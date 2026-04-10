Ahol nincs domb, ott is lehet kilátás – Előnyös felsők kis mellekhez

Ugye tudod, hogy a kisebb domborulat nem hátrány? A cikkünkben bemutatott felsők kis mellekhez kifejezetten előnyösek – ha beszerzel néhányat és élsz az alábbi divattrükkökkel, könnyedén létrehozhatsz optikai csalódást, ami iránt a férfiak sem lesznek közömbösek.
Legelőnyösebb felsők kis mellekhez
- Apró részletekkel sokat változtathatsz az összhatáson
- A szabásvonalak többet számítanak, mint hinnéd
- A kiegészítők kulcsszerepet játszanak, ha kebeltuningra van szükséed
Fényes felsők kis mellekhez
A fényes textúrájú felsők kifejezetten jó barátaid lesznek, ha némi tuningra van szükséged. Mivel a szatén, a selyem vagy az egyéb enyhén fénylő anyagok visszaverik a fényt, optikailag teltebbé teszik a mellkasod. Ezt Emma Stone már évek óta tudja, és a vörös szőnyegen is beveti, más hírességekkel együtt.
Vállig érő felsők kis mellekhez, Lily Collins ajánlásával
A vállig letolható felsőfazonokkal sem foghatsz mellé – Lily Collinsnak is bevált ez a dekoltázstrükk, ugyanis rendszeresen visel ilyen vállmegoldással rendelkező ruhakölteményeket vörös szőnyeges eseményeken és az Emily Párizsban sorozatban. Gyönyörűen kiemelik a kulcscsontot és a vállakat, ami vizuálisan egyensúlyba hozza a felsőtestedet, és nőies, lágy összhatást keltenek.
Barokkos báj a nagyobb keblekért
A játékosabb, bohó, fodros vagy zsabós felsők idén elképesztően divatosak. Akár gótikus, akár Shakespeare-korabeli darabokra esik a választásod, az eredménnyel elégedett leszel, merthogy „plusz réteget” képeznek a mellkasodnál, amitől úgy tűnik majd, hogy kebleid egy mérettel nőttek.
A zseb többre képes, mint gondoltad
Szerezz be egy-két olyan felsőt, amelynek a mellrészén zseb található, ez a trükk ugyanis egyfajta „térfogatnövelőként” működik.
A szívalakú nyakkivágás csodát művel az idomaiddal
A szívalakú nyakkivágással rendelkező felsők kis mellekhez különösen előnyösek. Gyönyörűen kerekítik a mellkas vonalát – gondolj csak a bajor nők formaruháira. Ha szereted a hangsúlyosabb, szexibb megjelenést, mindenképp hagyj helyet a gardróbodban a mélyen dekoltált felsőknek. Hűvösebb időben a garbó és a kötött pulóver lesznek a „kebelbarátaid”.
A kiegészítők erejét se becsüld alá
Ha úgy kötöd meg a selyemkendőd, ahogyan a képen látod, hangsúlyt adsz a mellkasodnak és kebleidnek.
Látod? Nem szégyellni vagy elrejteni kell a kisebb kebleket, pláne nem rögtön kés alá feküdni, hanem okosan kiemelni.
