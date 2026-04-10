Egy luxusmárka véletlenül leleplezhette, hogy ki lesz az új James Bond

Az új James Bond kiválasztása mindig hatalmas figyelmet kap és most sincs ez másként. A pletykák mellett azonban egy konkrét jel is felbukkant, ami sokak szerint nem lehet véletlen: előfordulhat, hogy az új főszereplő már megkapta a zöld jelzést, csak még nem mondták ki?

Forrás: Northfoto

Bár a gyártócég még nem jelentette be hivatalosan a választását, úgy tűnik, hogy az Omega óramárka lebuktatta azt.

Már hónapok óta folynak a találgatások, hogy vajon ki lesz az a szerencsés, aki Daniel Craig után magára öltheti az ikonikus 007-es ügynök szerepét, nem véletlenül. A filmrajongók és divatimádók köreiben ugyanis kevés olyan ikon létezik, aki egyszerre testesíti meg a hősiességet, a stílust és a luxust – Bond pedig pontosan ilyen.

Nos, úgy tűnik, hogy egy elegáns kiegészítő most pontot tehet a találgatások végére: bár az Amazon MGM Studios mélyen hallgat, sokan már tényként kezelik, hogy Aaron Taylor-Johnson lesz a következő ügynök.

Ennek egészen prózai oka van: a színész nemrég az Omega luxusmárka globális nagykövete lett – bizony, pontosan annak az órának, ami állandó jelleggel díszíti a 007-es csuklóját. A kapcsolat egészen 1995-ig nyúlik vissza, amikor a franchise új korszakba lépett, és azóta szinte elképzelhetetlen a titkos ügynök egy elegáns Seamaster nélkül. És itt jön a csavar: amikor egy ilyen erős Bond-hagyományokkal rendelkező márka éppen azt a színészt választja nagykövetének, akit a rajongók és a fogadóirodák is favoritként emlegetnek, az több mint egyszerű véletlennek tűnik.

Forrás: WireImage

Taylor-Johnson nemcsak reklámarcként jelent meg kampányokban, hanem már hivatalos eseményeken is a márka képviseletében tűnt fel – ami sokak szerint egyfajta enyhe célzás lehet a háttérből. Persze fontos különválasztani a tényeket és a vágyakat.

Az biztos, hogy Daniel Craig után új korszak kezdődik a Bond-filmek történetében és a készítők jelenleg is dolgoznak a franchise jövőjén.

Az viszont továbbra sem hivatalos, hogy ki ölti magára a legendás szmokingot a következő epizódban. De ha a történelem és a márkák közötti szoros kapcsolat bármit is jelent, akkor lehet, hogy már most a szemünk előtt van a válasz – csak egy kicsit közelebbről kell megnézni az óránkat.