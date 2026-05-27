Elszállíthatják az autókat a BL-döntő miatt: ezekben a budapesti kerületekben tilos lesz megállni

Komoly forgalomkorlátozásokra kell készülni Budapesten a BL-döntő miatt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint több kerületben is ideiglenes közlekedési rend lép életbe, és számos útszakaszon megállási tilalom lesz érvényben.

A korlátozások már a napokban megkezdődnek a BL-döntő miatt, többek között a Hősök tere környékén, az I. kerületben, valamint a stadionhoz vezető főbb útvonalakon. A BRFK arra kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek, és indulás előtt ellenőrizzék, érinti-e az útvonalukat vagy parkolóhelyüket a tilalom.

Budapesten rendezik meg a 2026-os BL-döntőt
Forrás: UEFA

A rendőrség térképet is közzétett az érintett területekről. A jelölt útszakaszokon az is látható, hogy pontosan mettől meddig tart a korlátozás, ezért érdemes a térképet kinagyítva ellenőrizni az adott utcát vagy parkolót.

A BRFK külön felhívta a figyelmet arra is, hogy a BL-döntő idején tiltott helyen hagyott autókat elszállíthatják.

„Azon gépjárművek tulajdonosai, akik az érintett terület megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy járművüket hová szállította el az illetékes hatóság, valamint a további teendőikről" − közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Ezeken az utcákon érdemes figyelni a BL-döntő miatti ideiglenes közlekedési rendet, mert tilos lesz megállni:

2026. június 4-én 20 óráig a Budapest XIV.,

  • Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai utca között,
  • Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa György út között,
  • Állatkerti körutat a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.
     

2026. május 28-án 0 órától május 31-én 24 óráig a Budapest XIV.,

  • Kós Károly sétányt,
  • Hősök terét körbe,
  • Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között.
     

2026. május 28-án 8 órától 18 óráig a Budapest XIV.,

  • Dózsa György út Városliget felőli oldalán a külső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között.
     

2026. május 29-én 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

  • Andrássy út mindkét oldali szervizútját a Bajza utca és a Dózsa György út között.
     

2026. május 29-én 12 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

  • Andrássy utat a Bajza utca és a Dózsa György út között,
  • Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,
  • Rippl Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között,
  • Munkácsy utcát a Lendvay utca és az Andrássy út között,
  • Lendvay utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között,
  • Benczúr utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között.
     

2026. május 30-án 8 órától 17 óráig a Budapest X., XVIII. és XIX.,

  • Liszt Ferenc repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca magassága között (kivéve tömegközlekedés részére).
     

Szakaszosan és időszakosan lezárják:

  • 2026. május 28-án 17 órától május 31-én 12 óráig a Budapest I.,
  • Hunyadi János utcát a Clark Ádám tér és a Dísz tér között.
     

2026. május 29-én 10 órától május 31-én 16 óráig a Budapest VII.,

  • Erzsébet körutat a Rákóczi út és a Dohány utca között,
  • Dohány utcát az Erzsébet körút és az Osvát utca között,
  • Osvát utcát a Dohány utca és a Rákóczi út között,
  • Rákóczi utat a Hársfa utca és a Blaha Lujza tér között.
     

2026. május 29-én 12 órától május 31-én 12 óráig a Budapest V.,

  • Erzsébet teret a Bajcsy-Zsilinszky út és a Bécsi utca között,
  • Erzsébet teret a Bécsi utca folytatásában a József Attila utcáig.
     

2026. május 30-án 6 órától május 31-én 2 óráig a Budapest VII., VIII. és XIV.,

  • Asztalos Sándor utat a Kerepesi út és Salgótarjáni utca között,
  • Mexikói utat a Mogyoródi út és a Fogarasi út között,
  • Albertirsai utat a Kerepesi út és a Fehér köz között,
  • Dózsa György utat a Kerepesi út és Thököly út között,
  • Kerepesi utat a Baross tér és a Hungária között,
  • Hungária körút VIII. kerületi oldalát a Kerepesi út és Szörény utca között,
  • Szörény utcát a Hungária körút és Százados út között,
  • Százados utat a Szörény utca és a Kerepesi út között,
  • Salgótarjáni utcát az Asztalos Sándor utca a Hungária körút között,
  • Ifjúság útját,
  • Stefánia utat (a szervizutat is) az Ajtósi Dürer sor és Hungária körút között,
  • Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között,
  • Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között,
  • Cházár András utcát a Thököly út és az Istvánmezei út között,
  • Istvánmezei utat a Szabó József utca és a Thököly út között,
  • Jobbágy utcát a Dózsa György út és a Verseny utca között,
  • Verseny utcát a Dózsa György út és a Thököly út között,
  • Mogyoródi utat a Hungária körút és a Zászlós utca között.
     

2026. május 30-án 8 órától május 31-én 2 óráig a Budapest XII.,

  • Csörsz utcát az Alkotás út és az Avar utca között.
     

2026. május 30-án 12 órától 16 óráig a Budapest V. és VI.,

  • Károly körutat,
  • Deák Ferenc teret,
  • Bajcsy-Zsilinszky utat,
  • Andrássy utat.
     

Tilos megállni:

  • 2026. június 4-én 20 óráig a Budapest XIV.,
  • Olof Palme sétány mindkét oldalán (Műjégpálya előtt is) a Hősök tere és a Verona angyalai utca között,
  • Verona angyalai utca mindkét oldalán,
  • Hősök terén körben,
  • Állatkerti körút mindkét oldalán a Hősök tere és a Gundel Károly út között.
     

