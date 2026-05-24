Brad Pitt drámai döntést hozott: nem akar többet megnősülni

Komáromi Bence
2026.05.24.
Hiába alakulnak jól a dolgok a filmsztár és új kedvese, Ines de Ramon között, a közeljövőben biztos nem láthatjuk őket az oltár előtt. Sőt, Brad Pitt egyik barátja szerint lehet, hogy soha nem fognak összeházasodni. Mutatjuk, miért döntött így az Oscar-díjas színész.

A fél világ izgatottan várja, hogy Brad Pitt végre megkérje a barátnője, Ines de Ramon kezét. A filmsztár azonban ódzkodik az ötlettől, hogy ismét megnősüljön. Fájdalmas oka van erre. Az exfelesége, Angelina Jolie ugyanis kiölte belőle a vágyat, hogy újra oltár elé akarjon állni. Erről Brad Pitt egyik barátja rántotta le a leplet nemrég.

Brad Pitt barátnője, Ines de Ramon mindenben támogatja a szerelmét, és a jogi harca során is végig mellette állt
Forrás:  Getty Images

Brad Pitt és Angeline Jolie jogi harca

  • A korábbi házastársak hosszú évek óta pereskednek egymással.
  • 10 évvel ezelőtt Angelina Jolie beadta a válókeresetet, majd azt állította, hogy Brad Pitt bántalmazta őt a gyerekeik előtt. Az ügyben végül nem történt vádemelés. Később a közös vagyonuk és az ingatlanjaik miatt folytatódott a balhé.
  • A felek legnagyobb csatája azonban a gyermekfelügyelet miatt indult, és bár korábban 50-50% körüli volt a felügyeleti megállapodás, ezt később hatályon kívül helyezték.
  • Korábbi cikkeikben beszámoltunk arról, hogy Brad Pitt gyerekei közül többen elhagyták az apjuk vezetéknevét, néhányan pedig nem is tartják már vele a kapcsolatot.
  • A színész szerint az exfelesége ellene hangolta a gyerekeiket és folyamatosan keresztbe tesz neki.

Brad Pitt exfelesége elérte, hogy a színész többet ne akarjon újraházasodni

Brad Pitt és Ines de Ramon már lassan három éve alkotnak egy párt, a rajongók pedig jogosan reménykedtek benne, hogy láthatják még őket közösen az oltárnál. Most azonban megdöbbentő hírek érkeztek a filmsztárról. Brad Pitt egyik barátja ugyanis arról beszélt, hogy a színész nem szeretne harmadszor is megházasodni, sőt további gyerekeket sem szeretne a 33 éves barátnőjétől.

„Brad nagyon boldog a barátnőjével, élvezi a támogatását és azt, hogy milyen nyugodt a kapcsolatuk. Úgy érzi, hogy van egy nagyszerű partnere, aki nagyon fontos a számára, viszont nem akarja elsietni a dolgokat, és nem is erőlteti a házasságot. Sőt, jelenleg kételkedik abban, hogy valaha újra megnősülne, vagy szeretne több gyereket. Sajnos beérett Angelina Jolie elidegenítő kampánya. Továbbra is nagy a viszály a korábbi házastársak között és Brad úgy érzi, hogy teljesen elszakították őt a gyerekektől. Ez pedig lesújtó a számára és alapjaiban rengette meg a házasság intézményébe vagy a gyerekvállalásba vetett bizalmát" – árulta el a világsztár egyik közeli barátja a Page Sixnek.

