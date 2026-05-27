Elszállíthatják az autókat a BL-döntő miatt: ezekben a budapesti kerületekben tilos lesz megállni

A korlátozások már a napokban megkezdődnek a BL-döntő miatt, többek között a Hősök tere környékén, az I. kerületben, valamint a stadionhoz vezető főbb útvonalakon. A BRFK arra kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek, és indulás előtt ellenőrizzék, érinti-e az útvonalukat vagy parkolóhelyüket a tilalom.

Budapesten rendezik meg a 2026-os BL-döntőt

Forrás: UEFA

A rendőrség térképet is közzétett az érintett területekről. A jelölt útszakaszokon az is látható, hogy pontosan mettől meddig tart a korlátozás, ezért érdemes a térképet kinagyítva ellenőrizni az adott utcát vagy parkolót.

A BRFK külön felhívta a figyelmet arra is, hogy a BL-döntő idején tiltott helyen hagyott autókat elszállíthatják.

„Azon gépjárművek tulajdonosai, akik az érintett terület megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy járművüket hová szállította el az illetékes hatóság, valamint a további teendőikről" − közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Ezeken az utcákon érdemes figyelni a BL-döntő miatti ideiglenes közlekedési rendet, mert tilos lesz megállni:

2026. június 4-én 20 óráig a Budapest XIV.,

Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai utca között,

Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa György út között,

Állatkerti körutat a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.



2026. május 28-án 0 órától május 31-én 24 óráig a Budapest XIV.,

Kós Károly sétányt,

Hősök terét körbe,

Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között.



2026. május 28-án 8 órától 18 óráig a Budapest XIV.,

Dózsa György út Városliget felőli oldalán a külső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között.



2026. május 29-én 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

Andrássy út mindkét oldali szervizútját a Bajza utca és a Dózsa György út között.



2026. május 29-én 12 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

Andrássy utat a Bajza utca és a Dózsa György út között,

Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,

Rippl Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között,

Munkácsy utcát a Lendvay utca és az Andrássy út között,

Lendvay utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között,

Benczúr utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között.



2026. május 30-án 8 órától 17 óráig a Budapest X., XVIII. és XIX.,

Liszt Ferenc repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca magassága között (kivéve tömegközlekedés részére).



Szakaszosan és időszakosan lezárják:

2026. május 28-án 17 órától május 31-én 12 óráig a Budapest I.,

Hunyadi János utcát a Clark Ádám tér és a Dísz tér között.



2026. május 29-én 10 órától május 31-én 16 óráig a Budapest VII.,

Erzsébet körutat a Rákóczi út és a Dohány utca között,

Dohány utcát az Erzsébet körút és az Osvát utca között,

Osvát utcát a Dohány utca és a Rákóczi út között,

Rákóczi utat a Hársfa utca és a Blaha Lujza tér között.



2026. május 29-én 12 órától május 31-én 12 óráig a Budapest V.,

Erzsébet teret a Bajcsy-Zsilinszky út és a Bécsi utca között,

Erzsébet teret a Bécsi utca folytatásában a József Attila utcáig.



2026. május 30-án 6 órától május 31-én 2 óráig a Budapest VII., VIII. és XIV.,

Asztalos Sándor utat a Kerepesi út és Salgótarjáni utca között,

Mexikói utat a Mogyoródi út és a Fogarasi út között,

Albertirsai utat a Kerepesi út és a Fehér köz között,

Dózsa György utat a Kerepesi út és Thököly út között,

Kerepesi utat a Baross tér és a Hungária között,

Hungária körút VIII. kerületi oldalát a Kerepesi út és Szörény utca között,

Szörény utcát a Hungária körút és Százados út között,

Százados utat a Szörény utca és a Kerepesi út között,

Salgótarjáni utcát az Asztalos Sándor utca a Hungária körút között,

Ifjúság útját,

Stefánia utat (a szervizutat is) az Ajtósi Dürer sor és Hungária körút között,

Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között,

Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között,

Cházár András utcát a Thököly út és az Istvánmezei út között,

Istvánmezei utat a Szabó József utca és a Thököly út között,

Jobbágy utcát a Dózsa György út és a Verseny utca között,

Verseny utcát a Dózsa György út és a Thököly út között,

Mogyoródi utat a Hungária körút és a Zászlós utca között.



2026. május 30-án 8 órától május 31-én 2 óráig a Budapest XII.,

Csörsz utcát az Alkotás út és az Avar utca között.



2026. május 30-án 12 órától 16 óráig a Budapest V. és VI.,

Károly körutat,

Deák Ferenc teret,

Bajcsy-Zsilinszky utat,

Andrássy utat.



Tilos megállni:

2026. június 4-én 20 óráig a Budapest XIV.,

Olof Palme sétány mindkét oldalán (Műjégpálya előtt is) a Hősök tere és a Verona angyalai utca között,

Verona angyalai utca mindkét oldalán,

Hősök terén körben,

Állatkerti körút mindkét oldalán a Hősök tere és a Gundel Károly út között.



