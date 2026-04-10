Ahol nincs domb, ott is lehet kilátás – Előnyös felsők kis mellekhez

Jónás Ágnes
2026.04.10.
Ha nem akkora keblekkel áldott meg a sors, mint Kylie Jennert vagy Monica Belluccit, és te inkább a Lilly Collins vagy Julia Roberts alkat vagy, nincs okod bánkódni. Rengeteg olyan divattrükk és felső létezik a kis mellekhez, amelyek optikailag növelik „dombjaid” méretét. Ne is vesztegesd az időd, tekintsd meg az alábbi tuti darabokat!

Ugye tudod, hogy a kisebb domborulat nem hátrány? A cikkünkben bemutatott felsők kis mellekhez kifejezetten előnyösek – ha beszerzel néhányat és élsz az alábbi divattrükkökkel, könnyedén létrehozhatsz optikai csalódást, ami iránt a férfiak sem lesznek közömbösek. 

Divattrükkök és trendi felsők kis mellekhez.
Forrás:  123rf.com

Legelőnyösebb felsők kis mellekhez

  • Apró részletekkel sokat változtathatsz az összhatáson
  • A szabásvonalak többet számítanak, mint hinnéd
  • A kiegészítők kulcsszerepet játszanak, ha kebeltuningra van szükséed

Fényes felsők kis mellekhez 

A fényes textúrájú felsők kifejezetten jó barátaid lesznek, ha némi tuningra van szükséged. Mivel a szatén, a selyem vagy az egyéb enyhén fénylő anyagok visszaverik a fényt, optikailag teltebbé teszik a mellkasod. Ezt Emma Stone már évek óta tudja, és a vörös szőnyegen is beveti, más hírességekkel együtt.

 

Emma Stone nem véletleül visel rendszeresen szatén felsőket.
Forrás: GC Images

Vállig érő felsők kis mellekhez, Lily Collins ajánlásával

A vállig letolható felsőfazonokkal sem foghatsz mellé – Lily Collinsnak is bevált ez a dekoltázstrükk, ugyanis rendszeresen visel ilyen vállmegoldással rendelkező ruhakölteményeket vörös szőnyeges eseményeken és az Emily Párizsban sorozatban. Gyönyörűen kiemelik a kulcscsontot és a vállakat, ami vizuálisan egyensúlyba hozza a felsőtestedet, és nőies, lágy összhatást keltenek. 

Felsők kis mellekhez? Válaszd a vállig érő darabokat, mint Lily Collins.
Forrás: WireImage

Barokkos báj a nagyobb keblekért

A játékosabb, bohó, fodros vagy zsabós felsők idén elképesztően divatosak. Akár gótikus, akár Shakespeare-korabeli darabokra esik a választásod, az eredménnyel elégedett leszel, merthogy „plusz réteget” képeznek a mellkasodnál, amitől úgy tűnik majd, hogy kebleid egy mérettel nőttek. 

Fodor és zsabó. Nyugodtan vidd túlzásba, mert a kebleidnek csak jót tesznek ezek a plusz rétegek.
Forrás: Getty Images North America

A zseb többre képes, mint gondoltad

Szerezz be egy-két olyan felsőt, amelynek a mellrészén zseb található, ez a trükk ugyanis egyfajta „térfogatnövelőként” működik. 

Zseniális trükk, pedig milyen egyszerű! Zseb a mellrészen.
Forrás: Getty Images Europe

A szívalakú nyakkivágás csodát művel az idomaiddal

A szívalakú nyakkivágással rendelkező felsők kis mellekhez különösen előnyösek. Gyönyörűen kerekítik a mellkas vonalát – gondolj csak a bajor nők formaruháira. Ha szereted a hangsúlyosabb, szexibb megjelenést, mindenképp hagyj helyet a gardróbodban a mélyen dekoltált felsőknek. Hűvösebb időben a garbó és a kötött pulóver lesznek a „kebelbarátaid”. 

Szívalakú nyakkivágás: igazi jolly joker felső kis mellekhez. 
Forrás: 123Rf

A kiegészítők erejét se becsüld alá

Ha úgy kötöd meg a selyemkendőd, ahogyan a képen látod, hangsúlyt adsz a mellkasodnak és kebleidnek.

Világos felső, cselesen megkötött selyemkendővel. Próbáld ki és láss csodát!
Forrás: Getty Images Europe

Látod? Nem szégyellni vagy elrejteni kell a kisebb kebleket, pláne nem rögtön kés alá feküdni, hanem okosan kiemelni. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A tavasz egyértelmű sztárja: a selyemkendő – Íme a 10 legdivatosabb megkötési mód!

Légy te a tavasz királynője, és hordd minél kreatívabban ezt a kiegészítőt!

A tavaszi gardrób alapdarabjai 2026-ban – Így építs időtlen ruhatárat lépésről lépésre

Egy igazán stílusos női ruhatár nem csupán az aktuális trendekről szól: sokkal inkább egy tudatosan felépített, időtálló alapdarabokból álló kollekció.

A legújabb tavaszi trend, a balerina cipő - 7 tipp, hogyan frissítsd fel a megjelenésed!

Így viseld!

 

 

