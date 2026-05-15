A térképről is eltűnhet a hatalmas főváros? Sokkoló adatok láttak napvilágot

Klusovszki Kíra
2026.05.15.
Több mint egy évszázada indult süllyedésnek a világ egyik legnépesebb városa. A kutatók szerint Mexikó süllyedése visszafordíthatatlan károkhoz vezet.

Aggodalomra adhat okot a NASA legfrissebb műholdfelvétele, amin jól látható, hogy Mexikóváros az elmúlt időszakban jelentősen vesztett a területeiből, és drasztikus süllyedésbe kezdett. A mintegy 22 millós lakosú település az elmúlt évben mintegy 24 centit süllyedt, ami olyan szinten megrövidítette a települést, hogy a változás már az űrből is tisztán láthatóvá vált. A kutatók szerint a süllyedésre jelenleg nincsenek olyan technikák, amik megállíthatnák, így a kérdés már csak az, mikor és hogyan fogy el véglegesen ez a hatalmas város? 

Mexikó fővárosának ikonikus emlékműve, a Metropolitan katedrális is jelentősen megdőlt az évek alatt a süllyedésnek köszönhetően. 
  • A legfrissebb NASA felvételek megerősítették Mexikó fővárosának süllyedését.
  • Az elváltozások jelenleg a kutatók szerint is visszafordíthatatlanok.
  • Évszázadok múlva akár a teljes régió is elsüllyedhet. 

Mexikó sorsa már a megépülésekor eldőlt 

A metropolisz egy ősi, Texcoco-tó névre hallgató mederre épült, amit az alapítása előtt egy bonyolult csatornarendszer is átfedett, így a mexikói főváros és a környező települések sorsa már a megépülésük időszakában megpecsétlődött. 

A lakoság ellátása miatt végzett drasztikus vízszivattyúzás hatására évszázadok alatt jelentős összeomlásnak indult az altalaj váza, így a város alatt szó szerint megnyílt a föld, ami megdöbbentő pusztulást eredményezett.

A NASA legfrissebb adatai szerint a süllyedés üteme megdöbbentően látványos; a nemzetközi repülőtér környékén és a város jelképének számító Függetlenség-emlékműnél a talaj havi 2 centimétert zuhan, ami habár rövid távon alig észrevehető, történelmi léptekben azonban katasztrofális végeredményhez vezethet. 

Az elmúlt száz évben Mexico városának területe már több, mint 12 métert süllyedt, ez a drasztikus elváltozás pedig visszafordíthatatlan következményekhez vezethet.

Az infrastruktúrát is károsíthatja 

A város süllyedése a település belső hálózataiban is jelentős károkat okozhat, hiszen a fokozatosan emelkedő talajvíz és a város süllyedése nem csak az esztétikát rombolja le, alapjaiban rengeti meg a hatalmas várost. 

Ezek a változások Mexikó teljes ellátását veszélyeztethetik, a szakértők szerint ugyanis a folyamatos eldeformálódásoknak köszönhetően bármely pillanatban szétroppanhat a helyi metróhálózat, és tönkretemehet a város alapját szolgáló csatornarendszer is.

Ez a „láthatatlan” pusztítás közvetlen életveszélyt jelenthet a lakosság számára is, a süllyedés miatt ugyanis az utak egy idő után végzetesen kettészakadhatnak, a lakóházak falai pedig megrepedhetnek. A legnagyobb fenyegetést azonban a láthatatlan szivárgás jelentheti az ott élőkre nézve, a megrepedt vezetékekből kiömlő szennyezett víz ugyanis a még épp ivóvíz állományt is károsíthatja, így nem fogják tudni tovább szivattyúzni a város fenntartásához elegendő alapvető folyadékmennyiséget sem. 