2026. május 27-én 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest I.,

Hess András tér mindkét oldalán, a Boldog XI. Ince pápa utca és a Szentháromság tér között,

Hess András téren a hotel előtti parkolóban,

Gimnázium utca mindkét oldalán a Hunyadi János út és a hotel gazdasági bejárata között,

Hunyadi János úton a Donáti utca és a Szabó Ilonka utca között.



2026. május 28-án 4 órától május 31-én 2 óráig a Budapest XIV.,

Stefánia út szervizútján a Hungária körút és a Cserei utca között.



2026. május 28-án 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest V.,

Erzsébet téren a Bajcsy-Zsilinszky út és a Bécsi utca között,

Erzsébet téren a Bécsi utca folytatásában a József Attila utcáig.



2026. május 29-én 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig a Budapest VI.,

Andrássy út mindkét oldali szervízútján a Bajza utca és a Dózsa György út között.



2026. május 29-én 6 órától május 31-én 24 óráig a Budapest VII.,

Erzsébet körút 9. szám előtt,

Dohány utca mindkét oldalán az Erzsébet körút és az Osvát utca között,

Osvát utca mindkét oldalán a Dohány utca és Rákóczi út között.



2026. május 29-én 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest V.,

Apáczai Csere János utcában a hotel épülete mellett,

Andrássy út páratlan oldalán a 17. szám és a Hajós utca között.



2026. május 29-én 8 órától június 1-jén 6 óráig a Budapest VI.,

Bajcsy-Zsilinszky út páratlan oldalán a Deák Ferenc tér és az Andrássy út között.



2026. május 29-én 20 órától május 31-én 2 óráig a Budapest V., VI., VII., VIII. és XIV.,

Asztalos Sándor út mindkét oldalán a Kerepesi út és Salgótarjáni utca között,

Mexikói út mindkét oldalán a Mogyoródi út és a Fogarasi út között,

Albertirsai út mindkét oldalán a Kerepesi út és a Fehér köz között,

Keleti pályaudvar melletti parkolóban a Thököly úttal párhuzamos két szakaszon,

Hungária körút páros oldalán az Egressy út és a Stefánia út között,

Verseny utca mindkét oldalán,

Dózsa György út mindkét oldalán a Kerepesi út és Thököly út között,

Stefánia út mindkét oldalán a Hungária körút és az Ajtósi Dürer sor között,

Dózsa György út, a Kerepesi út és az Ifjúság útja kereszteződésében található murvás parkolóban,

Kerepesi út 22. szám előtt, az OMV benzinkút parkolóiban,

Kerepesi út mindkét oldalán, valamint a VIII. kerületi oldalában lévő szervizúton a Baross tér és Hungária körút között,

Szörény utca mindkét oldalában a Hungária körút és Százados út között,

Százados út mindkét oldalában a Ciprus utca és a Kerepesi út között,

Ifjúság útja mindkét oldalán,

Kerepesi út, Ifjúság útja, Papp László Sportaréna mélygarázshoz vezető szervizút – hotel oldalában – és a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló által határolt területen,

Szabó József köz mindkét oldalán,

Radovic Dusán köz mindkét oldalán,

Szabó József utca mindkét oldalán az Istvánmezei út és a Thököly út között,

Cházár András utca mindkét oldalán a Thököly út és az Istvánmezei út között,

Istvánmezei út mindkét oldalán a Szabó József utca és a Thököly út között,

Jobbágy utca mindkét oldalán a Verseny utca és Dózsa György út között,

Százház utca mindkét oldalán a Dózsa György út és a Murányi utca között,

Murányi utca mindkét oldalán a Thököly út és Verseny utca között,

Mogyoródi út Hungária körút és Utász utca közötti szakaszán a murvás parkolóban,

Egressy út mindkét oldalán a Stefánia út és a Hungária körút között,

Széchenyi téren a Magyar Tudományos Akadémia előtti nagy parkolóban tíz gépjármű részére fenntartott helyen,

Szent István téren a Bazilika északi oldalán található parkolóban,

Nagymező utca mindkét oldalán az Zichy Jenő utca és a Mozsár utca között.



2026. május 30-án 0 órától június 1-jén 16 óráig a Budapest XIV.,

Zichy Mihály út mindkét oldalán a Hermina út és az Olof Palme sétány között,

Konrad Adenauer út mindkét oldalán a Kós Károly sétány és a Zichy Mihály út között,

Hermina út páros oldalán a Kós Károly sétány és a Zichy Mihály út között,

Kós Károly sétány mindkét oldalán.



2026. május 30-án 6 órától 14 óráig a Budapest XII.,

Csörsz utca 2-4. szám előtt mindkét oldalon a pálya főbejáratánál 10 méter hosszan.



2026. május 30-án 8 órától május 31-én 24 óráig a Budapest V., VI., VII., VIII. és XIV.,

Apáczai Csere János utcában a hotel épülete mellett,

Erzsébet körút páratlan oldalán a Dob utca és a Király utca között,

Dob utca mindkét oldalán az Erzsébet körút és a Hársfa utca között,

Hársfa utca páros oldalán a Dob utca és a Király utca között,

Szabad sajtó úton a hotel előtt,

Váci út 1-3. szám előtt,

József körút 9-11. szám előtt,

Albertirsai úton a hotel előtt,

Csokonai utca mindkét oldalán.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: