Gyorsan elkészül, ezért ideális a rohanós hétköznapokra.

A krémes, mégis könnyű szósz egzotikus ízeitől lesz igazán különleges ez a gyors tészta.

A közhiedelemmel ellentétben a tészta nem ellenség, ha fogyókúráról van szó. Mint mindenben, a kulcs itt is a minőségi és tudatosan megválogatott alapanyagokon van. A teljes kiőrlésű tészta rosttartalma például remekül támogatja az optimális bélműködést, miközben segít a teltségérzet fenntartásában. A zöldségek növelik az étel tápanyag- és rosttartalmát, miközben minimális kalóriával fűszerezik meg. A diétás tészta igazi sztárja azonban a mogyoróvaj. A benne található mogyoró hatása nemcsak az emésztésre terjed ki, egészséges zsírjai az epe működését is segítik.

Ez a gyors tészta a mogyoró hatásai közül elsősorban a diétásakat aknázza ki.

Forrás: Shutterstock

Gyors vacsorarecept: mogyorós tészta

Hozzávalók (2-3 adaghoz):

250 g teljes kiőrlésű tészta

4 bögre fagyasztott zöldség, amit otthon találsz

fél bögre natúr mogyoróvaj

negyed bögre csökkentett nátriumtartalmú szójaszósz

2 ek citromlé

1 gerezd fokhagyma, lereszelve

1 tk méz

fél tk őrölt pirospaprika

2 ek apróra vágott sótlan földimogyoró vagy kesudió

2 ek aprított friss metélőhagyma és/vagy koriander

2 tk szezámolaj

A diétás tészta elkészítése:

Forralj fel egy nagy fazék vizet, majd főzd meg benne a teljes kiőrlésű tésztát a csomagoláson jelzett ideig. Érdemes ebben az esetben 1 perccel túllépni az al dente határát. Mielőtt leszűrnéd a tésztát, vegyél ki a főzőlevéből egy bögrényit. Közben párold meg kicsit a fagyasztott zöldségeket, de csak annyira, hogy még megmaradjon a textúrájuk. Egy nagy tálban keverd össze a mogyoróvajat, a szójaszószt, a citromlevet, a fokhagymát, a mézet és a pirospaprikát. Adj hozzá fél bögrényi főzővizet, és keverd simára. Ezután forgasd össze a zöldséget, a tésztát és a szószt. Ha túl sűrűnek érzed, adj hozzá még egy kevés főzővizet.