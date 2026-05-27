BL-döntő − Íme a legszexibb focisták, akik Budapestre érkeznek

Hajdu Viktória
2026.05.27.
Az UEFA-bajnokok ligája sztárparádé idén is túlmutat a focin. Hölgyeim, izgalmas lesz a BL-döntő 2026-ban a PSG és az Arsenal játékosai miatt.

Az idei UEFA-bajnokok ligája minden eddiginél nagyobb figyelmet kap, hiszen a budapesti Puskás Aréna pályáján két európai gigászi csapat csap össze: a Paris Saint-Germain és az Arsenal FC. A szurkolók szerint ez nem is csak egy futballmeccs, inkább egy „szupersztár-felvonulás”, ahol a technika, a tempó és a karizma egyszerre kap főszerepet. Mutatjuk a BL-döntő 2026-os évének jóképű futballistáit.

BL-döntő 2026: ők a legszexibb focisták a szerkesztőségünk szerint.
Forrás: Shutterstock

BL-döntő 2026: Ők a PSG és Arsenal legvonzóbb sztárjai

  • BL-döntő: PSG vs Arsenal, sztárfocisták és feszültség a csúcson.
  • Fiatal, karizmatikus játékosok uralják a reflektorfényt.
  • A meccs nemcsak sport-, hanem popkulturális esemény is lesz.

A BL-döntő nemcsak arról szól majd, ki emeli magasba a trófeát, hanem arról is, melyik csapat fiatal generációja uralja le jobban a reflektorfényt. Egy biztos, ebből a meccsből nem csak a statisztikák, hanem a pillanatok is emlékezetesek lesznek, főleg nekünk. Ugye, csajok? 

A stadionban garantáltan minden kamera a fiatal, lendületes játékosokra szegeződik majd, nem véletlenül.

PSG – A francia elegancia és a robbanékonyság találkozása

A 29 éves Ousmane Dembélé villámgyors, kiszámíthatatlan, mindig képes meglepetést okozni.

Paris, France - May 17: Ousmane Dembele of Paris Saint-Germain warms up prior to the Ligue 1 McDonald's match between Paris FC and Paris Saint-Germain at Stade Jean Bouin on May 17, 2026 in Paris, France. (Photo by Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Ousmane Dembélé 
Forrás: Gety Images

 

A PSG új generációjának egyik legfényesebb csillaga, ő  23 esztendős Bradley Barcola.

LONDON, ENGLAND - MARCH 17: Bradley Barcola of PSG during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain FC at Stamford Bridge on March 17, 2026 in London, England. (Photo by Steve Bardens - AMA/Getty Images)
Bradley Barcola
Forrás: Getty Images


 

A 26 éves portugál Vítor Machado Ferreira, ismertebb nevén Vitinha technikás, elegáns irányító.

ATLANTA, GEORGIA - MARCH 31: Vitinha #23 of Portugal stands on the pitch prior to a game between United States and Portugal during an International Friendly at at Mercedes-Benz Stadium on March 31, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Andrew J. Clark/ISI Photos/USSF/Getty Images)
Vitinha
Forrás: Getty Images

Gyorsaság és stílus egy személyben, ő itt a 27 éves spanyol-marokkói Achraf Hakimi.

PARIS, FRANCE - APRIL 28: Achraf Hakimi #2 of Paris Saint-Germain warms up before the UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg match between Paris Saint-Germain and FC Bayern Munchen at Parc des Princes on April 28, 2026 in Paris, France. (Photo by Catherine Steenkeste/Getty Images)
Achraf Hakimi
Forrás: Getty Images

A PSG saját nevelésű csodagyereke, aki már most vezérként játszik. Warren Zaïre-Emery idén márciusban lett 20 éves.

PARIS, FRANCE - MAY 2: Warren Zaire-Emery of PSG during the Ligue 1 McDonald's football match between Paris Saint-Germain (PSG) and FC Lorient at Parc des Princes stadium on May 2, 2026 in Paris, France. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)
Warren Zaïre-Emery
Forrás: Getty Images

Arsenal – Az angol dinamika új hulláma

A 24 éves Bukayo Saka az Arsenal egyik legnagyobb ikonja, stabilan hozza a világklasszis szintet.

LONDON, ENGLAND - MAY 24: Bukayo Saka #7 of Arsenal celebrates walking to the trophy at the Premier League match between Crystal Palace and Arsenal at Selhurst Park on May 24, 2026 in London, England. (Photo by MB Media/Getty Images)
Bukayo Saka 
Forrás: Getty Images

A 27 éves norvég labdarúgó, Martin Ødegaard a csapat agya és karmestere.

LONDON, ENGLAND - MAY 18: Martin Odegaard of Arsenal applauds the fans after the team's victory in the Premier League match between Arsenal and Burnley at Emirates Stadium on May 18, 2026 in London, England. (Photo by Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)
Martin Ødegaard 
Forrás:  Getty Images

Energikus, robbanékony és mindig veszélyes Gabriel Martinelli Brazíliában született, júniusban lesz 25 éves.

LONDON, ENGLAND - MAY 24: Gabriel Martinelli of Arsenal poses for a photograph his Premier League winners medal as players of Arsenal celebrate, as they are crowned the Champions of the Premier League for the 2025/26 Season, after the Premier League match between Crystal Palace and Arsenal at Selhurst Park on May 24, 2026 in London, England. (Photo by David Price/Arsenal FC via Getty Images)
Gabriel Martinelli 
Forrás:  Getty Images

 

A 27 esztendős Declan Rice a középpálya biztos pontja, aki mindent stabilizál.

LONDON COLNEY, ENGLAND - MAY 21: Declan Rice of Arsenal during the Arsenal UEFA Media day at Sobha Realty Training Centre on May 21, 2026 in London Colney, England. (Photo by David Price/Arsenal FC via Getty Images)
Declan Rice
Forrás:  Getty Images

A 25 éves William Saliba higgadt, erős, és egyre inkább világklasszis szint.

LONDON, ENGLAND - MAY 10: William Saliba of Arsenal warms up with teammates prior to the Premier League match between West Ham United and Arsenal at London Stadium on May 10, 2026 in London, England. (Photo by David Price/Arsenal FC via Getty Images)
William Saliba
Forrás:  Getty Images

