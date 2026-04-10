A mi történetünk: szívszorító vallomás Kecskés Evelintől, aki fiatalokon segít

A diplomás roma pedagógus története új fejezethez érkezett. Miközben saját hivatásában segíti a következő generációt, családján belül is elindít egy olyan változást, amely túlmutat egyetlen ember sikerén. A mi történetünk kilencedik adásában torokszorító vallomásokra is sor került.
A mi történetünk: Kecskés Evelin története folytatódik
Kecskés Evelin roma pedagógus mélyszegénységből indult: Taktakenézen nőtt fel, édesapját nem ismerte, édesanyja pedig egy baleset következtében mozgássérültté vált. Kitartásának, tanítónénijének és szorgalmának köszönhetően két diplomát is szerzett. Azóta tanít a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolában, pont ott, ahová egykor ő maga is járt, valamint a Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Tematikus foglalkozásokkal, a családok rendszeres látogatásával segíti a gyerekeket, emellett célja a roma közösséggel kapcsolatos sztereotípiák lebontása is.
Példáján felbuzdulva Evelin unokaöccse, Áron is szeretne egyetemre jelentkezni − a legutóbbi adásban ők ketten épp Debrecenbe tartanak. Evelint meghívták egy podcast-beszélgetésre, Áron pedig a debreceni egyetemen szeretne továbbtanulni, így úgy gondolták, két legyet ütnek egy csapásra.
Evelin elkíséri unokaöccsét az egyetemre, hogy kicsit közelebbről megismerje a közeget. Párjának fia, János várja őket és ő mutatja meg az egyetemet, valamint tanácsokat ad a továbbtanulással kapcsolatban.
„Áron gyerekkori álma, hogy orvos, pontosabban sebész legyen – Evelint nagy büszkeséggel tölti el, hogy valaki ilyen fiatalon ennyire céltudatos – Áron már most is rendkívül precíz: különösen alapos jegyzeteket készít az órákon, ami jól mutatja, mennyire komolyan veszi a tanulást” – meséli lelkesen Evelin.
Családi tragédiák után fordult az orvosi pálya felé A mi történetünk új szereplője
Jelenleg János egyetemi előkészítőre jár, és szeptembertől kezdi az orvosi egyetemet, elhivatottsága az orvosi pálya iránt azonban mély, tragikus gyökerekből táplálkozik.
„Mindössze négyéves voltam, amikor elveszítettem az édesanyámat, majd a COVID-járvány idején egyetlen hét leforgása alatt a második édesanyámat és a nagymamámat is. Ezek a tragédiák mély nyomot hagytak bennem, és bár sosem gyógyulnak be a sebek, megerősítették bennem az elhatározást, hogy orvosként szeretnék segíteni másokon. A jövőmet Taktaközben képzelem el, mert úgy látom, abban a térségben különösen nagy szükség lenne elhivatott orvosokra.”
Milyen továbbtanulási esélyekkel indul egy roma származású fiatal?
A műsorvezető, Kállai Gábor néhány adatot sorolt a romák tanulási hajlandóságával kapcsolatban: 2011-ben a roma közösségekben élő diplomások száma 1,22 százalék volt, ez a szám 2,95 százalékra nőtt 2025-re, az érettségizettek aránya pedig 5 százalékról 10 százalékra emelkedett.
„Látszik, hogy nő a diplomát és érettségit szerzők aránya a roma közösségben, többek között a roma szakkollégiumoknak és a mentorprogramoknak köszönhetően. Hátrányból indulnak a gyerekek, de nincs olyan akadály, amit ne lehetne leküzdeni. A pozitív változás annak is köszönhető, hogy a közösség szemlélete kezd átalakulni: egyre többen látják, hogy a tanulás az az út, amelyen keresztül esélyt kaphatnak a munka világában való boldogulásra. Személy szerint fontosnak tartom azt is, hogy a szülőket tájékoztassam az állami lehetőségekről, mert így tudatosul bennük, hogy nem mindent nekik kell finanszírozni” – tette hozzá Evelin.
A TV2 doku-reality-je azért is hiánypótló, mert szereplőinek életútja emlékeztet bennünket, nézőket arra, hogy a legnehezebb helyzetekből is vezet út a lehetőségek felé. Ha érdekelnek az emberi sorsok, kövesd figyelemmel A mi történetünk következő epizódját hétköznap este.
Ezek is cikkek is érdekelhetnek: