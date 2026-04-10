A mi történetünk: szívszorító vallomás Kecskés Evelintől, aki fiatalokon segít

A diplomás roma pedagógus története új fejezethez érkezett. Miközben saját hivatásában segíti a következő generációt, családján belül is elindít egy olyan változást, amely túlmutat egyetlen ember sikerén. A mi történetünk kilencedik adásában torokszorító vallomásokra is sor került.

Kecskés Evelin roma pedagógus mélyszegénységből indult: Taktakenézen nőtt fel, édesapját nem ismerte, édesanyja pedig egy baleset következtében mozgássérültté vált. Kitartásának, tanítónénijének és szorgalmának köszönhetően két diplomát is szerzett. Azóta tanít a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskolában, pont ott, ahová egykor ő maga is járt, valamint a Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Tematikus foglalkozásokkal, a családok rendszeres látogatásával segíti a gyerekeket, emellett célja a roma közösséggel kapcsolatos sztereotípiák lebontása is.

Példáján felbuzdulva Evelin unokaöccse, Áron is szeretne egyetemre jelentkezni − a legutóbbi adásban ők ketten épp Debrecenbe tartanak. Evelint meghívták egy podcast-beszélgetésre, Áron pedig a debreceni egyetemen szeretne továbbtanulni, így úgy gondolták, két legyet ütnek egy csapásra.

Evelin elkíséri unokaöccsét az egyetemre, hogy kicsit közelebbről megismerje a közeget. Párjának fia, János várja őket és ő mutatja meg az egyetemet, valamint tanácsokat ad a továbbtanulással kapcsolatban.

„Áron gyerekkori álma, hogy orvos, pontosabban sebész legyen – Evelint nagy büszkeséggel tölti el, hogy valaki ilyen fiatalon ennyire céltudatos – Áron már most is rendkívül precíz: különösen alapos jegyzeteket készít az órákon, ami jól mutatja, mennyire komolyan veszi a tanulást” – meséli lelkesen Evelin.