2026. május 27-én 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest I.,

  • Hess András tér mindkét oldalán, a Boldog XI. Ince pápa utca és a Szentháromság tér között,
  • Hess András téren a hotel előtti parkolóban,
  • Gimnázium utca mindkét oldalán a Hunyadi János út és a hotel gazdasági bejárata között,
  • Hunyadi János úton a Donáti utca és a Szabó Ilonka utca között.
     

2026. május 28-án 4 órától május 31-én 2 óráig a Budapest XIV.,

  • Stefánia út szervizútján a Hungária körút és a Cserei utca között.
     

2026. május 28-án 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest V.,

  • Erzsébet téren a Bajcsy-Zsilinszky út és a Bécsi utca között,
  • Erzsébet téren a Bécsi utca folytatásában a József Attila utcáig.
     

2026. május 29-én 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

  • Andrássy út mindkét oldali szervízútján a Bajza utca és a Dózsa György út között.
     

2026. május 29-én 6 órától május 31-én 24 óráig a Budapest VII.,

  • Erzsébet körút 9. szám előtt,
  • Dohány utca mindkét oldalán az Erzsébet körút és az Osvát utca között,
  • Osvát utca mindkét oldalán a Dohány utca és Rákóczi út között.
     

2026. május 29-én 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest V.,

  • Apáczai Csere János utcában a hotel épülete mellett,
  • Andrássy út páratlan oldalán a 17. szám és a Hajós utca között.
     

2026. május 29-én 8 órától június 1-jén 6 óráig a Budapest VI.,

  • Bajcsy-Zsilinszky út páratlan oldalán a Deák Ferenc tér és az Andrássy út között.
     

2026. május 29-én 20 órától május 31-én 2 óráig a Budapest V., VI., VII., VIII. és XIV.,

  • Asztalos Sándor út mindkét oldalán a Kerepesi út és Salgótarjáni utca között,
  • Mexikói út mindkét oldalán a Mogyoródi út és a Fogarasi út között,
  • Albertirsai út mindkét oldalán a Kerepesi út és a Fehér köz között,
  • Keleti pályaudvar melletti parkolóban a Thököly úttal párhuzamos két szakaszon,
  • Hungária körút páros oldalán az Egressy út és a Stefánia út között,
  • Verseny utca mindkét oldalán,
  • Dózsa György út mindkét oldalán a Kerepesi út és Thököly út között,
  • Stefánia út mindkét oldalán a Hungária körút és az Ajtósi Dürer sor között,
  • Dózsa György út, a Kerepesi út és az Ifjúság útja kereszteződésében található murvás parkolóban,
  • Kerepesi út 22. szám előtt, az OMV benzinkút parkolóiban,
  • Kerepesi út mindkét oldalán, valamint a VIII. kerületi oldalában lévő szervizúton a Baross tér és Hungária körút között,
  • Szörény utca mindkét oldalában a Hungária körút és Százados út között,
  • Százados út mindkét oldalában a Ciprus utca és a Kerepesi út között,
  • Ifjúság útja mindkét oldalán,
  • Kerepesi út, Ifjúság útja, Papp László Sportaréna mélygarázshoz vezető szervizút – hotel oldalában – és a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló által határolt területen,
  • Szabó József köz mindkét oldalán,
  • Radovic Dusán köz mindkét oldalán,
  • Szabó József utca mindkét oldalán az Istvánmezei út és a Thököly út között,
  • Cházár András utca mindkét oldalán a Thököly út és az Istvánmezei út között,
  • Istvánmezei út mindkét oldalán a Szabó József utca és a Thököly út között,
  • Jobbágy utca mindkét oldalán a Verseny utca és Dózsa György út között,
  • Százház utca mindkét oldalán a Dózsa György út és a Murányi utca között,
  • Murányi utca mindkét oldalán a Thököly út és Verseny utca között,
  • Mogyoródi út Hungária körút és Utász utca közötti szakaszán a murvás parkolóban,
  • Egressy út mindkét oldalán a Stefánia út és a Hungária körút között,
  • Széchenyi téren a Magyar Tudományos Akadémia előtti nagy parkolóban tíz gépjármű részére fenntartott helyen,
  • Szent István téren a Bazilika északi oldalán található parkolóban,
  • Nagymező utca mindkét oldalán az Zichy Jenő utca és a Mozsár utca között.
     

2026. május 30-án 0 órától június 1-jén 16 óráig a Budapest XIV.,

  • Zichy Mihály út mindkét oldalán a Hermina út és az Olof Palme sétány között,
  • Konrad Adenauer út mindkét oldalán a Kós Károly sétány és a Zichy Mihály út között,
  • Hermina út páros oldalán a Kós Károly sétány és a Zichy Mihály út között,
  • Kós Károly sétány mindkét oldalán.
     

2026. május 30-án 6 órától 14 óráig a Budapest XII.,

  • Csörsz utca 2-4. szám előtt mindkét oldalon a pálya főbejáratánál 10 méter hosszan.
     

2026. május 30-án 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest V., VI., VII., VIII. és XIV.,

  • Apáczai Csere János utcában a hotel épülete mellett,
  • Erzsébet körút páratlan oldalán a Dob utca és a Király utca között,
  • Dob utca mindkét oldalán az Erzsébet körút és a Hársfa utca között,
  • Hársfa utca páros oldalán a Dob utca és a Király utca között,
  • Szabad sajtó úton a hotel előtt,
  • Váci út 1-3. szám előtt,
  • József körút 9-11. szám előtt,
  • Albertirsai úton a hotel előtt,
  • Csokonai utca mindkét oldalán.

